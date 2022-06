CGTN: Deň otcov: Otec Si Ťin-pchinga mu povedal, aby sa nevzďaľoval ľuďom

PEKING, 20. júna 2022 /PRNewswire/ -- 19. júna je v roku 2022 Deň otcov a mnohí si znova spomínajú na svojich otcov a vplyv, ktorý na nich ich starí otcovia mali.

To isté platí pre čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorý zdedil od svojho otca Si Zhongxuna filozofiu orientovanú na ľudí. Si Zhongxun bol jednou z prvých generácií ústredných lídrov Komunistickej strany Číny (KSČ).

Si Ťin-pching veril, že verejní činitelia a masy sú si rovní, takže verejní činitelia musia vždy žiť medzi ľuďmi. Otec, vodca, ktorý vzišiel z ľudu, raz povedal svojmu synovi: „Bez ohľadu na to, akú máš funkciu, ľudu slúž svedomito, zohľadňuj jeho záujmy celým svojím srdcom, udržiavaj s ním úzke vzťahy a vždy mu zostaň prístupný."

Si Ťin-pching si vzal túto radu k srdcu. Si Ťin-pching vo svojich raných rokoch ako stranícky tajomník okresného výboru KSČ v Čeng-tingu v severočínskej provincii Che-pej navštívil každú obec v okrese. Neskôr, v provincii Če-ťiang, navštívil v priebehu jedného roka viac ako 90 okresov a miest v celej provincii.

Od 18. národného kongresu KSČ v roku 2012, keď bol zvolený za generálneho tajomníka Ústredného výboru KSČ, Si Ťin-pching počas svojich domácich inšpekčných ciest navštívil zbedačených obyvateľov a pýtal sa na ich životné podmienky.

Strana si získala úprimnú podporu ľudí, pretože vždy slúžila ľuďom srdcom a dušou a usilovala sa o blaho všetkých etnických skupín, povedal Si Ťin-pching pri mnohých príležitostiach.

„Zostaňte verní strane"

„Je veľa ušľachtilých vlastností, ktoré si želám zdediť po svojom otcovi," povedal Si Ťin-pching, vtedy guvernér juho-východočínskej provincie Fu-ťien, v liste s blahoželaním k otcovým 88. narodeninám v roku 2001. Syn sa ich kvôli pracovným povinnostiam nemohol zúčastniť.

Si Zhongxun vždy učil svoje deti, aby zostali verní strane. „[Môj otec by] nám povedal, ako sa zapojil do revolúcie, a povedal nám, aby sme sa zapojili do revolúcie a ako to funguje... a to ma postupne ovplyvnilo," pripomenul Si Ťin-pching.

Si Ťin-pching sa už v mladosti rozhodol, že bude niesť revolučnú pochodeň, a keď mal 20 rokov, vstúpil do KSČ.

Po prvom plenárnom zasadnutí 19. Ústredného výboru KSČ koncom roka 2017, keď bol Si Ťin-pching zvolený za generálneho tajomníka ústredného výboru KSČ na druhé funkčné obdobie, vedenie KSČ navštívilo repliku lode vo východnej Číne, odkiaľ vyplával sen Strany.

„Pôvodná túžba členov KSČ sa nesmie nikdy zmeniť," povedal Si Ťin-pching pre kádre KSČ.

Žiť jednoduchý život

Si-ovia majú tradíciu byť prísni na deti a žiť jednoduchý život.

Si Zhongxun pravidelne hovoril svojim deťom, aby boli skromné. Ako si spomínala jeho dcéra Si Qiaoqiao, Si Zhongxun pri jedle zbieral a jedol zo stola spadnuté ryžové zrnká a omrvinky a nakoniec žemľou vyutieral misku s polievkou. Si Ťin- pching a jeho mladší brat tiež nosili oblečenie a topánky po svojich starších sestrách.

Si Ťin-pching v liste z roku 2001 napísal, že jeho otec viedol „extrémne skromný život". Dodal, že pod vplyvom svojho otca si už od detstva vypestoval návyky pracovitosti a šetrnosti.

SOURCE CGTN