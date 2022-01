CGTN Exclusive: Um funcionário chinês que trabalha atualmente em Tonga descreveu

Ele disse que o mais urgente a se fazer agora é restaurar os serviços de celular e internet.

Lembranças da erupção

Zhao descreveu o que passou após a erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, que algumas pessoas alegaram ser um evento que ocorre uma vez por milênio.

"A erupção aconteceu por volta de 17h", ele disse. "Meia hora depois, vi as cinzas caindo."

"[As cinzas] também encobriram o céu. O céu ficou totalmente escuro", ele afirmou.

De acordo com a descrição de Zhao, as cinzas bloquearam o trânsito e danificaram plantações.

Ele disse que viu também cinzas "penduradas nas árvores".

As pessoas "estavam preocupadas" com o que aconteceria em seguida

Zhao disse à CGTN que os moradores locais estão "muito preocupados" com o que acontecerá após a erupção.

"A maioria dos lugares está com acesso restrito", ele declarou à CGTN. "E a comunicação ainda está interrompida; então, não conseguimos entrar em contato com outras pessoas."

Ele disse que o governo local está "fazendo o que pode" para oferecer ajuda. "Eles enviaram alguns maquinários para liberar a estrada."

Zhao afirmou que alguns de seus colegas e alguns moradores locais também estão tentando liberar a estrada.

3G a caminho

A Embaixada Chinesa em Tonga ajudou Zhao e seus colegas a entrar em contato com a sede de sua empresa na China.

"Trabalhamos com a embaixada para conseguir as informações mais recentes", ele afirmou. "Agora, podemos entrar em contato com nossos colegas na China por meio de nossos próprios telefones via satélite."

Além de comunicações via satélite, a rede de telefonia celular também está sendo restaurada.

Anthony Seuseu, CEO da operadora de telecomunicações Digicel, disse à CGTN que a empresa telefônica deve conseguir levar o 3G para a ilha dentro das próximas 24 a 48 horas.

Ele disse ainda: "Nos primeiros voos que chegaram a Tonga da Nova Zelândia e Austrália, trabalhamos com o governo para que embarcassem alguns de nossos equipamentos neles, equipamentos de satélite, o que nos permitirá aumentar a capacidade." "Portanto, nas próximas 24 a 48 horas, instalaremos os novos equipamentos de satélite."

"Em seguida, poderemos fornecer e-mail e navegação na internet aos clientes, o que o setor chama de 3G; ainda não é o 4G, mas 3G."

A China também enviou suprimentos para Tonga na quarta-feira, incluindo água potável e alimentos.

A Cruz Vermelha da China também doou um total de USD 100 mil em auxílio emergencial ao país, conforme confirmou Zhao Lijan, porta-voz do Ministério dos Assuntos Estrangeiros da China, em uma coletiva de imprensa na quinta-feira.

FONTE CGTN

