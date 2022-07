CGTN : Hong Kong, 25 ans après : Un lien culturel entre la Chine et le monde

PÉKIN, 1er juillet 2022 /PRNewswire/ -- Après cinq ans d'efforts et de construction, le Hong Kong Palace Museum (HKPM) a finalement été inauguré le 22 juin et doit ouvrir ses portes le 2 juillet, représentant un nouveau monument culturel de la région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong.

Il y a cinq ans, le 29 juin 2017, le président chinois Xi Jinping était présent lors de la cérémonie de signature de l'accord de coopération entre la Chine continentale et la RAS de Hong Kong pour la construction du musée dans le district culturel de West Kowloon.

Témoignant de son implication et de son intérêt pour le développement culturel et artistique de la ville, Xi Jinping a visité le quartier quelques heures après son arrivée pour une tournée d'inspection de trois jours à l'occasion du 20e anniversaire du retour de Hong Kong dans la mère patrie.

Xi Jinping a déclaré qu'il espérait que la RAS de Hong Kong perpétuerait la culture traditionnelle et contribuerait à faciliter et à promouvoir les échanges culturels et la coopération entre la Chine et l'Occident, et entre Hong Kong et la Chine continentale.

Une fenêtre sur la culture chinoise

La culture traditionnelle chinoise déjà florissante de Hong Kong, connue sous le nom de « Perle d'Orient », est renforcée par l'inauguration du HKPM.

Avec ses portes rouges ornées de clous dorés, entre autres éléments, le musée incarne l'excellence de la culture traditionnelle chinoise et revendique son aspiration à devenir l'une des principales institutions culturelles du monde, engagée dans l'étude et la reconnaissance de l'art et de la culture chinoise, tout en encourageant le dialogue entre les civilisations à travers des partenariats internationaux.

Plus de 900 trésors issus de la collection du Musée du palais impérial de Pékin seront exposés en alternance pour les expositions inaugurales. Certaines de ces pièces sont montrées à Hong Kong pour la première fois, tandis que d'autres n'ont jamais été exposées au public auparavant, selon le HKPM.

En plus d'établissements tels que les musées, Hong Kong a également mis en avant divers styles de théâtre traditionnel chinois. Inscrit sur la première liste nationale du patrimoine culturel immatériel en 2006 et sur la liste représentative de l'UNESCO en 2009, l'opéra cantonais est l'un des plus populaires.

En août 2017, afin de préserver son patrimoine culturel immatériel, Hong Kong a dévoilé la première liste représentative de 20 éléments, allant des arts de la scène comme l'opéra cantonais aux événements festifs tels que le Tai Hang Fire Dragon Dance et l'artisanat traditionnel avec la technique de construction de théâtre en bambou.

Une fusion de l'Orient et de l'Occident

Hong Kong est le lieu où les cultures chinoises et occidentales se mêlent, où la tradition et la modernité fusionnent, et où l'ancien et le nouveau se rejoignent pour présenter un contraste unique.

Le président Xi Jinping avait souligné en 2018 que, grâce à sa diversité culturelle, Hong Kong continuerait de jouer un rôle particulier dans la promotion des échanges culturels entre Orient et Occident, en facilitant l'apprentissage mutuel entre les civilisations et en créant des liens entre les peuples.

En tant que centre commercial et financier international où règnent l'ouverture et la diversité, Hong Kong compte quelque 600 000 résidents non chinois, dont beaucoup sont présents depuis des décennies.

Arthur de Villepin est l'un d'entre eux. Il dirige une galerie sur Hollywood Road dans le quartier central de l'île de Hong Kong, avec son père Dominique de Villepin, qui a été Premier ministre de la France de 2005 à 2007.

Dans une interview accordée à China Media Group (CMG), le père et le fils ont déclaré avoir dédié l'exposition inaugurale de la galerie Villepin au peintre abstrait franco-chinois disparu, Zao Wou-Ki, qu'ils ont cité comme illustrant la « réconciliation entre l'Orient et l'Occident. »

Arthur de Villepin a exprimé sa confiance dans le fait que « l'art et la culture continueront de se développer » dans la ville et que « la Chine se révélera au monde à travers son peuple et son art de façon extraordinaire ».

Une ville qui raconte les histoires de la Chine

Lors d'une réunion avec une délégation hongkongaise, le président Xi Jinping a déclaré que la ville, en tant que métropole cosmopolite, pouvait puiser dans ses nombreux liens avec le monde pour diffuser le meilleur de la culture traditionnelle chinoise et raconter les histoires de la Chine.

La présentatrice de télévision Janis Chan fait partie de ces conteurs. Dans le documentaire « No Poverty Land », la présentatrice et son équipe ont passé trois mois à visiter 10 régions du continent chinois pour présenter les efforts de lutte contre la pauvreté de la Chine, qui étaient plutôt méconnus dans le monde.

Le travail a été salué par les téléspectateurs de Hong Kong, de Chine continentale et d'ailleurs, et a permis à Janis Chan de remporter le prix de la meilleure présentatrice de télévision aux TVB Anniversary Awards 2021 à Hong Kong et d'être nommée comme modèle aux « Touching China 2021 » en Chine continentale.

À la suite de ces honneurs, elle a déclaré aux médias que c'était elle qui était touchée. « Chaque personne que nous avons interviewée représente le caractère remarquable du peuple chinois. »

Lors d'une récente interview avec la CMG, Janis Chan a déclaré qu'elle travaillerait sur d'autres sujets concernant la Chine pour informer le public national et étranger du développement du pays.

