CGTN: comemorando o Ano Novo Lunar, a China embarca em uma nova jornada

O presidente chinês, Xi Jinping, se uniu aos habitantes da província de Shanxi, no norte da China, dias antes do Festival da Primavera, já que iniciou sua visita na quarta-feira.

Por dez anos consecutivos, Xi tornou uma tradição visitar pessoas em diferentes partes da China, oferecendo saudações calorosas e os melhores votos.

"Sinto-me tranquilo"

Enfrentando a neve, na quarta-feira Xi foi para o vilarejo de Fengnanyuan, na cidade de Huozhou, onde visitou pessoas afetadas pelas inundações do ano passado, que interromperam a vida de 1,76 milhão de moradores de Shanxi.

"Vim para Shanxi hoje principalmente pela preocupação com as pessoas cujo trabalho e vidas foram afetados pelo desastre do ano passado", disse Xi aos moradores do vilarejo.

Após inspecionar a reconstrução pós-desastre, bem como o trabalho local de retomada da agricultura e garantindo o acesso do público ao aquecimento no inverno, Xi disse: "Sinto-me tranquilo".

Em suas visitas pré-Festival da Primavera anteriores, Xi conversou com moradores, ouviu suas preocupações e participou com eles dos preparativos da festa, que vão desde fazer bolinhos de arroz pegajosos até fritar massa e colar recortes de papel vermelho.

As viagens de Xi são um exemplo de sua abordagem "o povo em primeiro lugar", que não apenas mostra a esses habitantes rurais que eles não foram esquecidos, mas também os deixa com uma sensação de esperança de uma vida melhor no ano vindouro.

Vitalização rural a todo vapor

Durante a visita de inspeção ao vilarejo de Duancun, no condado de Fenxi, na quarta-feira à tarde, Xi insistiu que se trabalhe mais para consolidar as conquistas na redução da pobreza, promovendo a vitalização rural, uma parte indispensável do impulso de modernização do país.

Ele disse a um grupo de aldeões que a modernização de áreas rurais será realizada e os moradores terão um futuro cada vez mais promissor.

Em fevereiro de 2021, a China declarou oficialmente que havia eliminado a pobreza absoluta, o que significa que o povo chinês realizou um desejo de longa data por alimentos e roupas suficientes, bem como moradias confortáveis.

Desde então, a China vem trabalhando para estimular os setores rurais, promover a aplicação de tecnologias agrícolas e cuidar de belas áreas rurais.

Um total de 50 zonas industriais agrícolas modernas, 50 clusters industriais com pontos fortes de destaque e 298 cidades com setores agrícolas fortes foram estabelecidos em todo o país em 2021, de acordo com o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=-FRn6YcGZ6Y

FONTE CGTN

