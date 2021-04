CGTN: Голос Китая в Боао: многосторонность, открытость и BRI

Тема конференции — "A World in Change: Join Hands to Strengthen Global Governance and Advance Belt and Road Initiative Cooperation" («Меняющийся мир: объединим усилия для укрепления системы глобального управления и стимулирования сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь"») — является максимально своевременной и актуальной в нынешних условиях, заявил Си Цзиньпин.

Справедливость, а не гегемония

Китайский лидер отметил, что призыв к поддержке мультилатерализма стал более решительным, поскольку мы живем в эпоху, насыщенную сложными проблемами.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступает со вступительной речью по видеосвязи на церемонии открытия ежегодной конференции «Боаоский Азиатский Форум (БАФ)» 2021, 20 апреля 2021 г. /Синьхуа

«Будущее мира должно определяться всеми странами в процессе совместной работы. Мы не должны допускать, чтобы правила, установленные одной или несколькими странами, навязывались другим, или позволять односторонним шагам, предпринимаемым некоторыми странами, задавать тон для всего мира.

В современном мире нам нужна справедливость, а не гегемония. Большие страны должны вести себя под стать своему статусу и с повышенным чувством ответственности», — подчеркнул он, призывая все страны к защите системы международного права, основанной на принципах ООН.

Китай проявляет себя в качестве ответственной великой державы в международных делах. 13 апреля страна полностью выплатила все начисленные взносы в регулярный бюджет ООН и Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов за 2021 год. За последние 30 лет Китай направил более 40 тысяч миротворцев в 25 миротворческих миссий ООН.

Открытость

«В основе посткоронавирусного восстановления экономики лежит открытость, — отметил председатель Си. — Мы должны содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестирования, углублению региональной экономической интеграции и повышению эффективности функционирования производственно-сбытовых, отраслевых, информационных и кадровых систем в целях построения открытой мировой экономики».

Процесс экономической интеграции в Азии набирает обороты после подписания в ноябре 2020 года соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). В 2019 году торговая взаимозависимость азиатских экономик составляла около 50 процентов, при этом объемы двусторонней торговли продолжали расти, сообщил вице-президент Университета международного бизнеса и экономики Линь Гуйцзюнь (Lin Guijun).

Попытки «возведения стен» или «разъединения» идут вразрез с законами экономики и рыночными принципами. Они нанесут ущерб интересам окружающих без какой-либо выгоды для себя, отметил Си Цзиньпин.

Жизни людей превыше всего

«Мы должны ставить людей и их жизни выше всего остального, увеличивать масштабы обмена информацией и коллективных усилий, а также укреплять общественное здравоохранение и сотрудничество в медицинской сфере», — заявил Си Цзиньпин.

Он призвал к активизации международного сотрудничества в сферах научных исследований и разработок, производства и распределения вакцин, а также к повышению их физической и ценовой доступности в развивающихся странах, с тем чтобы каждый человек в мире мог иметь доступ к необходимым вакцинам и возможность воспользоваться ими.

На сегодняшний день Китай предоставил противоэпидемические материалы более чем 160 странам и международным организациям по всему миру и поставляет крайне необходимые вакцины более чем 100 странам и международным организациям.

BRI — дорога, открытая для всех

Си Цзиньпин отметил, что инициатива «Один пояс и один путь» является дорогой, открытой для всех, а не находящейся в собственности одной стороны, и добавил, что к участию в инициативе приглашаются все заинтересованные страны.

Пообещав наладить более тесное партнерство для развития сотрудничества в сфере здравоохранения, Си Цзиньпин сообщил, что китайские предприятия уже приступили к совместному производству вакцин в странах-участницах BRI.

Председатель Си добавил, что Китай будет выстраивать более тесные партнерские отношения в интересах экологически безопасного развития и превращения BRI в путь к искоренению бедности и росту.

В общей сложности документы о сотрудничестве с Китаем в рамках инициативы «Один пояс и один путь» (BRI) подписали 126 государств, включая развитые и развивающиеся страны, и 29 международных организаций.

По данным Министерства торговли Китая, объем его внешней торговли со странами-участницами «Одного пояса и одного пути» вырос на 1 процент, составив за последний год 9,37 трлн юаней (1,4 трлн долларов).

