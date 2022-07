CGTN: po dwudziestu pięciu latach Hongkong ma szansę stać się światowym centrum technologii i innowacji

PEKIN, 5 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- Park Naukowy Hongkongu, centrum nowoczesnych technologii w mieście, gościł prezydenta Chin Xi Jinpinga podczas jego intensywnej dwudniowej podróży, w ramach której uczestniczył on w obchodach 25. rocznicy przyłączenia Hongkongu do Chin.

Park Naukowy jest największą bazą badawczo-rozwojową (R&D) i inkubacyjną dla biznesu w Hongkongu, w której mieści się ponad 1100 przedsiębiorstw i 17 tys. specjalistów od innowacji.

Wśród nich są SenseTime, gigant w dziedzinie sztucznej inteligencji (SI), który jest jedyną firmą z Parku Naukowego notowaną na giełdzie w Hongkongu, oraz Da-Jiang Innovations (DJI), wiodący na świecie producent dronów komercyjnych.

Park Naukowy, uruchomiony w 2002 r. przez rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu (HKSAR) w celu wspierania rozwoju naukowego i technologicznego miasta, mieści również najwyższej klasy laboratoria z zaawansowanym sprzętem do badań naukowych.

Na dzień dzisiejszy dysponuje on 28 laboratoriami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi wspólnie przez światowej klasy uniwersytety i instytucje badawcze wraz z lokalnymi uczelniami w Hongkongu.

Przy całkowitej powierzchni 400 tys. metrów kwadratowych i 23 doskonale wyposażonych budynkach, od marca 2021 r., park jest nadal rozbudowywany, co pozwala na zwiększenie jego przestrzeni badawczo-rozwojowej.

Ogromne oczekiwania wobec Hongkongu

Podczas wizytacji Parku Naukowego, prezydent Xi podkreślił, że kraj ma duże oczekiwania wobec Hongkongu.

Powiedział, że Chiny w swoim 14. Planie Pięcioletnim (2021-2025) zapisały swoje poparcie dla rozwoju Hongkongu jako międzynarodowego ośrodka innowacji i technologii. Wydany w zeszłym roku plan służy za projekt i program działań dla społecznego i gospodarczego rozwoju kraju w ciągu najbliższych pięciu lat.

„W ostatnich latach przy wsparciu rządu centralnego Hongkong wykorzystał swoje własne zalety, aby dokonać znaczących osiągnięć w zakresie badań podstawowych, kultywowania talentów i rozwoju w sektorze innowacji i technologii" - powiedział Xi.

Jak wskazuje Globalny Indeks Innowacji (GII) opublikowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), w 2021 roku Hongkong zajął 14. miejsce na światowej liście najbardziej innowacyjnych gospodarek.

Rząd HKSAR winien w pełni docenić rolę innowacji technologicznych we wspieraniu i prowadzeniu rozwoju gospodarczego, dodał prezydent Xi.

Podczas wymiany poglądów z pracownikami naukowymi, badaczami i przedstawicielami młodzieży z innowacyjnych przedsiębiorstw w Parku Naukowym prezydent wezwał Hongkong do pogłębionej współpracy z miastami kontynentalnymi w obszarze Wielkiej Zatoki Guangdong-Hong Kong-Makao (GBA), do wzmocnienia współpracy między przedsiębiorstwami, uniwersytetami i instytucjami badawczymi oraz do dążenia do przekształcenia GBA w światową stolicę innowacji naukowych i technologicznych.

Rosnąca innowacyjność GBA

Obszar GBA składa się z dwóch specjalnych regionów administracyjnych Hongkongu i Makao oraz dziewięciu miast w sąsiedniej prowincji Guangdong. Całkowita powierzchnia wynosi około 56 tys. kilometrów kwadratowych i obejmuje około 6 procent ludności Chin.

Produkt krajowy brutto (PKB) GBA wyniósł w ubiegłym roku 12,6 bln juanów (1,97 bln USD), o 2,4 bln juanów więcej niż w 2017 roku. Przy powierzchni mniejszej niż 1 procent powierzchni kraju, GBA przyczyniło się do wytworzenia 11 procent krajowego PKB.

Shao Xinyu, chiński wiceminister nauki i techniki, podkreślił, że możliwości innowacyjne GBA nieprzerwanie rosną.

W 2021 r. wydatki na badania i rozwój w dziewięciu miastach regionu delty Rzeki Perłowej w ramach GBA przekroczą 360 miliardów juanów, co według Shao stanowi około 3,7 procent ich PKB w porównaniu z ogólnym poziomem krajowym wynoszącym 2,44 procent.

Liczba przedsiębiorstw sektora zaawansowanych technologii w tym regionie osiągnęła 57 tys., natomiast liczba przyznanych patentów - około 780 tys., z czego przeszło 100 tys. to patenty na wynalazki, powiedział.

Na liście 100 najlepszych geograficznych klastrów innowacyjnych na świecie, publikowanej corocznie przez WIPO, klaster Shenzhen-Hongkong-Guangzhou zajmował przez ostatnie dwa lata z rzędu drugie miejsce.

Rozwijający się klaster innowacyjny, z zauważalnym wzrostem liczby patentów i publikacji naukowych, znacząco zbliżył się do Tokio-Jokohamy, klastra innowacyjnego nr 1 na liście.

Działania wspierające rozwój naukowo-techniczny Hongkongu i Makao

Według Dai Gang, dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MOST, chińskie Ministerstwo Nauki i Technologii (MOST) podjęło szereg działań mających na celu wspieranie rozwoju naukowego i technologicznego Hongkongu i Makao, aby promować ich dalszą integrację z krajowym systemem innowacji.

Ministerstwo wspiera Hongkong w budowie licznych platform innowacyjnych, w tym 16 Państwowych Laboratoriów Kluczowych, sześciu oddziałów Chińskiego Narodowego Centrum Badań Inżynieryjnych w Hongkongu, trzech krajowych baz partnerskich uprzemysłowienia nowoczesnych technologii oraz dwóch inkubatorów przedsiębiorczości naukowo-technicznej na poziomie krajowym.

Podobną strategię przyjęto w stosunku do Makao.

Ministerstwo zaproponowało również środki mające na celu wspieranie młodych ludzi z Hongkongu i Makao, aby kontynuowali karierę w innowacyjnych branżach i zakładali własne przedsiębiorstwa na kontynencie.

https://news.cgtn.com/news/2022-07-03/Hong-Kong-on-highway-to-become-global-tech-and-innovation-hub--1blECIxf7X2/index.html

