CGTN: Китай отметил наступление года Тигра грандиозным гала-концертом

Развлекательное шоу призвано создать праздничную атмосферу для миллионов китайских семей. В этом году темой концерта стал год Тигра. В китайской культуре тигр символизирует отвагу, энергию и силу.

В представлении были отмечены и другие события: столетие со дня основания Коммунистической партии Китая (КПК), возрождение сельских районов, экологическая цивилизация, зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, космические достижения Китая, а также крупные археологические открытия.

Одним из самых впечатляющих номеров стал поэтичный танец «Путешествие по нарисованному пейзажу» (Journey on a Painted Landscape), вдохновленный 900-летним шедевром китайской живописи «Панорама рек и гор» (A Panorama of Rivers and Mountains) кисти художника династии Сун (960-1279) Ван Симэна (Wang Ximeng). Изящный танец на фоне красивых декораций отразил все великолепие традиционной китайской культуры.

До начала зимних Олимпийских игр в Пекине осталось несколько дней. Талисманы Игр — Бинг Двен Двен и Шуи Рон Рон — показали свое мастерство катания на коньках под классический вальс.

Отличительной особенностью гала-концерта стало использование передовых аудиовизуальных технологий. Гигантский светодиодный экран, изогнутый на 720 градусов, объединил сцену в единое трехмерное пространство со зрительным залом. Для создания совершенно нового опыта просмотра организаторы обратились к технологиям на основе расширенной и дополненной реальности, голографическому сканированию и технологии 3D-рендеринга с разрешением 8K. Для удобства пользователей мобильных устройств гала-концерт впервые транслировался в прямом эфире с возможностью включить вертикальный режим просмотра.

Трансляция одновременно велась на нескольких телевизионных каналах, радиостанциях и новых медиаплатформах. По данным корпорации CMG, прямую трансляцию гала-концерта также вели около 600 иностранных СМИ из более чем 170 стран.

