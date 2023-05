CGTN: Čínske „mesto budúcnosti" Xiong'an a jeho rast poháňaný inováciami

PEKING, 12. mája 2023 /PRNewswire/ -- Množstvo rozostavaných mrakodrapov, moderné susedské komplexy s ekologickými a autonómnymi autobusmi križujúcimi nové asfaltové cesty sú len hŕstkou ukazovateľov odrážajúcich vzostup novej oblasti Xiong'an v provincii Che-pej v severnej Číne.

Nová oblasť Xiong'an, moderná metropola na vysokej úrovni, ktorá je šetrná k životnému prostrediu a má špičkovú technologickú infraštruktúru, je jedným z ambicióznych projektov Číny. Mesto snov, tak rozvinuté v novej oblasti, až by nikto neveril, že bolo len pred šiestimi rokmi celé postavené od nuly.

Oblasť Xiong'an, ktorá sa nachádza 105 kilometrov od hlavného mesta Peking a pobrežnej metropoly Tchien-ťin, bola založená s cieľom zmierniť tlak na Peking a zároveň podporiť „koordinovaný regionálny rozvoj" regiónu Peking – Tchien-ťin – Che-pej. Očakáva sa, že mesto bude porovnateľné s osobitnou hospodárskou zónou Šen-čen a novou oblasťou Šanghaj Pchu-tung.

Prezident Si Ťin-pching v stredu, po hodinovej jazde vysokorýchlostným vlakom, vykonal inšpekčnú návštevu mesta, v ktorom ocenil „dôležité postupné výsledky" v meste a zároveň vyzval na nepretržitý, vysokokvalitný rozvoj, ktorý zahŕňa inovácie, vysokú úroveň digitalizácie, nízkouhlíkový rozvoj a prostredie priaznivé pre obyvateľov.

Inovačné centrum

Všetko v Tchien-ťin sa digitalizuje, pretože narastá vysokokvalitný vývoj s vedeckými a technologickými inováciami.

Jedným z príkladov sú autonómne autobusy, ktoré sa v súčasnosti testujú. Aby sa zvýšila efektívnosť dopravnej siete, vozidlá dokážu nielen rozpoznať semafory a dopravné značky, ale aj znížiť rýchlosť alebo zastaviť v prípade prekážok.

Mesto je tiež domovom 153 km „digitálnych ciest", kde môžu senzory na stĺpoch lámp monitorovať počet a rýchlosť vozidiel s cieľom znížiť dopravné zápchy. „Výstavba inteligentného mesta ... je príkladom plánovania a riadenia budúcich miest," povedal Weng Mengyong, predseda Čínskej diaľničnej a dopravnej spoločnosti.

Počas svojej cesty prezident Si Ťin-pching zdôraznil svoju víziu „živnej pôdy pre inovácie a podnikateľské aktivity".

Čínsky prezident tiež vyzval na priekopnícke politiky a opatrenia v rámci reformy a otvárania sa, ako aj na perspektívne skúšobné a demonštračné inovačné projekty v tejto oblasti.

Odkedy Čína v roku 2017 oznámila plány na založenie mesta, nová oblasť Xiong'an dokončila investície vo výške viac ako 510 miliárd čínskych jüanov (približne 74 miliárd USD). Čínske štátne podniky konkrétne založili viac ako 140 dcérskych spoločností a pobočiek zameraných na odvetvia, ako sú, okrem iného, informačné technológie, moderné vedy o živote, biotechnológie a nové materiály.

Mesto pre ľudí

„Xiong'an je mladé mesto s veľkým potenciálom," povedal Zhao Can, zamestnanec spoločnosti Hebei Xiongan Urban Construction Co., Ltd. Bývalý obyvateľ Pekingu sa rozhodol usadiť v Xiong'ane so svojou manželkou.

Zhao patrí medzi stovky tisíc mladých talentovaných ľudí, ktorých mesto priťahuje pre svoje priaznivé politiky, priateľské verejné služby a „zelené" životné prostredie.

Počas stredajšej cesty prezident Si Ťin-pching navštívil rezidenčnú komunitu, ktorá je domovom pre viac ako 5 000 presídlených obyvateľov, a zdôraznil, že je dôležité zabezpečiť, aby sa presídleným obyvateľom dobre žilo a aby mali uspokojivú prácu.

Podpora rovnakého prístupu k základným verejným službám je rozhodujúca pri budovaní mesta pre ľudí, ktoré je životaschopné a zároveň podporuje podnikanie, uviedol Si Ťin-pching.

Odborníci hovoria, že rozvoj novej oblasti Xiong'an je paradigmou modernizácie Číny, ktorá má historický význam.

„Na prvom mieste je kompletný a vedecký plán, po ktorom nasleduje celonárodný systém na podporu inovatívnych krokov. Mesto sa zrodilo, aby bolo základňou pre domáce technologické objavy," povedal Cong Yi, dekan Školy marxizmu na Tchien-ťinskej univerzite financií a ekonómie.

„Nie je len odrazom toho, kde je zakorenená hospodárska sila Číny, ale bude tiež zohrávať príkladnú úlohu vo svete, a ukazuje, že čínsky spôsob modernizácie nie je poháňaný výlučne ekonomickým rastom, ale je skôr všestranným modelom rozvoja."

https://news.cgtn.com/news/2023-05-11/China-s-city-of-the-future-Xiongan-and-its-innovation-driven-growth-1jIrs4oCwKc/index.html

SOURCE CGTN