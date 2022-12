CGTN: Como a China e o Laos estão promovendo o desenvolvimento de uma comunidade humana com um futuro compartilhado?

PEQUIM, 1º de dezembro de 2022 /PRNewswire/-- Desde o seu lançamento em dezembro de 2021, a ferrovia China-Laos, um projeto marcante que conecta Kunming na província de Yunnan, no sudoeste da China, à capital do Laos, Vientiane, tem demonstrado suas vantagens e efeitos favoráveis para o transporte de passageiros e carga.

De acordo com a Laos-China Railway Co., Ltd. (LCRC), um consórcio sediado em Vienciana e responsável pela operação do trecho Laos da ferrovia, até o momento, o trecho Laos da ferrovia China-Laos enviou um total de cerca de 2 milhões de toneladas de mercadorias, a maioria das quais são mercadorias transfronteiriças, e já transportou 1,26 milhões de passageiros.

Em um reunião com a visita de Thongloun Sisoulith, secretário-geral do Comitê Central do Partido Popular Revolucionário do Laos e o presidente do Laos, o presidente chinês Xi Jinping afirmou, na quarta-feira, que, com esforços conjuntos, os dois lados fizeram da ferrovia China-Laos um caminho de desenvolvimento, felicidade e amizade para o povo dos dois países.

Xi disse que isso não só traz grandes benefícios para o povo dos dois países, mas também fornece um modelo para a construção da Nova Rota da Seda e promove a construção de uma comunidade humana com um futuro compartilhado.

Luto pela morte do camarada Jiang Zemin

Xi começou dizendo à Thongloun que o camarada Jiang Zemin faleceu no início do dia em Xangai depois que todos os tratamentos médicos falharam.

O camarada Jiang foi um líder excepcional que desfrutava de um alto prestígio reconhecido por todo o partido, por todo o exército e pelo povo chinês de todos os grupos étnicos, um grande marxista, um grande político revolucionário, estadista, estrategista militar e diplomata, um lutador comunista de longa data e um líder excepcional da grande causa socialista com características chinesas. Ele foi o centro da terceira geração da liderança coletiva central do PCC e o principal fundador da teoria dos Três Representantes, ressaltou Xi.

Thongloun expressou suas profundas condolências pela morte do camarada Jiang, afirmando que esta é uma grande perda para o PCC e para o povo chinês, e seu partido e o povo do Laos se sentem da mesma maneira.

Chamando Jiang de amigo próximo do Laos, Thongloun disse que a visita de Jiang ao Laos em 2000 desempenhou um papel de liderança importante no desenvolvimento das relações Laos-China, já que Jiang propôs o princípio de estabilidade a longo prazo, boa vizinhança, confiança mútua e cooperação abrangente.

Xi e Thongloun, na quarta-feira, reiteraram que os dois lados defendem firmemente esse princípio e prometeram manter o espírito de uma boa vizinhança, amigos, camaradas e parceiros.

Cooperação de ganhos mútuos

Em abril de 2019, a China e o Laos assinaram um plano de ação para construir em conjunto uma comunidade com um futuro compartilhado. Desde então, resultados frutíferos dessa cooperação foram alcançados e a ferrovia China-Laos é um exemplo claro.

Xi disse ao presidente do Laos que a China incentivará mais empresas chinesas a investir no Laos, abraçará mais produtos de alta qualidade do Laos para entrarem no mercado chinês, e continuará fornecendo assistência ao Laos para aliviar as sua dificuldades atuais.

Ele acrescentou que os dois lados devem continuar expandindo os intercâmbios e a cooperação em ciência e tecnologia, educação, cultura, turismo, saúde, juventude e outras áreas, bem como promover laços interpessoais.

Atualmente, a China se tornou o segundo maior parceiro comercial e o país com o maior investimento estrangeiro direto no Laos.

De acordo com o Ministério Estrangeiro Chinês, até fevereiro de 2022, a China investiu um total de $13.27 bilhões em vários tipos de investimentos no Laos. Dentro de sua capacidade, a China forneceu assistência ao Laos na forma de assistência não reembolsável, empréstimos sem juros ou empréstimos preferenciais nas áreas de materiais, assistência completa ao projeto, treinamento de pessoal e suporte técnico.

A China é o esteio

A China está disposta a aprofundar sua coordenação e a cooperação com o Laos no âmbito do Acordo Lancang-Mekong e do acordo China-ASEAN, promover valores humanitários em comum e manter em conjunto a paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade mundial, observou Xi.

Thongloun afirmou que, em meio as complexas mudanças que o mundo está enfrentando, a China é o alicerce para manter a paz e a estabilidade mundial, e está comprometida em promover um desenvolvimento conjunto e construir uma comunidade com um futuro compartilhado.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-30/Xi-holds-talks-with-Lao-president-1fnZjFTRH1K/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN