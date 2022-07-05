CGTN: Гонконг станет международным технологическим и инновационным центром через 25 лет

ПЕКИН, 5 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Гонконгский научный парк приветствовал председателя КНР Си Цзиньпина в ходе его насыщенной двухдневной поездки в город по случаю празднования 25-й годовщины возвращения Гонконга в Китай.

Этот научный парк, насчитывающий более 1100 предприятий и 17 000 исследователей и разработчиков, является крупнейшей научно-исследовательской и опытно-конструкторской базой и бизнес-инкубатором в Гонконге.

В число представленных здесь компаний входит гигант в сфере искусственного интеллекта SenseTime (единственная компания из научного парка, зарегистрированная на Гонконгской фондовой бирже) и компания Da-Jiang Innovations (DJI), ведущий мировой производитель коммерческих дронов.

В этом научном парке, открытом в 2002 году правительством Специального административного района Гонконг (САРГ) в целях содействия научно-техническому развитию города, также имеются лаборатории высшего уровня, оснащенные новейшим научно-исследовательским оборудованием.

На сегодняшний день парк насчитывает 28 научно-исследовательских лабораторий, управляемых университетами мирового класса и научно-исследовательскими институтами совместно с местными университетами Гонконга.

По состоянию на март 2021 года общая площадь парка с 23 хорошо оборудованными объектами составляла 400 тысяч квадратных метров, при этом комплекс все еще находится в процессе расширения с целью увеличения доступных площадей для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Высокие ожидания для Гонконга

Во время своей инспекционной поездки по научному парку Си Цзиньпин заявил, что страна возлагает большие надежды на Гонконг.

Он заявил, что в своем 14-м пятилетнем плане (на 2021–2025 годы) Китай выразил свою поддержку превращению Гонконга в международный центр инноваций и технологий. Этот опубликованный в прошлом году план представляет собой концепцию и программу действий по социально-экономическому развитию страны на следующие пять лет.

Как заявил Си Цзиньпин, в последние годы при поддержке центрального правительства Гонконг использует свои собственные преимущества для достижения выдающихся результатов в области фундаментальных исследований, формирования кадрового резерва и развития в инновационном и технологическом секторе.

По данным Global Innovation Index (GII), опубликованным Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), в 2021 году Гонконг занял 14-е место в мировом списке наиболее инновационных экономик.

Си Цзиньпин добавил, что правительство САРГ должно в полной мере учитывать роль технологических инноваций в поддержке и управлении экономическим развитием.

В ходе своих бесед с учеными, исследователями и представителями молодежи инновационных предприятий в научном парке он призвал Гонконг углубить сотрудничество с континентальными городами в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, укрепить совместное развитие предприятий, университетов и научно-исследовательских институтов, а также стремиться к превращению этого района в глобальный центр научно-технических инноваций.

Растущий инновационный потенциал региона Большого залива

В состав региона Большого залива входят два специальных административных района, Гонконг и Макао, и девять городов в соседней провинции Гуандун. Общая площадь региона, на долю которого приходится порядка 6% населения страны, составляет около 56 000 квадратных километров.

В прошлом году валовой внутренний продукт (ВВП) района достиг 12,6 трлн юаней (1,97 трлн долларов), что на 2,4 трлн юаней больше, чем в 2017 году. Таким образом, этот район, занимающий менее 1% территории страны, обеспечил 11% национального ВВП.

Заместитель министра науки и технологий Китая Шао Синьюй (Shao Xinyu) заявил, что инновационный потенциал региона Большого залива постоянно растет.

Как заявил министр, в 2021 году расходы на исследования и разработки девяти городов района Дельта Жемчужной реки в рамках региона Большого залива превысили 360 млрд юаней, что составляет около 3,7% их ВВП по сравнению с общенациональным уровнем 2,44%.

По его словам, число высокотехнологичных предприятий в этом районе достигло 57 тысяч, а число выданных патентов составляет около 780 тысяч, из которых более 100 тысяч являются патентами на изобретения.

В мировом списке 100 ведущих географических инновационных кластеров, ежегодно публикуемом ВОИС, кластер Шэньчжэнь-Гонконг-Гуанчжоу занимал второе место последние два года подряд.

Этот развивающийся инновационный кластер с заметно увеличившимся количеством патентов и научных публикаций сократил свое отставание от инновационного кластера Токио-Иокогама, занявшего первое место.

Меры поддержки научно-технического развития Гонконга и Макао

По словам директора Департамента международного сотрудничества Министерства науки и технологий Китая Даи Гана (Dai Gang), ведомство осуществило ряд мер по поддержке научно-технического развития Гонконга и Макао в целях содействия их дальнейшей интеграции в национальную инновационную систему.

Министерство оказало Гонконгу поддержку в создании ряда инновационных платформ, включая 16 ключевых государственных лабораторий, шесть отделений китайских национальных инженерных научно-исследовательских центров в Гонконге, три национальные партнерские базы в сфере высокотехнологичной индустриализации и два инкубатора национального уровня для научно-технических компаний.

Аналогичная политика проводится и в Макао.

Министерство также предложило меры по поддержке молодых людей из Гонконга и Макао, с тем чтобы они могли продолжать карьеру в инновационных отраслях и открывать свои собственные предприятия на материке.

https://news.cgtn.com/news/2022-07-03/Hong-Kong-on-highway-to-become-global-tech-and-innovation-hub--1blECIxf7X2/index.html

SOURCE CGTN