CGTN - Les voix de la Chine à Boao : Multilatéralisme, ouverture et initiative la Ceinture et la Route

Le thème de la conférence, « A World in Change: Join Hands to Strengthen Global Governance and Advance Belt and Road Initiative Cooperation » (Se donner la main pour renforcer la gouvernance mondiale et faire progresser la coopération dans le cadre de l'initiative la Ceinture et la Route à l'ère du changement), est très opportun et pertinent dans les circonstances actuelles, a déclaré Xi Jinping.

La justice et non l'hégémonie

Le président chinois a fait remarquer que l'appel au multilatéralisme s'est fait plus fort dans le contexte actuel, où les défis ne manquent pas.

Le 20 avril 2021, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours-programme transmis par vidéo à l'occasion de la plénière d'ouverture de la conférence annuelle 2021 du Forum de Boao pour l'Asie. /Xinhua

« L'avenir du monde devrait être décidé de concert par tous les pays. Nous ne devons pas laisser les règles établies par un seul ou plusieurs pays entre eux être imposées à d'autres ni permettre que l'unilatéralisme poursuivi par certains pays soit la norme pour le monde entier. »

« Ce dont nous avons besoin dans le monde d'aujourd'hui, c'est de justice, pas d'hégémonie. Les grands pays devraient se comporter d'une manière adaptée à leur statut et avec un plus grand sens des responsabilités », a souligné le président chinois, appelant tous les pays à préserver le système international centré sur l'ONU.

La Chine a démontré son rôle en tant que grand pays assumant ses responsabilités dans les affaires internationales. Le 13 avril, elle a versé la totalité des quotes-parts au budget ordinaire des Nations Unies et au Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux pour l'année 2021. Au cours des 30 dernières années, la Chine a déployé plus de 40 000 Casques bleus dans le cadre de 25 missions de maintien de la paix de l'ONU.

Ouverture

« L'ouverture est la clé de la reprise économique post-COVID, a souligné le président chinois Xi Jinping. Nous devons promouvoir la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements, approfondir l'intégration économique régionale et améliorer les chaînes d'approvisionnement, de données de ressources humaines et industrielles en vue de bâtir une économie mondiale ouverte. »

L'intégration économique en Asie s'accélère depuis la signature de l'accord du Partenariat régional économique global (PREG) en novembre 2020. La dépendance commerciale mutuelle des économies asiatiques s'élevait à environ 50 % en 2019, et le volume des échanges bilatéraux continuait de croître, a déclaré Lin Guijun, vice-président de l'Université de commerce international et d'économie de Beijing.

« Toute tentative de "construction de murs" ou de "découplage" va à l'encontre de la loi de l'économie et des principes de marché. Il s'agirait d'une atteinte aux intérêts des autres sans que cela leur profite », a fait remarquer Xi Jinping.

La vie des gens avant tout

« Nous devons accorder la priorité absolue aux gens et à leur vie, intensifier l'échange d'informations et les efforts collectifs et améliorer la santé publique et la coopération médicale », a poursuivi Xi Jinping.

Il a appelé au renforcement de la coopération internationale au chapitre de la recherche et du développement (R&D), de la production et de la distribution de vaccins ainsi qu'à l'amélioration de leur accessibilité et de leur abordabilité dans les pays en développement afin que tous, sans exception, puissent avoir accès aux vaccins dont ils ont besoin et se les permettre.

La Chine a jusqu'à présent procuré du matériel anti-épidémie à plus de 160 pays et organisations internationales du monde entier et fournit actuellement des vaccins à plus de 100 pays et organisations internationales qui en ont un besoin urgent.

L'initiative la Ceinture et la Route : une voie publique ouverte à tous

« L'initiative la Ceinture et la Route est une voie publique ouverte à tous, et non un chemin privé appartenant à une seule partie », a noté Xi Jinping, ajoutant que tous les pays intéressés sont les bienvenus à bord.

Promettant d'établir un partenariat plus étroit pour promouvoir la coopération en matière de santé, Xi Jinping a déclaré que les entreprises chinoises avaient déjà commencé à produire des vaccins conjointement dans les pays participants à l'initiative la Ceinture et la Route.

Le président chinois a ajouté que la Chine nouera un partenariat plus étroit pour le développement vert et fera de l'initiative la Ceinture et la Route une voie vers la réduction de la pauvreté et la croissance.

Au total, 126 pays, développés comme en développement, et 29 organisations internationales ont signé des ententes de coopération avec la Chine dans le cadre de l'initiative la Ceinture et la Route.

Selon le ministère du Commerce de la Chine, le commerce extérieur de la Chine avec les pays participant à l'initiative la Ceinture et la Route a augmenté de 1 % pour s'établir à 9,37 billions de yuans (1,4 billion de dollars américains) au cours de la dernière année.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-20/China-s-voices-at-Boao-Multilateralism-openness-and-BRI--ZBO4YRbHfW/index.html

Vidéo – https://www.youtube.com/watch?v=kC7-jZPJWZw

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN