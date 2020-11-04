CGTN: Китай представляет свой сценарий перехода к мировому лидерству в сфере инноваций

ПЕКИН, 4 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Китай сформулировал приоритетные направления и меры, нацеленные на превращение второй по величине экономики мира в одного из глобальных лидеров новаторского движения в течение следующих 15 лет, пообещав обеспечить существенные прорывы в развитии ключевых и базовых технологий.

Согласно опубликованному во вторник полному тексту предложений по развитию, представленных Центральным комитетом Коммунистической партии Китая (КПК), страна будет двигаться по пути инновационного развития и реализует целый ряд стратегических проектов в сферах искусственного интеллекта, квантовой информатики, интегральных схем, улучшения качества жизни и здоровья, когнитивной науки, селекционирования, аэрокосмической науки и техники, а также глубинной разведки недр Земли и океана.

Этот документ, представляющий собой предложения руководства партии по формулированию 14-го Пятилетнего плана (на 2021-2025 годы) социально-экономического развития страны и ее долгосрочных целей на период до 2035 года, был принят на пятом пленуме Центрального комитета КПК 19-го созыва, завершившемся 29 октября.

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Научно-техническая самодостаточность

В своем пояснительном докладе по этим предложениям генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин (Xi Jinping) подчеркнул, что в 14-й пятилетке Китай должен сосредоточить свое внимание на стимулировании высококачественного развития.

В связи с этим Китай, согласно данным предложениям, обязуется сохранять центральную роль инноваций в своей модернизационной деятельности, принимая научно-техническую самодостаточность в качестве стратегической основы для развития страны.

В документе говорится, что Китай будет совершенствовать национальную систему внедрения инноваций и активизирует усилия, направленные на превращение страны в одну из ведущих научно-технических держав.

«С одной стороны, мы расширим наши возможности в плане независимой новаторской деятельности, поскольку ключевые и базовые технологии невозможно купить», — сообщил министр науки и техники Ван Чжиган (Wang Zhigang) на пресс-конференции, состоявшейся в прошлую пятницу.

«С другой стороны, мы рассчитываем подробнее изучить передовой опыт других стран, а также поделиться с миром новыми научно-техническими достижениями Китая и привнести больше «китайской мудрости» в процесс решения общемировых проблем», — добавил г-н Ван.

В документе особо подчеркивается «доминирующая роль» предприятий в новаторском движении с обещанием способствовать повышению их инновационного потенциала.

Китай будет стимулировать создание национальных лабораторий, планировать и развивать национальные научные центры и региональные инновационные центры, а также поддерживать создание международных центров научно-технических инноваций в Пекине, Шанхае и регионе Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао, — говорится в предложениях.

Зарождающиеся стратегические отрасли и экологичное развитие

В документе также указан ряд «зарождающихся стратегических отраслей», включая информационные технологии нового поколения, биотехнологии, новые источники энергии, новые материалы, высокотехнологичное оборудование, транспортные средства на новых источниках энергии, защиту окружающей среды, аэрокосмическую промышленность и морское оборудование, развитие которых обещано ускорить.

Эти предложения предусматривают глубокую интеграцию сфер Интернета, обработки и анализа больших данных и искусственного интеллекта с другими отраслями, содействие развитию кластеров передовых производственных технологий, формирование ряда зарождающихся стратегических отраслей в качестве новых драйверов роста и стимулирование процесса создания новых технологий, новой продукции, новых бизнес-моделей и новых форм экономической деятельности.

Между тем в документе говорится, что Китай примет ряд мер, направленных на всеобщий перевод процесса социально-экономического развития в экологически чистое русло.

Китай сократит свою углеродоемкость, т.е. количество выбросов углекислого газа на единицу прироста ВВП, и разработает план действий для реализации цели, заключающейся в достижении пика выбросов CO2 до 2030 года.

Это обязательство обусловлено деятельным стремлением Китая стимулировать экологически устойчивое развитие и содействовать мировой экологической революции в посткоронавирусную эпоху.

В сентябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна ставит своей целью достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

«Пандемия COVID-19 напоминает нам о том, что человечество должно начать экологическую революцию и быстрее двигаться по пути формирования экологически безопасной модели развития и образа жизни», — сказал он в своем выступлении по видеосвязи в ходе общих прений на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Он настоятельно призвал все страны «предпринять решительные шаги» для соблюдения условий Парижского соглашения по изменению климата 2015 года и пообещал, что Китай «достигнет пика выбросов CO2 до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года».

Достижение цели «сяокан»: «победа не за горами»

Китай добился «решающих достижений» для обеспечения победы в процессе всестороннего построения среднезажиточного (на китайском языке — «сяокан») общества, — говорится в документе, констатирующем, что достижение этой цели «не за горами».

В своем пояснительном докладе Си Цзиньпин сообщил, что Центральный комитет КПК проведет систематизированную оценку и анализ процесса всестороннего построения среднезажиточного общества в первой половине 2021 года, прежде чем будет официально объявлено о достижении цели, которая предусмотрена ранее провозглашенной концепцией такого общества.

Он подчеркнул, что партия остается верна своему обязательству перед народом, заключающемуся во всестороннем построении среднезажиточного общества повышенного уровня на благо более чем 1 миллиарда человек к тому моменту, когда КПК будет отмечать свой 100-летний юбилей в следующем году.

Эти предложения также конкретизируют решение Китая о формировании новой модели развития, при которой внутренний и внешние рынки могут активно поддерживать друг друга с опорой на отечественный рынок, с обязательством продолжить повышение уровня открытости.

В документе говорится, что специальным административным районам Гонконг и Макао будет оказываться поддержка в развитии их конкурентных преимуществ и интеграции процессов их собственного развития в общий процесс развития страны.

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SOURCE CGTN