CGTN: dlaczego chińskie wojsko cieszy się szerokim poparciem ludności

„ChALW powinna zawsze być częścią społeczeństwa, działać na jego rzecz i utrzymywać z nim bliskie relacje, w czasach dobrych i złych" - powiedział przewodniczący ChRL Xi Jinping podczas obchodów 90. Rocznicy utworzenia ChALW. w dniu 1 sierpnia 2017 r.

„Armia ludowa jest zawsze tam, gdzie wróg i zagrożenie" - podkreślił.

Tak też jest w tym roku - żołnierze ramię w ramię z cywilami toczą „wojnę ludową" z COVID-19 i powodziami.

„Nigdy nie wycofywać się"

Po wybuchu epidemii nowego koronawirusa w jej chińskim epicentrum w Wuhan do trzech działających tam szpitali wysłanych zostało ok. 4 tys. medyków wojskowych. W okresie od stycznia do kwietnia udzielili oni opieki medycznej ponad 7 tys. chorym i uratowali dużo istnień ludzkich.

„My, Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, przysięgamy nigdy nie wycofywać się w obliczu epidemii oraz stać na straży pokoju i zdrowia ludności" - powiedział Ma Ling, medyk wojskowy pracujący na oddziale intensywnej terapii szpitala Huoshenshan w Wuhan.

Po zakończeniu powierzonej misji personel wojska został odznaczony przez Xi, sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej. W mowie pochwalnej Xi określił epidemię mianem „wojny i testu" dla armii Chin, podkreślając, że wyszła z niej zwycięską ręką dzięki silnej wierze w powodzenie, dużemu potencjałowi naukowo-badawczemu i głębokiemu poświęceniu.

Na straży bezpieczeństwa ludności

Wraz z nadejściem lata tysiące żołnierzy ChALW wyruszyło na kolejną misję przeciwko innemu groźnemu wrogowi - powodziom w kilku prowincjach położonych w dolinie rzeki Jangcy, do jakich doszło na skutek niemal nieustannych intensywnych opadów deszczu. Poziomy wód w rzece i jeziorach, do których wpływa, są zbliżone do tych, które odnotowano podczas wielkiej powodzi w roku 1998.

Przewodniczący Xi wezwał ChALW i Ludową Policję Zbrojną (LPZ) do aktywnego zaangażowania się w działania ratunkowe i pomocowe.

„Jako armia ludowa mamy teraz obowiązek walki na froncie" - powiedział Xiao Shuai, żołnierz LPZ służący na południowym wschodzie prowincji Syczuan.

Zhang Hongbing, miejscowy urzędnik reprezentujący wschodnią prowincję Anhui, pochwalił żołnierzy i oficerów walczących z powodzią, określając ich mianem „prawdziwej armii ludowej".

„Z chwilą dotarcia oddziałów na miejsce ludność może czuć się bezpieczna" - powiedział Zhang.

Mając na uwadze dążenia Chin do zbudowania silnej armii, Xi zaapelował o poświęcenie w realizacji podstawowej zasady ChAWL - „służyć sercu i duszy ludu".

„ChAWL musi być z ludźmi +na dobre i na złe+, nieustannie dbając o zaufanie, wsparcie i sympatię z ich strony" - dodał.

Materiał filmowy – https://www.youtube.com/watch?v=gE1HnP04k5M

SOURCE CGTN