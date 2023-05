CGTN: Xiongan, uma 'cidade do futuro' chinesa, impulsionada pela inovação

PEQUIM, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Vários arranha-céus em construção, bairros modernos repletos de ônibus ecológicos e sem motorista viajando por novas estradas de asfalto... Esses são apenas alguns dos indicadores que refletem a ascensão da Nova Área de Xiongan, localizada na Província de Hebei (norte da China).

A Nova Área de Xiongan - uma metrópole moderna, de alta qualidade, ecologicamente sustentável e com infraestruturas dotadas de tecnologia de ponta - é um dos mais ambiciosos projetos do governo chinês. Essa cidade perfeita é tão desenvolvida que ninguém acreditaria que tudo foi construído do zero há apenas seis anos.

Localizada a 105 quilômetros de Pequim e da metrópole costeira Tianjin, Xiongan foi criada para aliviar a pressão sobre a capital chinesa e promover o "desenvolvimento regional coordenado" da área geográfica Pequim-Tianjin-Hebei. Espera-se que a cidade venha a ser comparável à Zona Econômica Especial de Shenzhen e à Nova Área de Xangai Pudong.

Pegando um trem de alta velocidade que demorou apenas uma hora, Xi Jinping visitou Xiongan na quarta-feira passada. Durante sua visita, o presidente chinês elogiou os "importantes resultados faseados" verificados na cidade e recomendou a implementação de um modelo de desenvolvimento contínuo e de alta qualidade, baseado na inovação, na digitalização, no desenvolvimento hipocarbônico e em um ambiente acolhedor para os residentes.

Um centro de inovação

Graças a um desenvolvimento de alta qualidade focado na inovação científica e tecnológica, tudo está se tornando digital em Xiongan.

Os ônibus sem motorista, que estão em fase de testes, são um exemplo disso. Para melhorar a eficiência da rede de transporte, os veículos conseguem não apenas reconhecer semáforos e placas de trânsito, mas também reduzir a velocidade ou parar em caso de obstáculos.

Além disso, a cidade possui 153 km de "estradas digitais", nas quais os sensores dos postes de iluminação pública monitoram o número e a velocidade dos veículos para assim reduzir os congestionamentos. "A construção da cidade inteligente estabeleceu um exemplo para o planejamento e gerenciamento de cidades futuras", disse Weng Mengyong, presidente da Sociedade de Rodovias e Transportes Chineses.

Durante sua viagem, Xi Jiping enfatizou sua visão de "um terreno fértil para a inovação e para novos negócios".

O presidente chinês também recomendou a adoção de políticas e medidas de reforma e abertura, bem como a realização de testes e demonstrações de projetos inovadores na área.

Desde que a China anunciou o plano de criar a cidade em 2017, a Nova Área de Xiongan concretizou investimentos de mais de 510 bilhões de yuans (cerca de $74 bilhões). As empresas estatais chinesas criaram mais de 140 subsidiárias e filiais com foco em setores como a tecnologia da informação, as ciências da vida, a biotecnologia e novos materiais, entre outros.

Uma cidade para o povo

"Xiongan é uma cidade jovem e com muito potencial", disse Zhao Can, funcionário da Hebei Xiongan Urban Construction Co., Ltd. O ex-residente de Pequim decidiu se mudar para Xiongan com sua esposa.

Zhao está entre as centenas de milhares de jovens talentos que foram atraídos para a cidade devido a suas políticas favoráveis, serviços públicos amigáveis e condições ambientais sustentáveis.

Durante sua viagem de quarta-feira, o presidente Xi visitou uma comunidade residencial que abriga mais de 5000 pessoas vindas de outras regiões e destacou a importância de garantir que esses residentes vivam confortavelmente e tenham empregos satisfatórios.

De acordo com Xi, promover a igualdade de acesso a serviços públicos básicos é fundamental para a construção de uma cidade que seja habitável e propícia para a realização de negócios.

Os especialistas afirmam que o desenvolvimento da Nova Área de Xiongan é um paradigma para a modernização da China, com grande significado histórico.

"O mais importante é um plano completo e científico, seguido por um sistema nacional de apoio a ideias inovadoras. A cidade nasceu para ser um centro de inovação tecnológica", disse Cong Yi, reitor da Escola de Marxismo da Universidade de Finança e Economia de Tianjin.

"Além de refletir a origem da força econômica da China, a cidade desempenhará um papel exemplar no mundo, mostrando que a modernização chinesa não é puramente impulsionada pelo crescimento econômico, mas um modelo de desenvolvimento integral".

https://news.cgtn.com/news/2023-05-11/China-s-city-of-the-future-Xiongan-and-its-innovation-driven-growth-1jIrs4oCwKc/index.html

FONTE CGTN

