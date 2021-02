CGTN: evento de gala do Festival da Primavera: um banquete para os olhos na véspera do Ano Novo Chinês

O evento de gala do Festival da Primavera, ou "Chunwan" em chinês, acontece na véspera do Ano Novo Lunar chinês, quando milhões de famílias chinesas se reúnem. A gala deste ano será realizada em 11 de fevereiro e prosseguirá apesar da pandemia atual.

Realizada pela primeira vez em 1983 pela China Central Television (CCTV), o espetáculo anual é o programa de televisão mais assistido do mundo. Parte integrante das comemorações do Ano Novo Chinês, o espetáculo com horas de duração frequentemente inclui músicas, apresentações e quadros de comédia.

A CGTN Digital fez uma síntese para apresentar tudo o que você precisa saber sobre este grandioso espetáculo.

Explorando os bastidores: conheça o diretor e os artistas

Na quarta-feira, apenas um dia antes do evento, a CGTN Digital foi aos bastidores para descobrir os segredos da gala de 2021.

Chen Linchun, diretor geral do evento de gala do Festival da Primavera de 2021, falou sobre os destaques e características da festa visual deste ano. Disse que o evento se adaptou à pandemia da COVID-19 e que utilizará tecnologia de ponta de várias maneiras.

Um dos artistas da gala deste ano é o cantor Roy Wang, ou Wang Yuan, que é membro do popular grupo TFBoys. Ele disse que cantará uma canção para crianças, com uma fusão de música eletrônica e dance music, acrescentando que a música promove a cultura tradicional chinesa de novas maneiras.

A atriz chinesa Yang Mi participará do evento de gala pela primeira vez. Ela disse que o palco é uma ocasião muito especial para expressar gratidão aos trabalhadores da linha de frente em meio à pandemia e desejou a todos boa sorte no próximo ano.

Rever os eventos de gala anteriores

O evento de gala foi não só um lançador de tendência de entretenimento, mas também testemunha do crescimento econômico da China nas últimas décadas. Aqui estão os destaques da gala do Festival da Primavera durante os últimos 38 anos.

Gala do Festival da Primavera de A a Z: momentos inesquecíveis nos anos 80

Gala do Festival da Primavera de A a Z: momentos inesquecíveis nos anos 90

Gala do Festival da Primavera de A a Z: momentos inesquecíveis nos anos 2000

Gala do Festival da Primavera de A a Z: momentos inesquecíveis nos anos 2010

O que esperar este ano

Como muitos outros eventos realizados durante uma pandemia, o programa deste ano também contará com uma série de apresentações virtuais. O evento de gala destacará elementos chineses, características étnicas, cultura regional e diferentes civilizações do mundo, de acordo com a coletiva de imprensa. Diversos estilos de dança, incluindo dança clássica chinesa, dança folclórica de etnias minoritárias e dança contemporânea, também serão apresentados, oferecendo ao público um banquete para os olhos.

Trailer do evento de gala do Festival da Primavera de 2021 atrai o público

Gala do Festival da Primavera de 2021 terá 5G, 3D e IA

Quinto ensaio do evento de gala do Festival da Primavera de 2021 garante a fluência da transmissão

Quarto ensaio do evento de gala do Festival da Primavera de 2021 garante a fluência das apresentações

Segundo ensaio do Festival da Primavera de 2021 apresenta novas tecnologias

Evento de gala do Festival da Primavera versus Super Bowl

Este ano, os horários de apresentação do evento de gala do Festival da Primavera, realizado na China, e do Super Bowl, realizado nos EUA, são muito próximos. Com enorme popularidade entre os povos dos dois países, respectivamente, os dois eventos compartilham muitas semelhanças, assim como diferenças. Juntamente com repórteres de Pequim e de Los Angeles, a CGTN apresenta uma pesquisa vox populi para mostrar o que os dois povos pensam sobre os dois símbolos culturais dos dois países.

Estrangeiro admirado com apresentações da gala do último Festival da Primavera

Como é o evento de gala do Festival da Primavera, um símbolo cultural da China, aos olhos de estrangeiros? Neste vídeo de reação, a CGTN selecionou seis momentos clássicos de galas dos últimos 38 anos e convidou um americano em Pequim para assistir aos vídeos, que incluem de músicas populares e lindas danças a artes marciais. Ele vai ter um choque cultural? Vamos ver!

Jogo móvel "Fighting Monster Virus"

Na mitologia chinesa, o Festival da Primavera vem de uma história de pessoas combatendo um monstro chamado Xi. No ano de 2020 o mundo foi atingido por uma pandemia inesperada. As festas de fim de ano e reuniões foram canceladas enquanto um vírus monstruoso varria as ruas, causando medo e pânico. A CGTN apresenta um jogo móvel, "Fighting Monster Virus", com o qual você pode não só aprender sobre a cultura chinesa e o Festival da Primavera, mas também perceber a importância da união da humanidade no combate ao coronavírus.

Perguntas e respostas com os apresentadores da CGTN

Também lançamos uma série de vídeos de perguntas e respostas e entrevistamos seis apresentadores da CGTN, incluindo Liu Xin, Wang Guan, Tian Wei, Zhong Shi, Li Dongning e Zou Yun. Os apresentadores da CGTN Liu Xin e Wang Guan resumem seu 2020 e compartilham sua resolução de Ano Novo Chinês com a CGTN Digital.

Ao vivo: uma celebração virtual para o Festival da Primavera de 2021

A comemoração para o festival deste ano está bem diferente. Todos aqueles imperativos como reuniões, jantares em família e viagens agora devem ser pesados contra o distanciamento social devido à epidemia da COVID-19. Mas uma celebração virtual ainda é uma boa maneira de transmitirmos nossos melhores votos a famílias e amigos.

Neste episódio do "The Chat Room" ("A Sala de Bate-papo"), convidamos estrangeiros que moram na China e chineses que deixaram o país há anos para compartilhar seus planos para o Ano Novo Chinês de 2021. Quais são suas partes favoritas do Festival da Primavera? Que tradições do Festival da Primavera eles têm com suas famílias? Como a pandemia afetará suas atividades de comemoração? Junte-se à CGTN para uma comemoração on-line para dar as boas-vindas ao Ano do Boi e dizer adeus ao incomum ano de 2020.

Fique ligado na CGTN para obter mais detalhes sobre o evento de gala do Festival da Primavera para dar as boas-vindas ao Ano do Boi.

Artigo original:aqui.

