CGTN: Fórum do CMG: juntos para uma Olimpíada de Inverno de alta tecnologia

CMG comprometida em apresentar os jogos com tecnologia inovadora

Shen Haixiong, presidente e editor-chefe do CMG, disse que o CMG compromete-se a usar tecnologias inovadoras para transmitir os Jogos Olímpicos e mostrar o charme das Olimpíadas.

O CMG live transmitiu os eventos olímpicos em seu canal 4K de ultra-alta definição pela primeira vez no mundo durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, disse Shen.

"Permanecemos firmemente como um profissional e comunicador de inovação de mídia e trabalharemos em conjunto com parceiros globais de mídia; e cooperaremos bem com o COI para apresentar um esplêndido, extraordinário e excepcional Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022".

Os jogos de Pequim mudarão o cenário dos esportes de inverno para sempre

Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (IOC), enviou seus cumprimentos ao fórum por meio de videoconferência, dizendo: "Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 mudarão o cenário dos esportes de inverno para sempre."

Ele disse que o CMG e a CCTV têm sido "parceiros inestimáveis para o COI".

Oleg Dobrodeyev, diretor geral da empresa estatal de televisão e transmissão de rádio em toda a Rússia, disse por meio de vídeo que está impressionado com as inovações tecnológicas e as novas ideias adotadas pelo CMG para relatar os jogos de Pequim. Ele aguarda ansiosamente a cerimônia de abertura.

Chef de missão chinês: o CMG apresentará um novo capítulo na história olímpica

Gou Zhongwen, presidente do Comitê Olímpico chinês, disse que acredita que o CMG mostrará ao mundo Jogos Olímpicos extraordinários e abrirá um novo capítulo na história olímpica.

"[CMG] continua inovando para atualizar as tecnologias de transmissão e aperfeiçoar a experiência audiovisual dos Jogos Olímpicos para o público", disse ele.

Lançada uma iniciativa conjunta

No fórum, o CMG, o Asia-Pacific Broadcasting Union, o Arab States Broadcasting Union, a European News Exchange e a Alianza Informativa Latinoamericana lançaram "a iniciativa conjunta do primeiro Fórum do CMG", conclamando a mídia em todo o mundo a aproveitar os jogos de Pequim como uma oportunidade para promover a inovação, assumir suas responsabilidades e missão, difundir os valores olímpicos e incentivar a sociedade humana a avançar de mãos dadas.

