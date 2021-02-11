CGTN: Гала-концерт «Праздник весны» -- приятное зрелище в канун китайского Нового года

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CGTN

Feb 11, 2021, 10:53 ET

ПЕКИН, 11 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- По китайскому зодиаку 2021 год является годом быка. В китайской культуре бык символизирует трудолюбие, рациональность и надежность. В этом году на канале CGTN Digital будет впервые транслироваться гала-концерт в честь Праздника весны. Присоединяйтесь к нам и узнайте о новогодних событиях в жизни китайского народа и его желаниях на новый год. 

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Chen Linchun, general director of the 2021 Spring Festival Gala
Wang Yuan, who is a member of popular group TFBoys.
Behind the stage: Chinese actress wishes good luck in the Year of the Ox
Behind the stage: Chinese actress wishes good luck in the Year of the Ox
Faye Wong (R), Chinese singer who developed in Hong Kong, makes a debut by singing "Meet in 1998" with Na Ying (L) in 1998's Spring Festival Gala. /CCTV
What to expect this year
Behind the scene
Spring Festival Gala vs. Super Bowl
Spring Festival Gala vs. Super Bowl
Foreigner amazed by past Spring Festival gala performances
Foreigner amazed by past Spring Festival gala performances
Mobile game 'Fighting Monster Virus'
CGTN anchors Q&A - Liu Xin
CGTN anchors Q&A - Wang Guan
Live: A virtual celebration for 2021 Spring Festival
Image1 Chen Linchun, general director of the 2021 Spring Festival Gala Wang Yuan, who is a member of popular group TFBoys.
Behind the stage: Chinese actress wishes good luck in the Year of the Ox
Faye Wong (R), Chinese singer who developed in Hong Kong, makes a debut by singing "Meet in 1998" with Na Ying (L) in 1998's Spring Festival Gala. /CCTV What to expect this year Behind the scene
Spring Festival Gala vs. Super Bowl
Foreigner amazed by past Spring Festival gala performances
Mobile game 'Fighting Monster Virus' CGTN anchors Q&A - Liu Xin CGTN anchors Q&A - Wang Guan Live: A virtual celebration for 2021 Spring Festival

Гала-концерт в честь Праздника весны (по-китайски «Чуньвань») выходит в эфир в канун Нового года по китайскому лунному календарю, когда миллионы китайских семей собираются вместе. В этом году праздничная церемония попадает на 11 февраля и будет проводиться невзирая на продолжающуюся пандемию.

Это ежегодное шоу, впервые проведенное в 1983 году Центральным телевидением Китая (CCTV), является рекордсменом мира по числу просмотров среди телевизионных представлений. Многочасовая экстраваганца, являющаяся неотъемлемой частью празднований в честь китайского Нового года, зачастую насыщена разнообразными песнями, представлениями и комедийными миниатюрами.

CGTN Digital подготовил обзор, в котором представлено все, что нужно знать об этом грандиозном шоу.

За кулисами: знакомьтесь с директором и исполнителями

В среду — всего за день до начала шоу — CGTN Digital заглянул за кулисы, чтобы раскрыть секреты гала-концерта 2021 года.

Генеральный директор концерта 2021 Spring Festival Gala Чэнь Линьчунь (Chen Linchun) рассказал о самых интересных моментах и особенностях этого зрелищного праздника. По его словам, организаторы гала-концерта адаптировались к условиям пандемии COVID-19 и будут использовать новейшие технологии различными способами.

Один из исполнителей на гала-концерте этого года — певец Рой Ван (Roy Wang), он же Ван Юань (Wang Yuan), участник популярной группы TFBoys. По его словам, он споет песню для детей с сочетанием элементов электронной и танцевальной музыки. Он также добавил, что эта музыка способствует развитию традиционной китайской культуры в некоторых новых формах.

Китайская актриса Ян Ми (Yang Mi) участвует в гала-концерте впервые. Она отметила, что сцена — это уникальная возможность выразить признательность тем, кто сражается с пандемией на передовых рубежах, и пожелала всем удачи в наступающем году.

Обзор предыдущих гала-концертов

Этот гала-концерт стал не только законодателем мод в сфере развлечений, но и наглядным свидетельством экономического роста Китая за последние несколько десятилетий. Вот самые интересные моменты гала-концертов в честь Праздника весны за последние 38 лет. 

Гала-концерт в честь Праздника весны от А до Я: незабываемые моменты 80-х

Гала-концерт в честь Праздника весны от А до Я: незабываемые моменты 90-х

Гала-концерт в честь Праздника весны от А до Я: незабываемые моменты 00-х

Гала-концерт в честь Праздника весны от А до Я: незабываемые моменты 10-х

Чего ожидать в этом году?

