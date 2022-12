CGTN: Historický globálny rámec pre biodiverzitu bol na COP15 dosiahnutý vďaka aktívnemu úsiliu Číny

PEKING, 20. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Na 15. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite (COP15) v kanadskom Montreale sa v pondelok dosiahla historická dohoda o biodiverzite.

„Balík je prijatý," vyhlásil predseda COP 15 a čínsky minister ekológie a životného prostredia Huang Runqiu na plenárnom zasadnutí v Montreale, čo vyvolalo hlasný potlesk delegátov.

Cieľom dohody o biodiverzite s názvom Globálny rámec pre biodiverzitu Kchun-ming-Montreal (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) je zvrátiť stratu biodiverzity a nasmerovať svet na cestu obnovy. Stanovuje štyri dlhodobé ciele v oblasti biodiverzity do roku 2050 a 23 konkrétnych „akčných cieľov", ktoré sa majú splniť do roku 2030 a ktoré sa týkajú troch oblastí, a to zachovania biodiverzity, udržateľného využívania a spravodlivého a rovnocenného spoločného využívania genetických zdrojov.

Na kľúčových otázkach sa dohodli všetky strany. Najvýznamnejšou časťou dohody je záväzok chrániť do roku 2030 30 % suchozemských a morských oblastí Zeme formou chránených území. Doteraz je chránených len 17 % suchozemských a 10 % morských oblastí.

Dohoda vyzýva na získanie 200 miliárd dolárov z rôznych zdrojov do roku 2030, ktoré budú určené na riešenie problémov biodiverzity, a na postupné rušenie alebo reformu dotácií, ktoré by mohli poskytnúť ďalších 500 miliárd dolárov pre prírodu. Okrem toho vyzýva na zvýšenie na minimálne 20 miliárd dolárov ročne, pričom do roku 2025 budú tieto peniaze smerovať do rozvojových krajín a do roku 2030 dosiahnu 30 miliárd dolárov.

Rámec sa tiež odvoláva na synergickú ochranu medzi zachovaním biodiverzity a zmierňovaním zmeny klímy a prispôsobovaním sa jej.

Počas plenárneho zasadnutia delegáti vyjadrili, že je dôležité odložiť rozdiely a spolupracovať, a vyjadrili podporu tomuto rámcu.

Čína ako predsedajúca krajina COP15 usporiadala prvú fázu stretnutia v Kchun-mingu, hlavnom meste juhozápadnej čínskej provincie Jün-nan, v roku 2021 a druhá fáza sa konala tento rok v kanadskom Montreale a pokračovala témou „Ekologická civilizácia: budovanie spoločnej budúcnosti pre všetok život na Zemi".

Čína vždy pripisovala veľký význam ochrane biodiverzity a aktívne podporovala zvolanie COP 15, ktoré sa uskutočnilo po takmer štyroch rokoch „maratónu" rokovaní a niekoľkých odkladoch v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

„Či už ide o prekonanie pandémie ochorenia COVID-19, alebo o posilnenie ochrany biodiverzity a dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja na celom svete, solidarita a spolupráca sú jediným účinným spôsobom riešenia globálnych výziev," povedal čínsky prezident Si Ťin-pching prostredníctvom videozáznamu 15. decembra, na otváracom ceremoniáli segmentu na vysokej úrovni počas druhej fázy konferencie COP15.

Napriek tomu, že rokovania pred konferenciou boli veľmi rozporuplné, Čína vyvinula maximálne úsilie na preklenutie rozdielov, určenie smeru rokovaní a napokon na presadenie uzavretia rámca podľa plánu.

Tento rámec má historický význam, pretože ľudstvo sa snaží vybudovať zdravý a prosperujúci globálny ekosystém a dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja.

