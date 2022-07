CGTN: Hongkong má po 25 letech od návratu k Číně předpoklady stát se globálním technologickým a inovačním centrem

PEKING, 5. července 2022 /PRNewswire/ -- Hongkongský vědecký park, místní centrum moderních technologií, navštívil v rámci své dvoudenní cesty, během níž se zúčastnil oslav 25. výročí návratu Hongkongu k Číně, čínský prezident Si Ťin-pching.

Vědecký park je největší výzkumnou a vývojovou (R&D) základnou v Hongkongu, kde sídlí více než 1100 podniků a 17.000 inovátorů, a současně také nejvýznamnějším místem, kde vznikají nové společnosti.

Patří mezi ně společnost SenseTime, gigant v oblasti umělé inteligence a jediná společnost v rámci vědeckého parku, kótovaná na hongkongské burze, a také společnost Da-Jiang Innovations (DJI), přední světový výrobce komerčních dronů.

Ve vědeckém parku, který v roce 2002 otevřela vláda zvláštní správní oblasti Hongkong (HKSAR) na podporu vědeckého a technologického rozvoje ve městě, se nacházejí také špičkové laboratoře s moderním vědeckým vybavením.

V současné době zde funguje celkem 28 výzkumných a vývojových laboratoří, které provozují světové univerzity a výzkumné instituce ve spolupráci s místními univerzitami v Hongkongu.

Park s celkovou plochou 400.000 metrů čtverečních, který disponuje celkem 23 dobře vybavenými budovami, se od března 2021 stále rozšiřuje s cílem dále rozšířit prostory pro výzkum a vývoj.

Hongkong zdrojem velkých očekávání

Během inspekční cesty po vědeckém parku Si konstatoval, že země vkládá do Hongkongu velká očekávání.

Uvedl, že Čína ve svém 14. pětiletém plánu (2021–2025) vyjádřila podporu rozvoji Hongkongu jakožto mezinárodního inovačního a technologického centra. Plán, který byl zveřejněn v loňském roce, slouží jako plán a akční program pro sociální a hospodářský rozvoj země v následujících pěti letech.

V posledních letech Hongkong za podpory ústřední vlády využil svých největších výhod a dosáhl pozoruhodných úspěchů v základním výzkumu, podpoře talentů a rozvoji v oblasti inovací a technologií, uvedl Si.

Podle globálního inovačního indexu (GII), který zveřejnila Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), se Hongkong v roce 2021 umístil na 14. místě celosvětového žebříčku nejinovativnějších ekonomik.

Vláda HKSAR by měla plně využít roli technologických inovací při podpoře a vedení hospodářského rozvoje, dodal Si.

Během výměny názorů s akademiky, výzkumnými pracovníky a mladými zástupci inovačních podniků ve vědeckém parku vyzval Hongkong k lepší spolupráci s pevninskými městy v oblasti Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area (GBA) v deltě Perlové řeky, aby došlo k posílení společného rozvoje podniků, univerzit a výzkumných institucí, a také k vývoji úsilí o povýšení oblasti GBA na pozici přední globální základny vědeckých a technologických inovací.

Rostoucí inovační síla společnosti GBA

Oblast delty Perlové řeky tvoří dvě zvláštní správní oblasti, Hongkong a Macao, a devět měst v sousední provincii Guangdong. Celková rozloha této oblasti činí přibližně 56.000 km2 a je domovem pro přibližně 6 % čínské populace.

Hrubý domácí produkt (HDP) GBA dosáhl v loňském roce hodnoty 12,6 bilionu jüanů (1,97 bilionu dolarů), což je o 2,4 bilionu jüanů více než v roce 2017. Oblast GBA, která zaujímá méně než 1 % rozlohy země, se přitom na národním HDP podílí celkem 11 %.

Náměstek čínského ministra pro vědu a technologie Shao Xinyu uvedl, že inovační schopnosti GBA se neustále zvyšují.

V roce 2021 dosáhly výdaje na výzkum a vývoj devíti měst v oblasti delty Perlové řeky v rámci GBA 360 miliard jüanů, což podle Shaa představuje přibližně 3,7 % jejich HDP, zatímco celková národní úroveň činí 2,44 %.

Počet high-tech podniků v této oblasti podle něj dosáhl 57 tisíc a počet udělených patentů přibližně 780 tisíc, z toho více než 100.000 patentů se týkalo vynálezů.

V seznamu 100 nejvýznamnějších inovačních uzlů na světě, který každoročně zveřejňuje WIPO, se oblast Shenzhen-Hongkong-Guangzhou v posledních dvou letech umístila na druhém místě.

Tento rostoucí inovační uzel se znatelným nárůstem množství patentů a vědeckých publikací snížil svůj odstup od oblasti Tokyo–Yokohama, která na seznamu zaujímá čelní pozici.

Podpůrná opatření pro vědeckotechnický rozvoj Hongkongu a Macaa

Čínské ministerstvo pro vědu a technologie (MOST) zavedlo řadu opatření na podporu vědeckého a technologického rozvoje Hongkongu a Macaa s cílem podpořit jejich další integraci do národního inovačního systému, uvedl Dai Gang, ředitel odboru mezinárodní spolupráce MOST.

Ministerstvo podpořilo Hongkong při budování řady inovačních platforem, včetně 16 klíčových státních laboratoří, šesti poboček čínských národních technických výzkumných center v Hongkongu, tří národních partnerských základen pro industrializaci špičkových technologií a dvou základen pro vznik vědeckých a technologických společností na národní úrovni.

Podobná politika byla nastavena i v případě Macaa.

Ministerstvo rovněž navrhlo opatření na podporu mladých lidí z Hongkongu a Macaa, která by je měla motivovat, aby se věnovali kariéře v inovativních odvětvích a zakládali na pevnině vlastní podniky.