Как и многие другие мероприятия, проводимые во время пандемии, в этом году шоу будет включать в себя ряд виртуальных номеров. Как было сказано на пресс-конференции, значительная часть гала-концерта будет уделена китайским элементам, этническим особенностям, региональной культуре и различным цивилизациям мира. Также будут представлены различные танцевальные стили, включая китайский классический танец, народные танцы этнических меньшинств и современный танец, которые станут приятным зрелищем для аудитории.

Трейлер гала-концерта в честь Праздника весны-2021 привлекает публику

В трансляции гала-концерта в честь Праздника весны-2021 будут использованы технологии 5G, 3D и ИИ

Пятая репетиция гала-концерта в честь Праздника весны-2021 обеспечивает плавность трансляции

Четвертая репетиция гала-концерта в честь Праздника весны-2021 гарантирует плавность выступлений

Вторая репетиция гала-концерта в честь Праздника весны-2021 демонстрирует новые технологии 

Гала-концерт в честь Праздника весны и Супербоул

В этом году даты проведения гала-концерта в честь Праздника весны в Китае и финала Национальной футбольной лиги (Супербоула) в США оказались очень близки. Эти два события, пользующиеся огромной популярностью среди народов двух стран, имеют много сходств и различий. Совместно с репортерами из Пекина и Лос-Анджелеса CGTN представляет опрос общественного мнения, который показывает, что думают два народа о двух культурных символах этих двух стран.

Иностранец поражен прошедшими выступлениями на гала-концерте в честь Праздника весны

Каким видится гала-концерт в честь Праздника весны — культурный символ Китая — глазами иностранцев? В этом видеоролике телеканал CGTN собрал шесть классических моментов гала-концертов за последние 38 лет и пригласил живущего в Пекине американца посмотреть эти клипы, начиная с популярных песен и красивых танцев и заканчивая боевыми искусствами. Испытает ли он культурный шок? Давайте посмотрим!

Мобильная игра "Fighting Monster Virus" 

В китайской мифологии Праздник весны связан с историей людей, победивших монстра по имени Си. В 2020 году мир оказался под ударом непредвиденной пандемии. Праздничные и массовые мероприятия были отменены, поскольку чудовищный вирус прокатился по улицам, сея страх и панику. Телеканал CGTN представляет мобильную игру "Fighting Monster Virus", с помощью которой можно не только узнать о китайской культуре и Празднике весны, но и осознать важность единства человечества в борьбе с коронавирусом.

Журналисты CGTN отвечают на вопросы

Кроме того, мы представили серию видеороликов с ответами на вопросы и опросили шестерых журналистов CGTN, включая Лю Синя (Liu Xin), Ван Гуаня (Wang Guan), Тянь Вэя (Tian Wei), Чжун Ши (Zhong Shi), Ли Доннина (Li Dongning) и Зу Юня (Zou Yun). Журналисты CGTN Лю Синь (Liu Xin) и Ван Гуань (Wang Guan) подводят итоги 2020 года и делятся своими новогодними пожеланиями с CGTN Digital.

Прямой эфир: виртуальные торжества в честь Праздника весны-2021

В этом году торжества в честь праздника выглядят совершенно иначе. В связи с эпидемией COVID-19 все обязательные пункты программы, включая встречи друзей, семейные ужины и путешествия, теперь должны проходить с оглядкой на необходимость социального дистанцирования. Но виртуальное празднование все же является для всех нас хорошим способом передать наши наилучшие пожелания родным и друзьям. 

В этом эпизоде "The Chat Room" мы приглашаем иностранных гостей, живущих в Китае, и китайцев, покинувших страну на долгие годы, поделиться своими планами на 2021-й китайский Новый год. Что им больше всего нравится в Празднике весны? Какие традиции Праздника весны они поддерживают в своих семьях? Как повлияет пандемия на их праздничные планы? Присоединяйтесь к CGTN для встречи года быка и проводов необычайного 2020 года в виртуальном режиме.  

Следите за новостями CGTN, чтобы узнать больше о гала-концерте, посвященном Празднику весны и встрече года быка.

Оригинальный текст статьи представлен здесь.

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Видео — https://www.youtube.com/watch?v=AxzitMGKRRc
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Видео — https://www.youtube.com/watch?v=VOQKZGNh51Y
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ZlSTKGMspkY
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SOURCE CGTN

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