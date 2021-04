CGTN: vozes da China em Boao: multilateralismo, abertura e BRI

O tema da conferência: "Um Mundo em Mudança: Unir as Mãos para Fortalecer a Governança Global e Promover a cooperação da iniciativa Cinturão e Rota" é ainda mais oportuna e relevante sob nas atuais circunstâncias, afirmou Xi.

Justiça, e não hegemonia

O presidente chinês observou que o apelo pela defesa do multilateralismo ficou mais forte à medida que vivemos em uma era repleta de desafios.

O presidente chinês Xi Jinping profere um discurso de abertura por meio de um vídeo link no plenário de abertura da Conferência Anual de 2021 do Fórum Boao para a Ásia (BFA) na manhã de terça-feira, 21 de abril de 2021. /Xinhua

"O futuro do mundo deve ser decidido por todos os países atuando em conjunto. Não podemos aceitar que as regras estabelecidas por um ou alguns países sejam impostas a outros, ou permitir que o unilateralismo perseguido por determinados países determine o ritmo para o mundo inteiro".

"O que precisamos no mundo de hoje é justiça, e não hegemonia. Os grandes países devem se comportar de forma compatível ao seu status e com maior senso de responsabilidade", enfatizou o presidente, pedindo que todos os países protejam o sistema internacional centrado na ONU.

A China vem demonstrando seu papel como um país importante e responsável nas relações internacionais. Em 13 de abril, o país pagou integralmente todas as contribuições avaliadas para o orçamento ordinário da ONU e para o Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Criminais para o ano de 2021. Nos últimos 30 anos, a China enviou mais de 40 mil soldados para 25 operações de manutenção da paz da ONU.

Abertura

"A abertura é a chave para a recuperação econômica pós-COVID", destacou Xi. "Precisamos promover a liberação e a facilitação do comércio e dos investimentos, aprofundar a integração econômica regional e melhorar as cadeias de suprimento, industrial, de dados e de recursos humanos, visando a construção de uma economia mundial aberta."

A integração econômica na Ásia vem acelerando desde a assinatura da Parceria Regional Econômica Abrangente (RCEP) em novembro de 2020. A dependência do comércio das economias asiáticas entre as outras foi de cerca de 50% em 2019, com volumes de comércio bilateral continuando a crescer, disse Lin Guijun, vice-presidente da Universidade de Negócios Internacionais e Economia.

Tentativas de "levantar muros" ou "separar" vão contra a lei da economia e os princípios do mercado. Elas prejudicariam os interesses dos outros sem beneficiar a si mesmo, observou Xi.

A vida das pessoas acima de tudo

"Devemos colocar as pessoas e suas vidas acima de tudo, ampliar o compartilhamento de informações e os esforços coletivos e melhorar a saúde pública e a cooperação médica", afirmou Xi.

Ele clamou pelo fortalecimento da cooperação internacional em P&D, produção e distribuição de vacinas e pelo aumento de sua acessibilidade e viabilidade econômica nos países em desenvolvimento, para que todos no mundo possam ter acesso e obtenham as vacinas necessárias.

Até o momento, a China forneceu materiais antiepidêmicos para mais de 160 países e organizações internacionais em todo o mundo e está fornecendo vacinas necessárias com urgência para mais de 100 países e organizações internacionais.

Iniciativa Cinturão e Rota (BRI), uma via pública aberta a todos

A iniciativa Cinturão e Rota é uma estrada pública aberta a todos, e não a um caminho privado que pertence a uma única parte, observou Xi, acrescentando que todos os países interessados são bem-vindos a bordo.

Prometendo construir uma parceria mais estreita para promover a cooperação em saúde, Xi disse que as empresas chinesas já começaram a produção conjunta de vacinas em países participantes da BRI.

Xi acrescentou que a China construirá uma parceria mais estreita para o desenvolvimento verde e transformará a BRI em um caminho para a redução da pobreza e o crescimento.

Um total de 126 países, incluindo nações desenvolvidas e em desenvolvimento, e 29 organizações internacionais assinaram documentos de cooperação com a China sobre a BRI.

O comércio exterior da China com os países do Cinturão e da Rota aumentou um por cento atingindo 9,37 trilhões de yuans (US$ 1,4 trilhão) no ano passado, de acordo com o Ministério do Comércio da China.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-20/China-s-voices-at-Boao-Multilateralism-openness-and-BRI--ZBO4YRbHfW/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=kC7-jZPJWZw

FONTE CGTN

