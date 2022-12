CGTN: historyczne międzynarodowe ramy bioróżnorodności przyjęte podczas COP15 przy czynnym udziale Chin

PEKIN, 20 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- W poniedziałek podczas 15. posiedzenia Konferencji Stron (COP15) Konwencji o różnorodności biologicznej w Montrealu osiągnięto historyczne porozumienie w sprawie bioróżnorodności.

„Pakiet został przyjęty", oznajmił przewodniczący COP15 Huan Runquiu, minister ekologii i środowiska Chin, podczas sesji planarnej w Montrealu, wzbudzając gromki aplauz zgromadzonych delegatów.

Historic global biodiversity framework reached at COP15 with the active efforts of China

Porozumienie w sprawie bioróżnorodności, którego oficjalna nazwa to Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (Globalne Ramy Bioróżnorodności Kunming-Montreal), ma na celu odwrócenie trendu utraty bioróżnorodności i wprowadzenie świata na ścieżkę odnowy. Dokument wyznacza cztery długofalowe cele w obszarze bioróżnorodności w perspektywie roku 2050 oraz 23 konkretne „cele działania", które należy osiągnąć do roku 2030 w trzech obszarach: ochrona bioróżnorodności, zrównoważone użytkowanie oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści z zasobów genetycznych.

Strony porozumienia uzgodniły wszystkie kluczowe kwestie. Najważniejsza część dokumentu dotyczy zobowiązania do objęcia ochroną 30% obszarów lądowych i morskich na Ziemi do 2030 r. Jak dotąd cel ten zrealizowano jedynie w 17% dla obszarów lądowych i 10% dla obszarów morskich.

W porozumieniu zawarto wezwanie, by do 2030 r. pozyskać z różnych źródeł 200 mld USD na rzecz bioróżnorodności oraz podjąć działania w celu wycofania lub zreformowania dotacji z innych obszarów i przeznaczenia uzyskanych w ten sposób 500 mld USD na ochronę przyrody. Dokument zakłada też zwiększenie do 2025 r. wydatków na te cele w krajach rozwijających się do co najmniej 20 mld USD rocznie, a do 2030 r. kwota ta ma sięgnąć 30 mld USD.

Ramy bioróżnorodności poruszają również kwestię synergii między ochroną bioróżnorodności oraz łagodzeniem zmian klimatycznych i przystosowywaniem się do nich.

Podczas sesji plenarnej delegaci zwracali uwagę na potrzebę odłożenia na bok różnic i podjęcia współpracy, wyrażając swoje poparcie dla przyjętych ram.

Przewodniczące COP15 Chiny zorganizowały pierwszy etap posiedzenia w Kunming, stolicy prowincji Junnan w południowo-wschodnich Chinach, w 2021 r. Drugi etap posiedzenia, który odbył się w tym roku w Montrealu, kontynuował wątek pt. „Cywilizacja ekologiczna: budowanie wspólnej przyszłości dla wszystkich form życia na Ziemi".

Chiny zawsze przywiązywały dużą wagę do ochrony bioróżnorodności, podejmując czynne starania w kierunku zwołania COP15, która odbyła się po niemal czterech latach „maratonu" negocjacji i kilku opóźnieniach spowodowanych pandemią COVID-19.

„Solidarność to jedyny skuteczny sposób na stawienie czoła globalnym wyzwaniom –w kontekście zarówno walki z pandemią COVID-19, jak i wzmacniania ochrony bioróżnorodności czy zrównoważonego rozwoju na całym świecie" – powiedział prezydent Chin Xi Jinping w przemówieniu wideo podczas ceremonii otwarcia obrad wysokiego szczebla drugiego etapu COP15, który odbył się 15 grudnia.

Chiny dołożyły wszelkich starań w celu zniwelowania głębokich podziałów, jakie występowały podczas negocjacji poprzedzających konferencję, aby nadać rozmowom odpowiedni kierunek i doprowadzić do przyjęcia ram bioróżnorodności zgodnie z planem.

Ramy te mają historyczne znacznie dla starań ludzkości w kierunku budowy zdrowego i prosperującego ekosystemu globalnego oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

CGTN: https://news.cgtn.com/news/2022-12-19/COP15-negotiators-reach-agreement-on-global-biodiversity-framework--1fThFHyR68w/index.html

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1971861/Historic_global_biodiversity_framework_reached_COP15_active_efforts_China.jpg

SOURCE CGTN