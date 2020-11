CGTN: Chiny przedstawiają plan zajęcia pozycji ogólnoświatowego lidera w dziedzinie innowacji

PEKIN, 4 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Chiny wskazały obszary i działania priorytetowe oraz zobowiązały się do wprowadzenia przełomowych rozwiązań w kluczowych i podstawowych technologiach, które na przestrzeni najbliższych 15 lat pozwolą na przekształcenie drugiej gospodarki świata w ogólnoświatowego lidera w dziedzinie innowacji.

Zgodnie z pełną treścią ogłoszonych we wtorek propozycji rozwoju opracowanych przez Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin (KPCh), Chiny będą zmierzały w kierunku rozwoju opartego na innowacjach i wdrażaniu wielu projektów strategicznych w dziedzinie sztucznej inteligencji, informacji kwantowych, obwodów scalonych, życia i zdrowia, neuronauki, hodowli, astronautyki i technologii kosmicznych, a także badań Ziemi i dna oceanów.

Dokument ten, propozycje władz Partii dotyczące sformułowania 14. Planu Pięcioletniego (PP 2021-2025) na rzecz Krajowego Rozwoju Gospodarczego i Społecznego oraz Długofalowych Celów do Roku 2035, przyjęto podczas piątej sesji plenarnej Komitetu Centralnego KPCh, którą zakończono w dniu 29 października.

Oryginalna treść artykułu znajduje się: tutaj.

Niezależność w dziedzinie nauki i technologii

W przemówieniu objaśniającym propozycje sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh, Xi Jinping podkreślił, że w okresie wdrażania 14. PP Chiny powinny się skupić na promowaniu wysokiej jakości rozwoju.

W związku z tym i zgodnie z propozycjami, Chiny zobowiązują się do utrzymania kluczowej roli innowacji w dążeniu do transformacji oraz uzyskania niezależności w zakresie nauki i technologii, która będzie strategicznym celem rozwoju krajowego.

W dokumencie stwierdzono, że Chiny zajmą się doskonaleniem krajowego systemu innowacji i przyspieszą wysiłki zmierzające do przekształcenia państwa w potęgę technologiczną.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w ubiegły piątek, minister nauki i technologii Wang Zhigang powiedział: „Z jednej strony, będziemy doskonalić nasze zdolności do tworzenia niezależnych innowacji, bo kluczowe i podstawowe technologie są nie do kupienia".

Wang dodał również: „Z drugiej strony, mamy również nadzieję, że dzięki międzynarodowej wymianie osiągnięć naukowych i technologicznych Chin, uda nam się zyskać doświadczenie na poziomie zaawansowania odnotowywanym w innych państwach, oraz że wykorzystamy w większym zakresie naszą „chińską mądrość" do pokonywania światowych wyzwań".

W dokumencie podkreślono „dominującą rolę" przedsiębiorstw w dziedzinie innowacyjności i zobowiązano się do rozwinięcia ich potencjału w tym zakresie.

W propozycjach stwierdzono, że Chiny będą promowały budowę laboratoriów krajowych, zaplanują utworzenie i będą rozwijały krajowe ośrodki naukowe oraz regionalne centra innowacji, poprą również budowę międzynarodowych ośrodków nauki i technologii w Pekinie, Szanghaju, oraz w regionie Guangdong-Hong Kong-Makao Greater Bay Area.

Wschodzące, strategiczne gałęzie przemysłu i rozwój ekologiczny

W dokumencie wymieniono również kilka „strategicznych, wschodzących gałęzi przemysłu" i złożono obietnicę ich rozwijania, w tym technologii informacyjnych nowej generacji, biotechnologii, nowych źródeł energii, nowych surowców, najwyższej klasy sprzętu, nowych nośników energii, ochrony środowiska, przestrzeni powietrznej i wyposażenia statków.

W propozycjach wezwano do głębokiego zintegrowania internetu, hurtowni danych i sztucznej inteligencji z innymi gałęziami przemysłu, co umożliwi rozwój klastrów zaawansowanej produkcji, utworzenie szeregu strategicznych, wschodzących gałęzi przemysłu, które stanowić będą nowe siły napędowe wzrostu, a także pozwolą na wykorzystanie nowych technologii, nowych produktów, nowych modeli i form biznesu.

Jak stwierdzono w dokumencie, w międzyczasie Chiny wprowadzą szereg działań ułatwiających ogólną, ekologiczną transformację gospodarczą i społeczną.

Chiny ograniczą intensywność zużycia węgla, czy inaczej mówiąc, emisję dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę PKB oraz sformułują plan działania prowadzący do osiągnięcia docelowej wartości emisji CO 2 przed rokiem 2030.

Zobowiązania te są częścią chińskich dążeń do promowania ekologicznego rozwoju i ogólnoświatowej, ekologicznej rewolucji w czasach po epidemii COVID.

We wrześniu prezydent Chin, Xi Jinping powiedział, że kraj dąży do osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2060.

„Epidemia COVID-19 przypomniała nam, że ludzkość powinna dążyć do rewolucji ekologicznej i szybciej tworzyć ekologiczne warunki rozwoju i życia", powiedział Xi w przemówieniu transmitowanym przy okazji 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Wezwał wszystkie państwa do „podjęcia zdecydowanych kroków" zmierzających do wprowadzenia w życie porozumienia paryskiego z 2015 r. w sprawie zmian klimatu i obiecał, że Chiny „osiągną szczyt emisji CO 2 przed rokiem 2030, a neutralność węglową przed rokiem 2060".

„Zwycięstwo na horyzoncie" w zakresie osiągania celu „xiaokang"

Zgodnie z treścią dokumentu, Chiny dokonały „finalnych osiągnięć" w odniesieniu do zagwarantowania sobie zwycięstwa w budowaniu średnio zamożnego społeczeństwa we wszystkich jego aspektach (w języku chińskim „xiaokang") i, jak stwierdzono w dokumencie, jeśli idzie o osiągnięcie tego celu, „na horyzoncie rysuje się zwycięstwo".

W przemówieniu objaśniającym Xi powiedział, że w pierwszej połowie roku 2021, przed oficjalnym ogłoszeniem osiągnięcia celu budowania średnio zamożnego społeczeństwa we wszystkich jego aspektach, Komitet Centralny KPCh przeprowadzi okresową ocenę oraz przegląd budowania średnio zamożnego społeczeństwa we wszystkich jego aspektach.

Podkreślił, że zbudowanie średnio zamożnego społeczeństwa we wszystkich jego aspektach, umożliwiającego ponad 1 miliardowi obywateli osiągnięcie wyższych dochodów do 100. rocznicy utworzenia KPCh, jest głównym zobowiązaniem Partii względem obywateli.

W propozycjach rozwoju omówiono również podjętą przez Chiny decyzję o ustanowieniu nowego wzorca rozwoju, w którego ramach rynki krajowe i zagraniczne będą wzajemnie napędzały swój rozwój, a rynek krajowy zostanie w większym stopniu otwarty.

W dokumencie wskazano, że specjalne regiony administracyjne Hong Kong i Makao otrzymają szczególne wsparcie w zakresie zwiększania przewagi konkurencyjnej i zintegrowania ich rozwoju ze wzrostem całego kraju.

Related Links

http://cgtn.com



SOURCE CGTN