CGTN: demokracja, wspólne wartości ludzkie: w Pekinie rozpoczyna się forum na rzecz demokracji

Przede wszystkim Huang zapewnił, że demokracja jest niezłomnym zobowiązaniem KPCh i narodu chińskiego. KPCh od samego początku angażowała się w dążenie do szczęścia obywateli i odmłodzenia narodu chińskiego. Prowadzi nieustanne badania nad statusem obywateli jako zarządców kraju.

Po drugie, Huang powtórzył, że status ludzi jako zarządców kraju jest istotą demokracji ludowej.

Demokracja nie jest tylko ozdobnikiem, jest to raczej instrument służący do rozwiązywania problemów, które niepokoją ludzi, stwierdził Huang.

Po trzecie, minister podkreślił, że całościowa demokracja ludowa w Chinach jest znakomitym dziełem chińskiej demokracji.

Chińska demokracja socjalistyczna jest najszerszą, najbardziej autentyczną i najskuteczniejszą demokracją, uwzględniającą szereg procesów, w tym wybory, konsultacje, podejmowanie decyzji, zarządzanie i nadzór.

Cała chińska demokracja ludowa łączy demokrację zorientowaną na proces z ukierunkowaną na wyniki, demokrację proceduralną z merytoryczną, demokrację bezpośrednią z pośrednią oraz demokrację ludową z wolą państwa, powiedział Huang.

Po czwarte, Huang oświadczył, że niezależnie od tego, czy dany kraj jest demokratyczny czy nie, to jego obywatele są najbardziej odpowiedni do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Osądzanie przez jeden kraj praktyk demokratycznych innego kraju jest niestosowne.

Shen Haixiong, prezes China Media Group (CMG), powtórzył słowa Huanga. Pochwalił skuteczność i uczciwość chińskiej demokracji i oświadczył, że amerykańska demokracja jest „poważnie chora".

Według Shena USA, narzucając swoją wersję demokracji innym krajom, bez względu na ich różnice kulturowe i historyczne, spowodowały zakłócenia gospodarcze i katastrofę humanitarną dla miejscowej ludności.

Nawiązując do wyłącznej relacji CGTN z Afganistanu, Shen zobowiązał się, że CMG będzie kontynuować swoją misję jako główna międzynarodowa organizacja medialna, aby szerzyć prawdę i dzielić się demokratycznymi historiami w Chinach.

„Zamierzamy aktywnie pracować, aby przyspieszyć budowę zdrowego środowiska międzynarodowej opinii publicznej, kontynuować wzmacnianie wymiany między różnymi cywilizacjami, aby przyczynić się do budowania zbiorowości o wspólnej przyszłości dla ludzkości" - podkreślił Shen.

https://news.cgtn.com/news/2021-12-04/Opening-ceremony-of-international-forum-on-democracy-begins-in-Beijing-15IRPiuCnsI/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=hl15PZIkVgc

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1702743/Democracy_shared_human_values_Forum_democracy_opens_Beijing.jpg

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN