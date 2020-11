CGTN : La Chine dévoile son projet pour devenir le leader mondial de l'innovation

PEKIN, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La Chine a défini des domaines et des mesures prioritaires pour faire de la deuxième économie mondiale un leader mondial de l'innovation au cours des 15 prochaines années, en s'engageant à réaliser des percées majeures dans les technologies clés et fondamentales.

Le pays poursuivra un développement axé sur l'innovation et mettra en œuvre un certain nombre de projets stratégiques dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'information quantique, des circuits intégrés, de la vie et de la santé, de la science du cerveau, de la reproduction, de la science et de la technologie aérospatiales, et de l'exploration des profondeurs de la terre et des océans, selon le texte complet des propositions de développement du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) rendues publiques mardi.

Le document, les propositions de la direction du parti pour la formulation du 14e plan quinquennal (2021-2025, FYP) pour le développement économique et social national, et les objectifs à long terme jusqu'en 2035, a été adopté lors de la cinquième session plénière du 19e Comité central du PCC qui s'est terminée le 29 octobre.

Autonomie en matière de science et de technologie

Dans un discours explicatif sur les propositions, Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC, a souligné que la Chine devrait se concentrer sur la promotion d'un développement de haute qualité pendant sa 14e période de plan quinquennal.

À cette fin, la Chine s'engage à maintenir le rôle central de l'innovation dans son effort de modernisation et à faire de l'autonomie en matière de science et de technologie le fondement stratégique du développement national, selon les propositions.

La Chine va améliorer le système national d'innovation et accélérer les efforts pour faire du pays une puissance scientifique et technologique, indique le document.

« D'une part, nous allons améliorer nos capacités d'innovation indépendante car les technologies clés et fondamentales ne peuvent pas être achetées », a déclaré Wang Zhigang, ministre des sciences et de la technologie, lors d'une conférence de presse vendredi dernier.

« D'autre part, nous espérons également apprendre des expériences plus avancées d'autres pays tout en partageant avec le monde davantage de réalisations scientifiques et technologiques de la Chine et en apportant plus de « sagesse chinoise » pour relever les défis mondiaux », a ajouté M. Wang.

Le document souligne le « rôle dominant » des entreprises dans l'innovation, en promettant de renforcer leur capacité d'innovation.

La Chine va promouvoir la construction de laboratoires nationaux, planifier et développer des centres scientifiques nationaux et des centres régionaux d'innovation, et soutenir la formation de centres internationaux d'innovation scientifique et technologique à Pékin, Shanghai et dans la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, selon les propositions.

Industries émergentes stratégiques et développement vert

Le document identifie également un certain nombre d'« industries stratégiques émergentes » et s'engage à accélérer le développement de ces industries, notamment les technologies de l'information de nouvelle génération, la biotechnologie, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux, les équipements haut de gamme, les véhicules à énergie nouvelle, la protection de l'environnement, l'aérospatiale et les équipements marins.

Les propositions préconisaient une intégration profonde de l'internet, des grandes données et de l'intelligence artificielle avec d'autres industries, facilitant le développement de grappes de fabrication de pointe, créant une série d'industries émergentes stratégiques comme nouveaux moteurs de croissance, et favorisant de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles formes d'entreprises.

En attendant, la Chine va introduire une série de mesures pour faciliter la transformation verte globale du développement économique et social, indique le document.

La Chine va réduire son intensité carbone, ou la quantité d'émissions de carbone par unité de PIB, et élaborer un plan d'action pour atteindre l'objectif d'un pic des émissions de CO2 avant 2030.

Cet engagement s'inscrit dans le cadre des efforts de la Chine pour promouvoir un développement vert et une révolution verte mondiale dans l'ère post-COVID.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré en septembre que le pays vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.

« La COVID-19 nous rappelle que l'humanité devrait lancer une révolution verte et avancer plus rapidement pour créer un mode de développement et de vie écologique », a déclaré M. Xi dans un discours prononcé par liaison vidéo lors du débat général de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Il a exhorté tous les pays à « prendre des mesures décisives » pour honorer l'accord de Paris sur le changement climatique de 2015 et a promis que la Chine « aura un pic d'émissions de CO2 avant 2030 et atteindra la neutralité carbone avant 2060. »

« Victoire en vue » pour l'objectif du « xiaokang »

La Chine a réalisé des « réussites décisives » en remportant une victoire dans la construction d'une société modérément prospère (connue sous le nom de « xiaokang » en chinois) à tous égards, selon le document, qui dit qu'« une victoire est en vue » pour atteindre l'objectif.

Dans son discours explicatif, M. Xi a déclaré que le Comité central du PCC procédera à une évaluation et à un examen systématiques de la construction d'une société modérément prospère à tous égards au cours du premier semestre 2021 avant d'annoncer officiellement la réalisation d'une prospérité modérée dans l'ensemble de la société.

Le Parti reste fermement engagé envers le peuple à construire complètement une société modérément prospère de niveau supérieur au profit de plus d'un milliard de personnes d'ici à ce que le PCC célèbre son 100e anniversaire de fondation l'année prochaine, a-t-il souligné.

Les propositions s'appuient également sur la décision de la Chine d'établir un nouveau modèle de développement dans lequel les marchés intérieurs et étrangers peuvent se stimuler mutuellement, le marché intérieur étant le pilier, tout en s'engageant à continuer à améliorer le niveau d'ouverture.

Une aide sera accordée aux régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao pour renforcer leurs avantages compétitifs et intégrer leur propre développement dans le développement global du pays, a déclaré le document.

