CGTN: globalny konsensus w odniesieniu do chińskiej wizji wspólnej przyszłości ludzkości

PEKIN, 20 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Od chwili oddania do eksploatacji w grudniu 2021 r. linia kolejowa Chiny-Laos, flagowy projekt współpracy nawiązanej w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku, przyniósł obywatelom Laosu szereg korzyści i otworzył temu narodowi nową drogę do rozwoju i dobrobytu.

„Laos i Chiny połączyły siły, aby zbudować linię kolejową, rozwinąć i pogłębić naszą przyjaźń, a także rozwinąć gospodarkę laotańską, zwłaszcza przewozy towarowe" – powiedział Pansay Yiayengva, konduktor pracujący na stacji kolejowej w stolicy Laosu Wientian.

Mając na uwadze, że „żaden człowiek i żaden naród nie są w stanie rozkwitnąć w izolacji", Chiny są orędownikiem gospodarki otwartej i promują wyważony, sprzyjający włączeniu i zrównoważony wzrost umożliwiający światu wspólne wykorzystywanie możliwości, jakie rozwój niesie.

Przemawiając podczas posiedzenia końcowego pierwszej sesji 14. Narodowego Kongresu Ludowego, która odbyła się 13 marca, prezydent Chin Xi Jinping obiecał podjęcie działań na rzecz zbudowania wspólnej przyszłości ludzkości i przypomniał, że rozwój Chin przynosi korzyści reszcie świata, a Chiny nie mogą rozwijać się w izolacji od reszty świata.

Współpraca korzystna dla wszystkich zainteresowanych

Inicjatywa Pasa i Szlaku (ang. Belt and Road Initiative, BRI) zaproponowana przez prezydenta Xi w 2013 r. stała się jedną z najpopularniejszych światowych platform współpracy globalnej.

W ramach inicjatywy Pasa i Szlaku rozpoczęły się testy międzymiastowe linii kolejowej dużych prędkości Dżakarta-Bandung, pierwszej tego typu linii kolejowej w regionie ASEAN.

Uruchomiono także pierwszą w Kambodży ekspresową linię kolejową Penh-Sihanoukville, w Chorwacji wybudowano Most Peljesac, a w Pakistanie elektrownię wodną Karot.

„Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość rozszerzenia współpracy z Chinami" – powiedział były prezydent Chorwacji Ivo Josipovic.

Poza tym, Chiny stworzyły różnorodne platformy dotarcia do spółek zagranicznych, między innymi Chińskie Międzynarodowe Targi Importowe (ang. China International Import Expo, CIIE), Chińskie Międzynarodowe Targi Produktów Eksportowych (ang. International Consumer Products Expo) oraz Chińskie Międzynarodowe Targi Usług (ang. China International Fair for Trade in Services).

Dane opublikowane przez ministerstwo handlu pokazują, że podczas ubiegłorocznych listopadowych targów CIIE wartość transakcji wstępnych dla rocznych zakupów towarów i usług wyniosła 73,52 miliarda USD, o 3,9 procent więcej rok do roku.

W piątych targach CIIE udział wzięły przedsiębiorstwa ze 127 krajów i regionów, a także 69 spółek będących własnością krajowych i międzynarodowych agencji państwowych.

Podczas targów CIIE Xi ogłosił szereg projektów, w tym rozbudowę pilotażowych stref wolnego handlu oraz Portu Wolnego Handlu w Hajnan, dalsze ograniczanie wykazów inwestycji zakazanych oraz większe zliberalizowanie sektora telekomunikacji, opieki zdrowotnej i innych.

„Dziś, targi CIIE są platformą nowego, chińskiego paradygmatu rozwoju, otwarcia o wysokiej jakości oraz ogólnoświatowym dobrem publicznym" - powiedział Xi podczas ceremonii otwarcia piątych targów CIIE.

Na rzecz lepszego świata

W ubiegłym dziesięcioleciu prezydent Chin wielokrotnie wspominał o wspólnych działaniach na rzecz tworzenia nowego modelu stosunków międzynarodowych, charakteryzujących się wzajemnym szacunkiem, równością i sprawiedliwością, a także o współpracy korzystnej dla wszystkich zainteresowanych oraz budowaniu wspólnej przyszłości ludzkości.

Chiny nawiązały z resztą świata współpracę na rzecz zagwarantowania rzeczywistego multilateralizmu, utrzymania globalnych łańcuchów dostaw, promowania wolnego handlu i inwestycji, a także dążenia do ekologicznego, niskoemisyjnego rozwoju.

Chińska wizja „opiera się na dążeniu do szerokiej, sprzyjającej włączeniu współpracy międzynarodowej" – powiedział Oleg Timofiejew, profesor Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Ludowej.

Chiny są głównym państwem uczestniczącym w misjach i drugim w kolejności krajem, który w największym stopniu wspiera finansowo misje pokojowe ONZ, a także państwem, które stworzyły pozostające zawsze w gotowości siły pokojowe liczące 8000 żołnierzy.

Ponadto Chiny pomagają krajom afrykańskim, między innymi Mozambikowi, w rozwoju nowoczesnego rolnictwa w oparciu o opracowany przez Chiny System Nawigacji Satelitarnej BeiDou (ang. BeiDou Navigation Satellite System) oraz maszyny autonomiczne.

Podczas ceremonii otwarcia posiedzenia wysokiego szczebla na rzecz dialogu ze światowymi partiami politycznymi, które odbyło się w ramach NKL w dniu 15 marca, Xi zaproponował inicjatywę globalnej cywilizacji i wezwał do poszanowania różnorodności cywilizacji, promowania wartości wspólnych dla całej ludzkości, doceniania dziedzictwa i nowatorstwa cywilizacji oraz wspólnego promowania szerokiej wymiany i współpracy obywatelskiej.

Jak powiedział Xi podczas ceremonii otwarcia szczytu B20 w 2016 r., „wszystkie kraje, małe i wielkie, silne i słabe, bogate i biedne, muszą traktować się wzajemnie jak równe sobie. Pracując nad zagwarantowaniem sobie zrównoważonego rozwoju, musimy wzajemnie się wspomagać w osiąganiu wspólnego rozwoju. Świat będzie lepszy tylko wtedy, gdy my będziemy lepsi".

