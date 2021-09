CGTN: Gala CMG z okazji Święta Środka Jesieni 2021 łączy nowoczesność z tradycją

Wydarzenie audiowizualne odbyło się w Xingyue Lake Wetland Park w Xichang, stolicy autonomicznej prefektury Liangshan Yi w południowo-zachodniej prowincji Sichuan w Chinach. Miejsce to zostało wybrane, aby oddać hołd tym, którzy przyczynili się do rozwoju chińskiego przemysłu lotniczego i kosmicznego, ponieważ miasto Xichang jest również siedzibą Centrum Wyrzutni Satelitarnych.

Podczas imprezy zaprezentowano także kulturę i zwyczaje chińskiej grupy etnicznej Yi.

Zide Guqin Studio – zespół muzyczny tworzący w „chińskim stylu", który wdarł się przebojem do chińskich mediów społecznościowych poprzez nowatorskie wykorzystanie tradycyjnych chińskich instrumentów muzycznych – wykonał klasyczny utwór „Wishing We Last Forever" z udziałem aktorów Liu Shishi i Jinga Borana. Z kolei znani wykonawcy z Opery Pekińskiej, Wang Peiyu i Zheng Qiyuan, zaśpiewali wspólnie utwór „Great Beauty".

W trakcie gali widzom zaserwowano połączenie muzyki pop i tradycyjnej kultury chińskiej, w tym symfonię w tradycyjnym wykonaniu grupy etnicznej Yi. Widzowie z całego świata mogli podziwiać piękno naturalnej scenerii Liangshan i krajobraz kulturowy ludu Yi, którego ludowe pieśni przekazywane są z pokolenia na pokolenie i odzwierciedlają zarówno dawnego, jak i współczesnego ducha Yi.

Gospodarze CMG, w tym Kang Hui i Sa Beining, zorganizowali również wyjątkowy spektakl pt. „The Ordinary Road" („Zwyczajna droga").

Oprócz piosenkarzy i aktorów organizatorzy Gali zaprosili też gości specjalnych, wśród których znalazły się mistrzynie Igrzysk Olimpijskich w Tokio z 2020 r. w wioślarstwie czwórek podwójnych: Chen Yunxia, Zhang Ling, Lv Yang i Cui Xiaotong oraz mistrzyni Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi z 2014 r. w łyżwiarstwie szybkim: Zhang Hong, która zaśpiewała utwór „Running to You with All My Heart".

Chen Yunxia, Zhang Ling, Lyu Yang i Cui Xiaotong zdobyły złoty medal w finale wioślarskich czwórek podwójnych, który odbył się 28 lipca 2021 r., z czasem 6:05.13, wyprzedzając na torze wodnym Sea Forest w Zatoce Tokijskiej zespoły z Polski (6:11.36) i Australii (6:12.08), które zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

Pojawienie się na Gali chińskich mistrzyń olimpijskich przypomniało uczestnikom o chwili, w której zdobyły złote medale, co wyniosło atmosferę imprezy na wyższy poziom. Obecność mistrzyni łyżwiarstwa szybkiego z Zimowych Igrzysk Olimpijskich z 2014 r., Zhan Hong, również przypomniała wszystkim, że planowane na rok 2022 Zimowe Igrzyska Olimpijskie są tuż za rogiem.

Gdy impreza powoli dobiegała końca, przed publicznością zaprezentował się Zhou Shen, chiński piosenkarz o wyjątkowym głosie. Covery jego największego przeboju „Big Fish" były wielokrotnie wykonywane przez piosenkarzy w kraju i za granicą. W ramach programu Music Voyage firmy CMG, który wystartował na początku tego roku, brytyjska piosenkarka Katie Sky, znana z przeboju „Monsters", przesłała wirtualne pozdrowienia dla chińskich miłośników muzyki i podczas festiwalu muzycznego zaprezentowała swój cover utworu „Big Fish".

Xichang od zawsze stanowi ważną bazę chińskiego przemysłu kosmicznego. Wraz z udaną misją Shenzhou-12 chiński przemysł kosmiczny otworzył nowy rozdział. Podczas gali trzej chińscy astronauci, zwani również taikonautami, Nie Haisheng, Liu Boming i Tang Hongbo również przekazali swoje pozdrowienia publiczności za pośrednictwem nagrania wideo.

Zhou zaśpiewał piosenkę o kosmosie i gwiazdach, oddając tym samym hołd bohaterom przemysłu.

Gala, której motywem przewodnim było ponowne spotkanie, technologia, akcenty i kultura chińska, zakończyła się kreatywnymi pokazami pieśni i tańca. Do stworzenia ekscytującego widowiska wykorzystano zaawansowane technologie, takie jak rzeczywistość rozszerzona. Dla zapewnienia widzom wizualnej uczty użyto również rozwiązań z zakresu wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-21/CMG-s-2021-Mid-Autumn-Festival-Gala-combines-modernity-and-tradition-13K4ISRneAU/index.html

Nagranie - https://www.youtube.com/watch?v=DlM9BqY8j3Y

www.cgtn.com



SOURCE CGTN