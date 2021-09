CGTN: Gala do Festival de Meados do Outono de 2021 do CMG combina modernidade e tradição

A festa audiovisual foi realizada no parque de áreas úmidas do lago Xingyue em Xichang, capital da prefeitura autônoma de Liangshan Yi, na província de Sichuan, no sudoeste da China. O local foi escolhido para homenagear as pessoas que contribuíram para o setor aeroespacial da China, já que a cidade também abriga o centro de lançamento de satélites de Xichang.

O evento também apresentou a cultura e os costumes do povo da etnia Yi da China.

Zide Guqin Studio, uma banda de música "China-chic-style", que se tornou um sucesso nas mídias sociais chinesas por tocar instrumentos musicais tradicionais chineses de uma nova maneira, interpretou o clássico "Wishing We Last Forever" com os atores Liu Shishi e Jing Boran. Os ilustres artistas da Ópera de Pequim Wang Peiyu e Zheng Qiyuan cantaram juntos "Great Beauty" como parte da comemoração.

À medida que a gala prosseguia, o público foi presenteado com uma combinação de música pop e cultura tradicional chinesa, incluindo uma sinfonia ao estilo do povo da etnia Yi. Espectadores de todo o mundo viram o belo cenário natural de Liangshan e a paisagem cultural da etnia Yi, cujas canções folclóricas são transmitidas de geração para geração e refletem o antigo e o novo espírito Yi.

Os apresentadores do CMG Kang Hui, Sa Beining, além de outros, fizeram uma apresentação maravilhosa intitulada "The Ordinary Road".

Além dos cantores e atores, a gala também contou com alguns convidados especiais. Entre eles, as campeãs de skiff quádruplo no remo feminino dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, Chen Yunxia, Zhang Ling, Lv Yang e Cui Xiaotong, e a campeã de patinação de velocidade dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014, Zhang Hong, que cantou "Running to You with All My Heart".

Chen Yunxia, Zhang Ling, Lyu Yang e Cui Xiaotong conquistaram a medalha de ouro na final de skiff quádruplo no remo feminino em 28 de julho de 2021, remando para a vitória com 6:05,13 à frente da equipe da Polônia (6:11,36) e da equipe da Austrália (6:12,08), que terminaram em segundo e terceiro, respectivamente, na Sea Forest Waterway na Baía de Tóquio.

A aparição dos atletas olímpicos chineses fez as pessoas se recordarem do dia em que conquistaram a medalha de ouro, levando a atmosfera da festa noturna a novos patamares. A presença de Zhang Hong, campeã de patinação de velocidade dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, também lembrou às pessoas de que os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 estão prestes a começar.

Ao cair da noite, Zhou Shen, um cantor chinês com uma bela voz, fez uma serenata para o público. A canção mais conhecida de Zhou é "Big Fish". A canção foi regravada diversas vezes por cantores nacionais e estrangeiros. No programa Music Voyage do CMG, lançado no início deste ano, a cantora britânica Katie Sky, conhecida por seu hit "Monsters", enviou seus cumprimentos aos amantes chineses da música virtualmente e compartilhou seu cover de "Big Fish", de Zhou Shen, durante o festival de música.

Xichang sempre foi uma base importante do setor espacial da China. Com a missão bem-sucedida da Shenzhou-12, o programa espacial da China abriu um novo capítulo. Durante a gala, Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo, os três astronautas chineses ou taikonautas, também enviaram suas bênçãos ao público por meio de vídeo.

Zhou cantou uma música sobre o espaço e as estrelas, prestando homenagem aos heróis do setor.

A gala, sob os temas de reunião, tecnologia, elementos e cultura chineses, terminou com apresentações criativas de música e dança. Tecnologias avançadas, como realidade aumentada, foram utilizadas para criar uma experiência imersiva para os espectadores. Ao mesmo tempo, realidade virtual e inteligência artificial foram utilizadas para proporcionar ao público uma festa visual.

