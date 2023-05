CGTN: como abrir uma nova era de cooperação entre China e Ásia Central

PEQUIM, 19 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Administração Geral de Alfândega da China publicou dados na quarta-feira, mostrando que o volume de importação e exportação da China com os países da Ásia Central totalizou 173,05 bilhões de yuans (US$ 24,8 bilhões) nos primeiros quatro meses, um aumento de 37,3% em comparação com o mesmo período do ano passado.

É particularmente digno de nota que o volume de exportação e importação da China com os cinco países da Ásia Central, ou seja, Cazaquistão, Quirguistão Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, atingiu um total combinado de 50,27 bilhões de yuans somente em abril, ultrapassando 50 bilhões de yuans pela primeira vez, marcando um novo passo no volume de comércio.

O presidente chinês, Xi Jinping, disse que as chaves para uma cooperação bem-sucedida entre a China e os cinco países da Ásia Central são respeito mútuo, boa vizinhança e amizade, solidariedade e benefício mútuo.

Os presidentes dos cinco países da Ásia Central estão todos em Xi'an, província de Shaanxi, no noroeste da China, para participar da Cúpula China-Ásia Central, marcada para quinta e sexta-feira. O presidente Xi realizou reuniões bilaterais com cada um dos cinco líderes da Ásia Central, com as palestras abordando tópicos como a promoção de laços bilaterais, o aprimoramento da cooperação ganha-ganha, a salvaguarda da segurança e do desenvolvimento regional e a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado.

Confiança mútua, solidariedade

"A China e os países da Ásia Central, com seus interesses intimamente entrelaçados, permaneceram juntos em todos os momentos e são uma comunidade com um futuro compartilhado", observou Xi ao se encontrar com o presidente turcomano, Serdar Berdimuhamedov, na quinta-feira.

Na última década, Xi visitou a Ásia Central sete vezes e também recebeu vários líderes da Ásia Central na China. Xi manteve um intercâmbio profundo com pessoas de diferentes setores da região. Guiados pela diplomacia do chefe de Estado, a amizade e a confiança política mútua entre a China e os cinco países da Ásia Central têm sido constantemente aprofundadas.

A China estabeleceu parcerias estratégicas abrangentes com todos os cinco países e chegou a um consenso com eles sobre a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado em nível bilateral.

Xi e o presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, também anunciaram na quinta-feira a elevação do relacionamento bilateral a uma parceria estratégica abrangente para uma nova era.

Os cinco líderes da Ásia Central falaram da necessidade de construir uma comunidade com um futuro compartilhado para contribuir para o desenvolvimento e vitalização de ambos os lados.

Respeito mútuo, apoio

Ao falar com o presidente uzbeque Shavkat Mirziyoyev na quinta-feira, Xi disse que os dois lados devem se apoiar firmemente e ser amigos e parceiros confiáveis e leais um do outro.

Diante de uma situação mundial turbulenta e complexa, a China e os países da Ásia Central tornaram-se mais conscientes da necessidade de se apoiarem mutuamente para salvaguardar a paz regional e realizar a modernização e o desenvolvimento de seus respectivos países. Isso é altamente consistente com a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global e a Iniciativa de Civilização Global propostas pela China.

Durante suas conversas com Xi, os cinco líderes elogiaram a importância das três iniciativas e reafirmaram seu compromisso de coordenar com a China sua implementação.

Xi reiterou o firme apoio da China aos países da Ásia Central para salvaguardar a soberania e a integridade territorial e escolher de forma independente caminhos de desenvolvimento adequados às suas próprias condições nacionais, enfatizando que a China se opõe à interferência estrangeira nos assuntos internos dos países da Ásia Central.

Os cinco países também prometeram aderir firmemente ao princípio de Uma Só China e apoiar a posição da China em questões relacionadas a Taiwan, Xinjiang, Hong Kong e outros interesses centrais.

Benefício mútuo, cooperação

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, elogiou a Iniciativa do Cinturão e Rota (em inglês: Belt and Road Initiative, BRI) como uma grande iniciativa quando se encontrou com Xi na quarta-feira. Assim, os cinco líderes da Ásia Central expressaram sua intenção de combinar as respectivas estratégias de desenvolvimento de seus países com a BRI.

Há dez anos, Xi propôs a iniciativa de construir em conjunto o cinturão econômico da Rota da Seda no Cazaquistão, o que levou à BRI. Na última década, os países da Ásia Central se tornaram pioneiros na promoção da BRI e a região foi transformada em um exemplo de desenvolvimento da BRI de alta qualidade.

Desde trens totalmente carregados até linhas de produção e gasodutos de gás natural, da rodovia China-Quirguistão-Uzbequistão até os parques industriais, a cooperação vigorosa facilitou atualizações industriais e melhorias nos meios de subsistência na região, resultando em resultados em que todos saem ganhando.

Em 2022, o volume comercial China-Ásia Central atingiu um recorde histórico de US$ 70,2 bilhões, um aumento de mais de 100 vezes desde que os laços diplomáticos foram estabelecidos há 31 anos.

Além das cinco conversações bilaterais, também foi assinado um conjunto de documentos bilaterais sobre cooperação em áreas como economia, comércio, energia, transporte, agricultura, conectividade, cultura e assuntos locais.

Durante sua reunião com o presidente tadjique Emomali Rahmon, Xi disse estar convencido de que, com os esforços conjuntos de todas as partes, a Cúpula China-Ásia Central abrirá um novo capítulo para a cooperação China-Ásia Central.

https://news.cgtn.com/news/2023-05-18/How-to-open-up-a-new-era-of-China-Central-Asia-cooperation-1jUyqn7Dmo0/index.html

FONTE CGTN

