CGTN: Čína prehlbuje reformy a otvára sa, aby oslovila globálnych investorov

PEKING, 29. marca 2024 /PRNewswire/ -- Slávnostné otvorenie výročnej konferencie Boao Forum for Asia (BFA) za rok 2024 sa konalo vo štvrtok v Boao, juhočínskej provincii Hainan, pričom najvyšší čínsky zákonodarca Zhao Leji vo svojom hlavnom prejave zdôraznil hospodársky potenciál Číny, apeloval na medzinárodných investorov a vyzval k solidarite a spolupráci v rámci Ázie v záujme regionálnej prosperity.

Zhao, predseda Stáleho výboru Národného ľudového kongresu, zdôraznil, že Čína sa uberá cestou vysokokvalitného rozvoja, prehlbuje reformy a otvára sa, čo podľa neho poskytne Ázii aj celému svetu veľké príležitosti na rozvoj.

„Investovanie do Číny je investovaním do budúcnosti"

Čína si stanovila cieľ hospodárskeho rastu na rok 2024 na úrovni približne piatich percent a HDP krajiny v minulom roku vzrástol o 5,2 percenta, čo je jeden z najvyšších medzi veľkými ekonomikami. Čínska ekonomika sa podieľa na globálnom raste približne jednou tretinou a Medzinárodný menový fond minulý rok predpokladal, že zvýšenie rastu HDP o 1 percentuálny bod v Číne povedie k zvýšeniu o 0,3 percentuálneho bodu v iných ázijských ekonomikách.

Čína teraz prehlbuje svoje reformy s cieľom transformovať hospodárstvo a dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Čína sa napríklad zaviazala ďalej zredukovať negatívny zoznam pre zahraničné investície, odstrániť všetky obmedzenia prístupu k zahraničným investíciám vo výrobnom sektore a poskytnúť zahraničným podnikom rovnaký prístup ako národným.

Čínske ministerstvo obchodu zaviedlo 22. marca prvý negatívny zoznam pre cezhraničný obchod v sektoroch služieb na národnej úrovni. Podľa zoznamu majú byť sektory, ktoré v ňom nie sú uvedené, štandardne otvorené pre zahraničných dodávateľov služieb za rovnakých podmienok ako pre domácich dodávateľov služieb, čo je významný krok pre ďalšie otváranie Číny.

Čína tiež sľúbila, že do roku 2030 dosiahne vrchol emisií oxidu uhličitého a do roku 2060 dosiahne uhlíkovú neutralitu. Podľa oficiálnych údajov sa solárna kapacita inštalovaná v Číne podieľa takmer na polovici svetovej kapacity, počet vozidiel poháňaných novou energiou (NEV) registrovaných v Číne predstavuje viac ako polovicu svetovej kapacity a najmenej 25 percent svetového rozšírenia zelene od začiatku roka 2000 pochádzalo z Číny. Zhao uviedol, že rozvoj Číny v oblasti zelených a nízkouhlíkových technológií by mal každoročne podporiť trh s investíciami a spotrebou v hodnote 10 biliónov juanov (približne 1,4 bilióna dolárov).

Okrem toho rýchlo rastú aj nové hnacie sily čínskej ekonomiky vyplývajúce z technologických inovácií. Na Čínskom rozvojovom fóre, ktoré sa práve skončilo, povedal čínsky premiér Li Qiang, že pridaná hodnota čínskych strategických rozvíjajúcich sa odvetví sa zvýšila zo 7,6 percenta HDP pred 10 rokmi na viac ako 13 percent za minulý rok, hodnota čínskej digitálnej ekonomiky prekročila 50 biliónov juanov a Čína má až 24 zo 100 najlepších svetových vedecko-technologických inovačných klastrov.

„Potenciál čínskeho superveľkého trhu s viac ako 1,4 miliardami ľudí sa bude ďalej odomykať," povedal Zhao. „Investovanie do Číny je investovaním do budúcnosti."

Spolupráca je nevyhnutná pre globálnu prosperitu

Zhao na fóre tiež vyjadril optimizmus v súvislosti s rozvojom Ázie a označil ju za „najdynamickejší a najsľubnejší" región na svete. Varoval však, že protekcionizmus a zmýšľanie ako pri studenej vojne podkopávajú úsilie niektorých krajín o rozvoj a tlačia svet k rozdeleniu a konfrontácii.

V správe, ktorú v utorok zverejnila BFA Academy, sa predpovedá, že ázijská ekonomika si v roku 2024 udrží silnú mieru rastu, ktorá sa bude podieľať na 49 percentách svetového HDP, a očakáva sa, že bude rásť mierou 4,5 percenta.

Hoci rast Ázie môže čeliť tlakom globálneho hospodárskeho spomalenia, geopolitického konfliktu a ďalších faktorov, pozitívne faktory vrátane zrýchleného digitálneho obchodu, oživenia cestovného ruchu a pokroku v regionálnej hospodárskej integrácii, ako je Regionálne komplexné hospodárske partnerstvo, dodajú ázijskému obchodu a investíciám nový impulz, predpovedá správa.

Zhao zdôraznil, že vzhľadom na prepletené a zložité globálne bezpečnostné hrozby je nevyhnutným predpokladom rozvoja Ázie mier. Vyzval ázijské národy, aby zostali jednotné, spoločne sa postavili proti jednostrannosti a extrémnemu sebectvu, odporovali konfrontácii medzi rôznymi tábormi a bránili tomu, aby sa región a svet stali arénou geopolitických bojov.

Počas fóra Boao Forum v roku 2022 Čína navrhla Globálnu bezpečnostnú iniciatívu (GSI) na podporu vízie spoločnej, komplexnej, kooperatívnej a udržateľnej bezpečnosti. V roku 2021 Čína navrhla Globálnu rozvojovú iniciatívu (GDI), ktorá podporuje globalizáciu, mnohostrannosť a voľný obchod s cieľom vybudovať spravodlivý, poctivý, otvorený a inkluzívny svet.

„Žiadna krajina sa nedokáže rozvíjať za zatvorenými dverami," povedal Zhao a dodal: „Musíme sa postaviť proti obchodnému protekcionizmu a všetkým formám stavania bariér, oddelenia alebo prerušenia dodávateľských reťazcov, a namiesto toho zdieľať príležitosti, otvárať sa a snažiť sa o obojstranne výhodné výsledky prostredníctvom spolupráce."

https://news.cgtn.com/news/2024-03-28/China-deepens-reform-and-opening-up-appeals-to-global-investors-1sl0CI4gKDm/p.html