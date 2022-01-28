CGTN: форум CMG «Вместе за высокотехнологичную Зимнюю Олимпиаду»
Jan 28, 2022, 08:12 ET
ПЕКИН, 28 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Крупнейшая китайская вещательная корпорация China Media Group (CMG) объединяет усилия с медиа-партнерами по всему миру, чтобы поделиться атмосферой зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине с болельщиками из разных стран в режиме реального времени с использованием передовых технологий.
В минувшую среду корпорация CMG, являющаяся официальным оператором вещания Зимней Олимпиады, провела в Пекине форум под тематическим названием «Вместе за высокотехнологичную Зимнюю Олимпиаду» (Together for a high-tech Winter Olympics). Представители 145 информационных агентств и международных организаций из 78 стран приняли участие в мероприятии в режиме онлайн.
Для передачи атмосферы Зимней Олимпиады CMG прибегнет к использованию новейших технологий
Президент и главный редактор CMG Шень Хайсюн (Shen Haixiong) заявил, что компания твердо намеревается использовать новейшие технологии для трансляции Олимпийских игр и раскрытия их уникального колорита.
По его словам, в ходе токийской Олимпиады корпорация CMG впервые в мире провела прямые трансляции олимпийских соревнований на своем канале сверхвысокой четкости 4K.
«Мы всегда выступали за новаторство в СМИ и продолжим работать совместно с медиа-партнерами по всему миру, а также эффективно сотрудничать с МОК для показа выдающихся зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине».
Пекинские Игры навсегда изменят облик зимних видов спорта
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) адресовал участникам форума свои поздравления по видеосвязи, заявив следующее: «Олимпийские игры 2022 года в Пекине навсегда изменят облик зимних видов спорта».
По его словам, CMG и CCTV являются «бесценными партнерами МОК».
Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Добродеев выступил по видеосвязи, отметив, что впечатлен технологическими новшествами и идеями, реализованными корпорацией CMG для освещения пекинских Игр. Он с нетерпением ждет церемонии открытия.
Руководитель китайской делегации: CMG откроет новую главу в истории Олимпийских игр
Председатель Олимпийского комитета Китая Гоу Чжунвэнь (Gou Zhongwen) убежден, что корпорация CMG продемонстрирует миру выдающуюся Олимпиаду и откроет новую главу в истории Олимпийских игр.
«[CMG] продолжает внедрять инновации в сфере вещательных технологий и совершенствует аудиовизуальное освещение Олимпийских игр для зрителей», — заявил он.
Начало реализации совместной инициативы
В рамках форума CMG, Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз, Вещательный союз арабских государств, Европейская биржа новостей и Латиноамериканский информационный альянс выступили с «Совместной инициативой первого форума CMG», призвав средства массовой информации по всему миру использовать пекинские Игры для содействия новаторству, выполнения своих обязательств и достижения целей, внедрения олимпийских ценностей и совместного развития человеческого общества.
https://news.cgtn.com/news/2022-01-27/CMG-Forum-Together-for-a-high-tech-Winter-Olympics-179GatKTgUE/index.html
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1735382/CMG_Forum_Together_a_high_tech_Winter_Olympics.jpg
SOURCE CGTN
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