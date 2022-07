CGTN: Hong Kong iniciará um novo capítulo após 25 anos de prosperidade

BEIJING, 4 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- John Lee, o novo líder da Região Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR), começou o dia abrindo sua conta no Weibo na sexta-feira, dia que marca o aniversário de 25 anos do retorno de Hong Kong à China.

"O nascer do sol, o início de um novo dia, faz com que as pessoas se sintam cheias de vigor", escreveu Lee em sua primeira postagem, acrescentando que compartilhará seu trabalho e vida sob sua nova missão na plataforma de rede social chinesa, que é semelhante ao Twitter.

"Vamos dar as mãos e escrever um novo capítulo para Hong Kong", ele escreveu.

Lee acabou de ser nomeado diretor executivo do sexto mandato da HKSAR. O presidente chinês, Xi Jinping, conduziu o juramento do novo líder na cerimônia de posse realizada na sexta-feira de manhã.

Patriotas administrando Hong Kong

O ex-chefe de segurança de 64 anos foi eleito o novo diretor executivo da HKSAR conforme o novo e aprimorado sistema eleitoral, com o princípio de "patriotas administrando Hong Kong".

Lee supervisionou a introdução da Lei sobre a Proteção da Segurança Nacional na HKSAR em junho de 2020, que veio após o centro financeiro global ter sido dominado por distúrbios sociais prolongados em 2019, com ações violentas como lançamento de bombas de gasolina, ataques à polícia e destruição de lojas.

Graças ao policiamento, os moradores de Hong Kong foram libertados do medo da violência e recuperaram sua vida tranquila, e a cidade restaurou a ordem e a vitalidade econômica.

Observando esse progresso em seu discurso na sexta-feira, o presidente Xi enfatizou novamente a implementação do princípio de "patriotas administrando Hong Kong".

Manter o poder de administrar a HKSAR firmemente nas mãos de patriotas é essencial para proteger a estabilidade e a segurança de longo prazo da cidade, de acordo com o presidente. Ele acrescentou ainda que "em nenhum momento deve-se permitir que esse princípio seja comprometido".

Xi afirmou que, desde seu retorno à pátria, Hong Kong vivencia a verdadeira democracia, com a jurisdição geral das autoridades centrais e um alto grau de autonomia na SAR.

Ele observou também que o sistema democrático da HKSAR, que está em conformidade com a política "um país, dois sistemas" e com o status constitucional de Hong Kong, é propício para proteger os direitos democráticos dos moradores de Hong Kong e manter a prosperidade e estabilidade na cidade.

Contribuições insubstituíveis para o milagre econômico da China

O presidente chinês também elogiou as contribuições insubstituíveis feitas por Hong Kong para o milagre do desenvolvimento econômico de longo prazo, constante e rápido da China desde seu retorno em 1997.

Ele disse que Hong Kong tem sido uma criadora de tendências na reforma e abertura da China e tem atuado como uma ponte e janela importantes de conexão da China Continental com outras partes do mundo.

Ela se integrou de forma ativa ao desenvolvimento geral do país e se alinhou com as estratégias de desenvolvimento nacional, além de continuar a manter os pontos fortes de ser altamente livre, aberta e compatível com as regras internacionais.

A região também enfrentou todos os tipos de desafios e avançou continuamente, conforme afirmou o presidente, acrescentando que nenhum dos desafios, seja a crise financeira internacional ou a pandemia da COVID-19, interrompeu o avanço de Hong Kong.

Nos últimos 25 anos, Hong Kong teve um crescimento econômico robusto e manteve sua sólida posição como um centro financeiro, de transporte marítimo e de comércio global. Ela desenvolveu um setor de tecnologia inovador de rápido crescimento e criou um ambiente comercial de classe mundial.

Além disso, as leis pré-existentes de Hong Kong foram preservadas e desenvolvidas, com progresso geral observado em vários aspectos da sociedade. A vitalidade da cidade cosmopolita impressionou o mundo.

https://news.cgtn.com/news/2022-07-01/Hong-Kong-to-start-a-new-chapter-after-25-years-of-prosperity-1bjpwWDg5YQ/index.html

FONTE CGTN

