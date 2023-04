CGTN: Fórum Cultural do Rio Amarelo se concentra no berço da civilização chinesa

PEQUIM, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Fórum Cultural do Rio Amarelo foi inaugurado em Dongying, Shandong, leste da China, na terça-feira. Com base no tema "Promoting Yellow River Culture and Telling Yellow River Stories", convidados e representantes da China e do exterior conduziram uma série de intercâmbios e discussões sobre esses dois tópicos.

Durante este fórum, nove províncias e regiões ao longo da rota do rio assinaram uma série de acordos de cooperação para promover e contar histórias sobre a cultura do Rio Amarelo, promover mais intercâmbios nas áreas de desenvolvimento cultural e turístico e trabalhar juntos na proteção de relíquias culturais.

O vice-presidente da Academia Chinesa de Ciências Sociais (em inglês: Chinese Academy of Social Sciences), Gao Peiyong, disse em seu discurso de abertura que o Rio Amarelo é a raiz e a alma da nação chinesa. Proteger, herdar e promover sua cultura é uma tarefa fundamental na implementação da estratégia nacional de proteção ecológica e desenvolvimento de alta qualidade da bacia do Rio Amarelo.

"A história de como o Rio Amarelo foi administrado é a melhor expressão da cultura do Rio Amarelo", disse Li Qun, diretor do Departamento de Administração do Rio Amarelo de Shandong (em inglês: Shandong Yellow River Administration Bureau).

Li disse que os registros históricos da gestão do Rio Amarelo, incluindo esforços de gestão de inundações e manutenção e regulamentação dos margens do rio, representam o espírito indomável, a natureza trabalhosa e a sabedoria do povo chinês. Também mostra a herança contínua do patrimônio cultural da China, acrescentou.

Yu Yunquan, reitor da Academia de Estudos Contemporâneos da China e do Mundo (em inglês: Academy of Contemporary China and World Studies), compartilhou suas percepções sobre a difusão internacional da cultura do Rio Amarelo e intercâmbios e aprendizado mútuo entre as "grandes civilizações do rio".

Yu pediu para promover ainda mais o conteúdo de alta qualidade relacionado à cultura do Rio Amarelo internacionalmente, incluindo traduções em língua estrangeira de textos chineses, e capitalizar no Parque Cultural Nacional do Rio Amarelo para que pessoas de todo o mundo possam experimentar a beleza do Rio Amarelo através dos cinco sentidos.

Um grande projeto acadêmico chamado "Overview of Yellow River Culture" também foi apresentado neste fórum. Organizada e editada pela Shandong Normal University, esta série de livros apresenta de forma abrangente a evolução e as ricas conotações da cultura do Rio Amarelo.

Além de painéis de discussão, o fórum organizou representantes convidados para realizar pesquisas de campo sobre a ecologia e a cultura do Delta do Rio Amarelo.

O fórum é realizado até 19 de abril.

https://news.cgtn.com/news/2023-04-18/Yellow-River-Culture-Forum-zeroes-in-on-cradle-of-Chinese-civilization-1j6oToDJEn6/index.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057696/image_1.jpg

FONTE CGTN

SOURCE CGTN