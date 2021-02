CGTN: Gala do Festival da Primavera de 2021 terá 5G, 3D e IA

O evento normalmente repleto de diferentes tipos de apresentações, terá um número recorde de apresentações de dança este ano, assim como programas de música e de línguas.

Como muitos outros eventos realizados durante uma pandemia, o programa deste ano também contará com uma série de apresentações virtuais.

O evento de gala destacará elementos chineses, características étnicas, cultura regional e diferentes civilizações do mundo, de acordo com a coletiva de imprensa. Diversos estilos de dança, incluindo dança clássica chinesa, dança folclórica de etnias minoritárias e dança contemporânea, também serão apresentados, oferecendo ao público um banquete para os olhos.

O evento de gala do Festival da Primavera deste ano continuará usando tecnologias inovadoras, incluindo tecnologia que se alinha com a estratégia "5G+4K/8K+IA", que deve trazer uma experiência audiovisual mais aprimorada para os espectadores.

Além disso, pela primeira vez, a coreografia de palco do evento de gala do Festival da Primavera deste ano será apresentada em vídeo 8K Ultra HD. A tecnologia 3D a olho nu com IA+RV também aparecerá no palco da gala do Festival da Primavera pela primeira vez, e por meio de métodos de filmagem e produção especiais, trará uma experiência inovadora para aqueles que a assistirem na TV ou em seus dispositivos móveis.

O evento de gala do Festival da Primavera de 2021, que cai no dia 11 de fevereiro, também será transmitido ao vivo em mais de 170 países e regiões, incluindo Estados Unidos, França, Japão, Malásia e África do Sul.

A gala do Festival da Primavera, também conhecida como "Chunwan" em chinês, foi realizada pela primeira vez em 1983 pela China Central Television (CCTV). Parte indispensável das comemorações do Ano Novo Chinês, o espetáculo com horas de duração é reconhecido como o programa de televisão mais assistido no mundo. Ele foi não só um lançador de tendência de entretenimento, mas também testemunha do crescimento econômico da China nas últimas décadas.

FONTE CGTN

