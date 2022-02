CGTN: Galavečer Svátku jara 2022: pastva pro oči na počest roku Tygra

Letošní galavečer nabídl řadu vystoupení, jejichž cílem bylo pobavit miliony čínských rodin při příležitosti začátku roku Tygra, který v tradiční čínské kultuře symbolizuje odvahu, ráznost a sílu.

Představení se točila kolem mnoha témat, včetně stého výročí založení Komunistické strany Číny (KSČ), revitalizace venkovských oblastí, ekologické civilizace, zimních olympijských her v Pekingu 2022, čínských vesmírných úspěchů a významných archeologických objevů.

Jedním z nejpoutavějších vystoupení byl poetický tanec s názvem „Cesta malovanou krajinou". Tanec byl inspirován 900 let starým čínským malířským dílem „Panorama řek a hor", které vytvořil malíř Wang Ximeng z dynastie Song (960–1279). Elegantní tanec spolu s působivým scénickým designem představily tradiční čínské umění a kulturní krásy.

Vzhledem k tomu, že do zimních olympijských her v Pekingu zbývá jen několik dní, byly zdůrazněny i jejich prvky. Bing Dwen Dwen a Shuey Rhon Rhon, maskoti her, prozkoumali nádheru sportovišť za doprovodu klasického krasobruslařského valčíku.

Špičkové technologie dále posunuly audiovizuální zážitek na vyšší úroveň. K propojení jeviště s hledištěm byla nainstalována obří zakřivená 720stupňová LED obrazovka, která vytvořila prodloužený trojrozměrný prostor. Za účelem vytvoření pohlcujícího zážitku ze sledování byla použita rozšířená realita, holografické skenování a technologie 3D vykreslování v rozlišení 8K. Poprvé byl také galavečer vysílán živě s možností vertikálního sledování, což vyhovělo lidem zvyklým sledovat na mobilních zařízeních.

Galavečer byl vysílán na mnoha televizních kanálech, rozhlasových stanicích a nových mediálních platformách. Podle společnosti CMG přibližně 600 zahraničních médií z více než 170 zemí a regionů živě vysílalo a podávalo zprávy o galavečeru.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-31/2022-Spring-Festival-Gala-A-visual-feast-for-the-Year-of-Tiger-17h6VNrq3Ru/index.html

Video – https://www.youtube.com/watch?v=gtEROmL0NzQ

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1738088/2022__Spring_Festival_Gala_A_visual_feast_Year_Tiger.jpg

