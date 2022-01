CGTN : Forum CMG : ensemble pour des Jeux olympiques d'hiver haute technologie

CMG, qui détient les droits de diffusions des Jeux olympiques d'hiver, a organisé mercredi à Beijing, un forum sur le thème « Ensemble pour des Jeux olympiques d'hiver haute technologie ». Des représentants de 145 agences de presse et organisations internationales de 78 pays et régions ont participé à l'événement en ligne.

CMG souhaite diffuser les Jeux avec des technologies innovantes

Shen Haixiong, président et rédacteur en chef de CMG, a déclaré que le groupe de diffusion s'engageait à utiliser des technologies innovantes pour diffuser les Jeux olympiques et mettre en avant le prestige de ces derniers.

CMG avait diffusé en direct les épreuves olympiques sur sa chaîne 4K à ultra-haute définition lors des Jeux olympiques de Tokyo, a indiqué M. Shen, une première dans le monde.

« Nous sommes fermement déterminés à rester des opérateurs et des acteurs de l'innovation médiatique et continuerons de travailler avec des partenaires médiatiques mondiaux et de coopérer avec le CIO pour proposer des Jeux olympiques d'hiver qui soient magnifiques, extraordinaires et exceptionnels à Beijing 2022. »

Les Jeux de Beijing changeront à jamais le paysage des sports d'hiver

Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO), a adressé ses félicitations au forum par visioconférence, déclarant que « les Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022 changeront à jamais le paysage des sports d'hiver. »

Il a déclaré que CMG et CCTV avaient été des partenaires inestimables pour le CIO.

Oleg Dobrodeyev, directeur général de All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company, a également déclaré en vidéo qu'il était impressionné par les innovations technologiques et les nouvelles idées adoptées par CMG pour la diffusion des Jeux de Beijing. Il attend avec impatience la cérémonie d'ouverture.

Le chef de mission chinois : CMG va démarrer un nouveau chapitre de l'histoire olympique

Gou Zhongwen, président du Comité olympique chinois, a déclaré qu'il était convaincu que CMG allait offrir au monde des Jeux olympiques extraordinaires et ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire olympique.

« [CMG] n'a cessé d'innover pour moderniser les technologies de diffusion et perfectionner l'expérience audiovisuelle des Jeux olympiques pour le public », a-t-il déclaré.

Lancement d'une initiative conjointe

Lors du forum, CMG, l'Union de radio-télévision Asie-Pacifique, l'Union de radiodiffusion des États arabes, l'European News Exchange et l'Alianza Informativa Latinoamericana ont lancé l'initiative « The Joint Initiative of the First CMG Forum » (« initiative conjointe du premier forum CMG »), appelant les médias du monde entier à profiter des Jeux de Beijing pour promouvoir l'innovation, assumer leurs responsabilités et leur mission, diffuser les valeurs olympiques et encourager la société humaine à avancer main dans la main.

