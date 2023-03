CGTN: a visão da China de comunidade com futuro compartilhado para a humanidade gera consenso global

PEQUIM, 19 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Desde que começou a operar em dezembro de 2021, a Ferrovia China-Laos, um importante projeto de cooperação do Cinturão e Rota, trouxe grandes benefícios ao povo de Laos e abriu um novo caminho para o desenvolvimento e prosperidade da nação.

"Laos e China se uniram para construir a ferrovia, desenvolver e aprofundar nossa amizade e também desenvolver nossa economia em Laos, especialmente transporte de carga", disse Pansay Yiayengva, um condutor na estação ferroviária da capital do Laos, Vientiane.

Tendo em mente que "nenhuma pessoa ou país pode prosperar isoladamente", a China defende uma economia aberta e promove um crescimento equilibrado, inclusivo e sustentável para permitir que o mundo compartilhe oportunidades de desenvolvimento.

Empenhando esforços para promover a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que o desenvolvimento da China beneficia o mundo e que a China não pode se desenvolver isolada do resto do mundo, ao discursar na reunião de encerramento da primeira sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional em 13 de março.

Cooperação ganha-ganha

A Iniciativa do Cinturão e Rota (em inglês: Belt and Road Initiative, BRI) proposta por Xi em 2013 tornou-se uma das plataformas internacionais mais populares para a cooperação global.

Dentro da estrutura da BRI, a Ferrovia Jacarta-Bandung de alta velocidade intermunicipal da Indonésia, a primeira desse tipo na região da ASEAN, iniciou operações experimentais.

Além disso, a primeira via expressa Phnom Penh-Sihanoukville do Camboja, a ponte Peljesac da Croácia e o projeto hidrelétrico Karot do Paquistão estão em operação.

"Espero que haja mais oportunidades para cooperar com a China", disse o ex-presidente croata Ivo Josipovic.

Além disso, a China estabeleceu várias plataformas para alcançar empresas estrangeiras, como a China International Import Expo (CIIE), a China International Consumer Products Expo e a China International Fair for Trade in Services.

Dados do Ministério do Comércio mostram que, na última CIIE de novembro, negociações provisórias no valor de US$ 73,52 bilhões foram alcançadas para compras anuais de bens e serviços, um aumento de 3,9% em relação ao ano anterior.

A quinta CIIE atraiu empresas de 127 países e regiões, bem como 69 governos nacionais e organizações internacionais.

Na CIIE, Xi anunciou uma série de medidas, incluindo avançar na construção de zonas piloto de livre comércio e do Porto de Livre Comércio de Hainan, reduzir ainda mais as listas negativas de investimento estrangeiro e expandir a liberação de telecomunicações, saúde e outros setores.

"Hoje, a CIIE tornou-se uma vitrine do novo paradigma de desenvolvimento da China, uma plataforma para abertura de alto padrão e um bem público para todo o mundo", disse Xi na cerimônia de abertura da quinta CIIE.

Por um mundo melhor

Em várias ocasiões na última década, o presidente chinês destacou os esforços conjuntos para formar um novo modelo de relações internacionais, que caracterize o respeito mútuo, a equidade e a justiça, a cooperação ganha-ganha e a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

A China vem trabalhando em conjunto com o resto do mundo para proteger o verdadeiro multilateralismo, manter cadeias de suprimentos globais estáveis, facilitar o livre comércio e o investimento e buscar o desenvolvimento verde e de baixo carbono.

A visão da China é "baseada no desejo de cooperação internacional ampla e inclusiva", disse Oleg Timofeev, professor associado da Universidade Russa da Amizade dos Povos (Peoples' Friendship University of Russia).

A China é uma grande colaboradora de tropas e a segunda maior colaboradora financeira para as operações de manutenção da paz da ONU, e estabeleceu um força de prontidão de manutenção da paz de 8.000 homens.

Além do mais, a China está ajudando muitos países africanos, como Moçambique, a desenvolver uma agricultura moderna com a ajuda do Sistema de Navegação por Satélite BeiDou desenvolvido pela China e de equipamentos não tripulados.

Na cerimônia de abertura do PCC, em diálogo com a reunião de alto nível dos partidos políticos mundiais em 15 de março, Xi propôs a Iniciativa de Civilização Global, pedindo respeito pela diversidade das civilizações, defendendo os valores comuns da humanidade, valorizando fortemente a herança e a inovação das civilizações, e defendendo conjuntamente intercâmbios e cooperação internacionais robustos entre pessoas.

Como Xi disse na cerimônia de abertura da Cúpula do B20 em 2016, "Todos os países, grandes ou pequenos, fortes ou fracos, ricos ou pobres, devem tratar uns aos outros como iguais. Precisamos ajudar uns aos outros a alcançar um desenvolvimento sólido à medida que trabalhamos para garantir nosso próprio desenvolvimento. O mundo só será um lugar melhor quando todos estiverem melhor."

https://news.cgtn.com/news/2023-03-19/China-s-community-with-shared-future-vision-builds-global-consensus-1ii73Gd590Q/index.html

FONTE CGTN

