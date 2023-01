CGTN: jak oddziały ratunkowe w Chinach radzą sobie z rosnącą liczbą pacjentów chorych na COVID?

PEKIN, 2 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Znalazłszy się na oddziale ratunkowym szpitala Wuhan Zhongnan z chorym na COVID-19, dziewięćdziesięcioletnim ojcem, Qu Fuchengiem, jeden z mężczyzn zauważył, jak wielu pacjentów potrzebowało pomocy.

„Stan mojego ojca w domu był krytyczny – powiedział CGTN, marszcząc brwi. - Gdybym postąpił niewłaściwie i coś by mu się stało, chyba nigdy bym sobie nie wybaczył".

Jak powiedział zastępca ordynatora oddziału, w ostatnim czasie nastąpił „istotny wzrost" liczby pacjentów, przy czym większość osób w ciężkim stanie to seniorzy z chorobami współistniejącymi.

Aby móc zapewnić opiekę każdemu choremu poprzez skrócenie czasu oczekiwania, oddział ratunkowy przekształcił salę obserwacyjną w strefę buforową.

Tam też przeniesiono Qu Fuchenga.

„Widząc, w jak poważnym stanie jest mój ojciec, lekarze natychmiast położyli go na jednym z łóżek – powiedział syn. - Gdy byłem w domu, nie myślałem, że pójdzie to tak sprawnie".

Aby zająć się jak największą liczbą chorych, cały personel medyczny i sprzęt szpitala zaangażowano do pracy 24 godziny na dobę z pełną „skutecznością bojową". Stan Qu szybko poprawił się po udzieleniu mu pierwszej pomocy.

Naczelny pielęgniarz Tian Yu powiedział CGTN, że strefa buforowa nie wystarczy do usprawnienia pracy, dodając, że odpowiedni przepływ pracy ma kluczowe znaczenie dla oddziału ratunkowego.

Nie dopuścić do „paniki szpitalnej"

W obliczu wzrostu liczby chorych na COVID, jaki nastąpił po zniesieniu niektórych obostrzeń, tego typu rozwiązania wprowadzane są na wielu oddziałach ratunkowych w całych Chinach.

Pojawiły się obawy, że szpitale nie będą w stanie przyjąć wszystkich chorych, przez co dojdzie do „paniki szpitalnej", zjawiska podobnego do tzw. szturmów na bank w okresach kryzysu gospodarczego. Na szczęście dzięki wprowadzonym w szpitalach zmianom udało się uniknąć takiego scenariusza.

Miasta takie jak Pekin zbudowały więcej tymczasowych oddziałów izolacyjnych, inne z kolei, np. Chongqing, rozbudowały istniejące izolatki i przydzieliły lekarzy z innych oddziałów do pracy z chorymi na COVID.

Rozwiązanie online

W dniu 12 grudnia rząd Chin wprowadził również dodatkowe usługi medyczne online dla chorych na COVID-19. Nowe rozwiązanie wdrożono już, m.in. w Pekinie, Zheijang i Hunan.

„Służby medyczne działające online udzielają porad i wskazówek medycznych większej liczbie chorych, którzy leczą się w domu – powiedziała Jiao Yahui, dyrektorka Biura Administracji Opieki Zdrowotnej przy Narodowej Komisji Zdrowia, w rozmowie z China Media Group. - Recepty mogą być wystawiane przez internet, a leki dostarczane bezpośrednio potrzebującym. Tym samym lekarze mają mniej pracy w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, a szpitale są mniej zatłoczone, co redukuje ryzyko transmisji zakażeń".

