CGTN: Xiong'an, la "ciudad del futuro" de China, y su crecimiento impulsado por la innovación

PEKÍN, 11 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Numerosos rascacielos en construcción, complejos de vecindarios modernos llenos de verde y autobuses sin conductor que se entrecruzan en nuevas carreteras asfaltadas son solo algunos de los indicadores que reflejan el auge del Nuevo Distrito Municipal de Xiong'an, en la provincia de Hebei, al norte de China.

El Nuevo Distrito Municipal de Xiong'an, una metrópolis moderna de alto nivel, respetuosa con el medioambiente y con infraestructuras de alta tecnología, es uno de los ambiciosos proyectos de China. Tan desarrollada en el nuevo distrito que nadie creería que todo en esta ciudad de ensueño se construyó desde cero hace solo seis años.

Xiong'an se encuentra a 105 kilómetros tanto de la capital, Pekín, como de la metrópolis costera de Tianjin,y se creó para aliviar la presión sobre Pekín y promover el "desarrollo regional coordinado" de la región de Pekín-Tianjin-Hebei. Se espera que la ciudad sea comparable a la Zona Económica Especial de Shenzhen y la nueva área de Pudong de Shanghái.

El presidente Xi Jinping hizo el miércoles una visita de inspección a la ciudad en tren de alta velocidad de una hora de duración, en la que elogió los "importantes resultados obtenidos por fases" en la ciudad e instó al desarrollo continuo y de gran calidad que implica innovación, un alto nivel de digitalización, un desarrollo con bajas emisiones de carbono y un entorno amigable para los residentes.

Un centro de innovación

Todo se digitaliza en Xiong'an a medida que se acelera el desarrollo de gran calidad con innovación científica y tecnológica.

Los autobuses sin conductor, que actualmente están en fase de prueba, son un ejemplo. Para mejorar la eficiencia de la red de transporte, los vehículos no solo pueden reconocer los semáforos y las señales de tránsito, sino también reducir la velocidad o detenerse en caso de obstáculos.

La ciudad también cuenta con 153 km de "carreteras digitales", donde los sensores en los postes de luz pueden controlar la cantidad y la velocidad de los vehículos para reducir los atascos de tráfico. "La construcción de la ciudad inteligente ha servido de ejemplo para la planificación y gestión de las ciudades del futuro", dijo Weng Mengyong, presidente de la Sociedad de Carreteras y Transporte de China.

Durante su viaje, el presidente Xi subrayó su visión de "un terreno fértil para la innovación y los emprendimientos empresariales".

El presidente chino también abogó por políticas y medidas pioneras en la reforma y apertura, así como proyectos de innovación de prueba y demostración con visión de futuro en la zona.

Desde que China anunció sus planes de establecer la ciudad en el año 2017, el Nuevo Distrito Municipal de Xiong'an ha conseguido más de 510.000 millones de yuanes (alrededor de 74.000 millones de dólares) de inversión. Específicamente, las empresas estatales de China han creado más de 140 subsidiarias y sucursales centradas en industrias como tecnología de la información, ciencias biológicas modernas, biotecnología y nuevos materiales, entre otras.

Una ciudad para las personas

"Xiong'an es una ciudad joven con un gran potencial", dijo Zhao Can, empleado de Hebei Xiongan Urban Construction Co., Ltd. El exresidente de Pekín ha decidido establecerse en Xiong'an junto a su esposa.

Zhao es uno de los cientos de miles de jóvenes talentos atraídos a la ciudad por sus políticas favorables, sus amigables servicios públicos y su entorno vital "verde".

Durante el viaje del miércoles, el presidente Xi visitó una comunidad residencial que alberga a más de 5.000 residentes reubicados y destacó la importancia de garantizar que los residentes reubicados vivan bien y tengan empleos satisfactorios.

Promover la igualdad de acceso a los servicios públicos básicos es crucial para construir una ciudad popular que sea habitable y propicia para los negocios, señaló Xi.

Los expertos afirman que el desarrollo del Nuevo Distrito Municipal de Xiong'an es un paradigma de la modernización de China que tiene un significado histórico.

"Lo primero es un plan completo y científico, seguido de un sistema nacional de apoyo a los movimientos innovadores. La ciudad nació para ser una base para avances tecnológicos locales", dijo Cong Yi, decano de la Escuela de Marxismo de la Universidad de Finanzas y Economía de Tianjin.

"No solo refleja dónde está arraigada la fortaleza económica de China, sino que también desempeñará un papel ejemplar en el mundo al mostrar que la forma china de modernización no está impulsada únicamente por el crecimiento económico, sino que es un modelo de desarrollo integral".

FUENTE CGTN

