CGTN: Chinas "Stadt der Zukunft" Xiongan und ihr innovationsgetriebenes Wachstum

PEKING, 11. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Zahlreiche im Bau befindliche Wolkenkratzer, moderne, grüne Stadtviertel und fahrerlose Busse, die auf neuen Asphaltstraßen verkehren, sind nur einige der Indikatoren, die den Aufstieg der Xiongan New Area in der nordchinesischen Provinz Hebei widerspiegeln.

Der Neue Stadtbezirk Xiongan, eine moderne, umweltfreundliche Metropole mit Hightech-Infrastruktur, ist eines der ehrgeizigsten Projekte Chinas. Das neue Gebiet ist so weit entwickelt, dass niemand glauben würde, dass diese Traumstadt vor nur sechs Jahren aus dem Nichts erbaut wurde.

Xiongan liegt 105 Kilometer von der Hauptstadt Peking und der Küstenmetropole Tianjin entfernt und wurde gegründet, um Peking zu entlasten und gleichzeitig die "koordinierte regionale Entwicklung" der Region Peking-Tianjin-Hebei zu fördern. Die Stadt wird voraussichtlich mit der Sonderwirtschaftszone Shenzhen und der Shanghai Pudong New Area vergleichbar sein.

Präsident Xi Jinping besuchte die Stadt am Mittwoch mit dem Hochgeschwindigkeitszug und lobte die "bedeutenden schrittweisen Ergebnisse" der Stadt, während er eine kontinuierliche, qualitativ hochwertige Entwicklung anmahnte, die Innovation, ein hohes Maß an Digitalisierung, eine kohlenstoffarme Entwicklung und eine bewohnerfreundliche Umwelt umfasst.

Eine Drehscheibe für Innovation

In Xiongan wird alles digital, denn die hochwertige Entwicklung mit wissenschaftlicher und technologischer Innovation schreitet voran.

Die fahrerlosen Busse, die derzeit erprobt werden, sind ein Beispiel dafür. Um die Effizienz des Verkehrsnetzes zu verbessern, können die Fahrzeuge nicht nur Ampeln und Verkehrsschilder erkennen, sondern auch die Geschwindigkeit reduzieren oder bei Hindernissen anhalten.

Die Stadt verfügt außerdem über 153 km "digitaler Straßen", auf denen Sensoren an den Laternenmasten die Anzahl und Geschwindigkeit der Fahrzeuge überwachen können, um Staus zu vermeiden. "Der Bau der Smart City ... ist beispielhaft für die Planung und Verwaltung künftiger Städte", sagte Weng Mengyong, Vorsitzender der China Highway and Transportation Society.

Während seiner Reise unterstrich Präsident Xi seine Vision eines "fruchtbaren Bodens für Innovation und Geschäftsvorhaben."

Der chinesische Präsident rief auch zu bahnbrechenden Politiken und Maßnahmen bei der Reform und Öffnung sowie zu zukunftsweisenden Versuchs- und Demonstrationsinnovationsprojekten in dieser Region auf.

Seit China im Jahr 2017 die Pläne zur Gründung der Stadt bekannt gab, wurden im Neuen Stadtbezirk Xiongan mehr als 510 Milliarden Yuan (etwa 74 Milliarden US-Dollar) investiert. Konkret haben Chinas Staatsunternehmen mehr als 140 Tochtergesellschaften und Niederlassungen gegründet, die sich unter anderem auf Branchen wie Informationstechnologie, moderne Biowissenschaften, Biotechnologie und neue Materialien konzentrieren.

Eine Stadt für die Menschen

"Xiongan ist eine junge Stadt mit großem Potenzial", sagte Zhao Can, ein Mitarbeiter von Hebei Xiongan Urban Construction Co., Ltd. Der ehemalige Pekinger hat beschlossen, sich mit seiner Frau in Xiongan niederzulassen.

Zhao gehört zu den Hunderttausenden von jungen Talenten, die von der günstigen Politik, den freundlichen öffentlichen Diensten und dem "grünen" Lebensumfeld der Stadt angezogen werden.

Während seiner Reise am Mittwoch besuchte Präsident Xi eine Wohnsiedlung mit mehr als 5.000 umgesiedelten Bewohnern und betonte, wie wichtig es ist, dass die umgesiedelten Bewohner gut leben und zufriedenstellende Arbeitsplätze haben.

Die Förderung des gleichberechtigten Zugangs zu grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen ist von entscheidender Bedeutung für den Aufbau einer lebenswerten und wirtschaftsfreundlichen Stadt für die Menschen, so Xi.

Nach Ansicht von Experten ist die Entwicklung des Neuen Stadtbezirks Xiongan ein Musterbeispiel für die Modernisierung Chinas und von historischer Bedeutung.

"Ein vollständiger und wissenschaftlicher Plan steht an erster Stelle, gefolgt von einem landesweiten System zur Unterstützung innovativer Maßnahmen. Die Stadt ist prädestiniert, eine Basis für einheimische technologische Durchbrüche zu sein", sagte Cong Yi, Dekan der School of Marxism an der Tianjin University of Finance and Economics.

"Sie spiegelt nicht nur wider, wo Chinas wirtschaftliche Stärke verwurzelt ist, sondern wird auch eine beispielhafte Rolle in der Welt spielen und zeigen, dass der chinesische Weg der Modernisierung nicht nur vom Wirtschaftswachstum angetrieben wird, sondern ein vielseitiges Entwicklungsmodell ist."

https://news.cgtn.com/news/2023-05-11/China-s-city-of-the-future-Xiongan-and-its-innovation-driven-growth-1jIrs4oCwKc/index.html

SOURCE CGTN