PEQUIM, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ --Todos os olhos estavam voltados para a China quando a nova liderança do Partido Comunista da China (PCCh), o maior partido marxista governante do mundo, tomou posse no domingo em Pequim.

"Fui reeleito secretário-geral do PCCh", disse Xi Jinping aos jornalistas no Grande Salão do Povo.

CGTN: como a nova liderança do PCCh vê os compromissos da China com o mundo?

Na apresentação à imprensa dos outros seis membros recém-eleitos do Comitê Permanente do Departamento Político do 20º Comitê Central do PCCh, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi, Xi Jinping prometeu trabalhar diligentemente no cumprimento dos seus deveres para provar ser merecedor da confiança do partido e do povo.

Ressaltando que o mundo está enfrentando desafios sem precedentes, Xi descreveu os compromissos da China com a comunidade global. "Trabalharemos com povos de todos os outros países para defender os valores compartilhados da humanidade de paz, desenvolvimento, justiça, democracia e liberdade para proteger a paz e promover o desenvolvimento global e continuar promovendo a construção de uma comunidade humana com um futuro compartilhado."

Atendendo às aspirações das pessoas por uma vida melhor

No domingo, Xi enfatizou novamente o significado de uma filosofia de governança centrada nas pessoas, que está em sintonia com o espírito do PCCh.

"O Partido deve sempre atuar para o povo e confiar nas pessoas na jornada que temos adiante", enfatizou Xi, acrescentando que o PCCh não será intimidado por ventos fortes, águas turbulentas ou tempestades perigosas, porque o povo sempre o apoiará e lhe dará confiança.

Na década anterior, além de eliminar a pobreza extrema, a China testemunhou uma melhora geral na vida das pessoas.

A expectativa média de vida da China atingiu 78,2 anos, sua renda anual per capita disponível aumentou de 16.500 para 35.100 yuans (cerca de USD 4.938) e uma média de mais de 13 milhões de empregos urbanos foram criados por ano nos últimos dez anos, de acordo com o relato de Xi no 20º Congresso Nacional do PCCh.

A China, que desenvolveu os maiores sistemas de educação, seguridade social e saúde do mundo, fez avanços históricos em tornar a educação universalmente disponível, levando 1,04 bilhão de pessoas para a cobertura do seguro básico para idosos e garantindo seguro médico básico para 95% da população.

Além disso, mais de 42 milhões de unidades habitacionais em áreas urbanas degradadas e mais de 24 milhões de moradias rurais dilapidadas foram reconstruídas, resultando em uma melhoria significativa nas condições de moradia nas áreas urbanas e rurais.

"Considerando as prioridades das pessoas como nossas e agindo conforme seus desejos, continuaremos a trabalhar arduamente para transformar em realidade a aspiração do povo por uma vida melhor", enfatizou Xi no domingo.

Modernização da China, oportunidades para o mundo

A modernização chinesa, um termo fundamental que define a jornada da China para a renovação nacional e outro termo usado com frequência no discurso no 20º Congresso Nacional do PCCh, estimulou uma discussão acalorada, tanto dentro do país quanto internacionalmente.

A modernização contém elementos comuns aos processos de modernização de todos os países, mas é importante ressaltar que ela tem o contexto chinês. Como foi dito no discurso, a modernização chinesa é a modernização de uma imensa população, de prosperidade comum para todos, de avanços materiais, culturais e éticos, da harmonia entre a humanidade e a natureza e do desenvolvimento pacífico.

Uma China próspera criará muitas outras oportunidades para o mundo, disse Xi aos jornalistas no domingo. Ele enfatizou que a China será firme no aprofundamento da reforma e da abertura de um modo geral e na busca do desenvolvimento de alta qualidade.

Dados do Departamento Nacional de Estatística da China mostraram que a contribuição média da China para o crescimento econômico global ultrapassou 30% durante o período de 2013 a 2021, ficando em primeiro lugar em todo o mundo.

A China tornou-se uma importante parceira comercial para mais de 140 países e regiões na última década, liderando o mundo em volume total de comércio de mercadorias.

Apesar da pandemia de COVID-19, a China continua a ser uma estabilizadora das cadeias globais de suprimentos e industriais e uma força motriz para a recuperação econômica global. Somente em 2021, o produto interno bruto da China representava 18,5% da economia mundial.

Além disso, o processo de modernização da China não está sendo realizado em detrimento do meio ambiente. O país reduziu a intensidade das suas emissões de carbono em 34,4% nos últimos dez anos e se comprometeu a atingir o pico das emissões de CO2 antes de 2030 e a alcançar a neutralidade de carbono antes de 2060.

"Assim como a China não pode se desenvolver isolada do mundo, o mundo precisa da China para o seu desenvolvimento", disse Xi, reafirmando o compromisso da China de abrir amplamente as suas portas para o resto do mundo.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-23/How-does-new-CPC-leadership-view-China-s-commitments-to-the-world--1emHpG4HO3m/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=-jTKeHza97M

FONTE CGTN

SOURCE CGTN