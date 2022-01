CGTN: CMG-Forum: Gemeinsam für eine Hightech-Winterolympiade

CMG, ein Fernsehsender, der die Rechte an der Winterolympiade besitzt, veranstaltete am Mittwoch in Peking ein Forum unter dem Motto „Gemeinsam für eine Hightech-Winterolympiade". Vertreter von 145 Medienagenturen und internationalen Organisationen aus 78 Ländern und Regionen nahmen an der Online-Veranstaltung teil.

CMG verpflichtet sich, die Spiele mit innovativer Technologie zu präsentieren

Shen Haixiong, Präsident und Chefredakteur von CMG, sagte, CMG habe sich verpflichtet, innovative Technologien zu nutzen, um die Olympischen Spiele zu übertragen und den Charme der Olympiade zu präsentieren.

CMG habe die olympischen Ereignisse während der Olympiade in Tokio zum ersten Mal weltweit live auf seinem 4K-Ultra-High-Definition-Kanal übertragen, sagte Shen.

„Wir werden auch in Zukunft Medieninnovation praktizieren und kommunizieren, mit globalen Medienpartnern zusammenarbeiten und gut mit dem IOC kooperieren, um großartige, außergewöhnlichs und herausragende Olympische Spiele Peking 2022 zu präsentieren."

Die Spiele in Peking werden die Landschaft des Wintersports für immer verändern

Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), übermittelte seine Glückwünsche an das Forum per Videolink und sagte: „Die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 werden die Landschaft des Wintersports für immer verändern."

Er sagte, CMG und CCTV seien „unschätzbare Partner für das IOC".

Oleg Dobrodeyev, der Generaldirektor der All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company, sagte per Video, er sei beeindruckt von den technologischen Innovationen und neuen Ideen, die CMG bei der Berichterstattung über die Olympiade in Peking anwende. Er freue sich auf die Eröffnungszememonie.

Der chinesische-Chef de Mission: CMG werde ein neues Kapitel in der Geschichte der Olympischen Spiele aufschlagen

Gou Zhongwen, Präsident des Chinesischen Olympischen-Komitees, sagte, er glaube, dass CMG der Welt außergewöhnliche Olympische Spiele zeigen und in der Geschichte der Olympischen Spiele ein neues Kapitel aufschlagen werde.

„[CMG] habe immer wieder Innovationen eingeführt, um die Sendetechnologien zu aktualisieren und das audiovisuelle Erlebnis der Olympischen Spiele für die Zuschauer zu perfektionieren," sagte er.

Eine gemeinsame Initiative gestartet

Auf dem Forum starteten CMG, die Asia-Pacific Broadcasting Union, die Arab States Broadcasting Union,die European News Exchange und die Alianza Informativa Latinoamericana die „Gemeinsame Initiative des ersten CMG—Forums" und riefen die Medien weltweit dazu auf, die Spiele in Peking als Gelegenheit zu nutzen, um Innovationen zu fördern, ihre Verantwortung und ihren Auftrag wahrzunehmen, die olympischen-Werte zu verbreiten und die menschliche Gesellschaft zu ermutigen, Hand in Hand voranzugehen.

