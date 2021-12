CGTN: китайско-африканская дружба продолжает процветать в сферах вакцинации, торговли, возобновляемой энергетики

Подробно остановившись на секрете китайско-африканской дружбы и заглянув в будущее их отношений, он подчеркнул единство в борьбе с пандемией, углубление практического сотрудничества, содействие экологически безопасному развитию и обеспечение добросовестности и справедливости.

Сотрудничество в борьбе с COVID-19

«Для достижения поставленной Африканским союзом цели вакцинации 60 процентов населения Африки от COVID-19 к 2022 году Китай предоставит еще один миллиард доз вакцин для Африки, из которых 600 миллионов будут предоставлены бесплатно», — заявил Си Цзиньпин.

В самые трудные времена в борьбе Китая с эпидемией COVID-19 африканские страны и региональные организации, такие как Африканский союз (АС), оказывали Китаю решительную поддержку. После того как COVID-19 обрушился на Африку, Китай поставил вакцины против COVID-19 пятидесяти африканским странам и Комиссии АС.

«Китай никогда не забудет многогранную дружбу африканских стран», — заявил Си Цзиньпин, добавив, что Китай также осуществит 10 проектов в области медицины и здравоохранения для африканских стран и направит в Африку 1500 медицинских работников и специалистов в области здравоохранения.

Ранее на этой неделе было построено главное здание финансируемого Китаем штаба для Африканских центров по борьбе с заболеваниями и их профилактике.

Практическое сотрудничество в различных областях

По словам Си Цзиньпина, Китай будет сотрудничать с Африкой в целях расширения торговли и инвестиций, обмена опытом в борьбе с нищетой и укрепления сотрудничества в области цифровой экономики и возобновляемых источников энергии.

Он добавил, что Китай направит в Африку 500 сельскохозяйственных экспертов, которые будут работать в тесном контакте с африканскими странами над осуществлением девяти крупных проектов в таких областях, как здравоохранение, борьба с нищетой, торговля, инвестиции, цифровые инновации, экологически чистое развитие, наращивание потенциала, культурные обмены и безопасность.

Согласно опубликованному в пятницу докладу "China and Africa in the New Era: A Partnership of Equals" («Китай и Африка в новой эре: партнерство на равных»), с момента основания Форума сотрудничества Китай-Африка (FOCAC) китайские компании использовали различные средства, чтобы помочь африканским странам построить и модернизировать более 10 тысяч километров железных дорог, около 100 тысяч километров автомагистралей, около тысячи мостов и ста портов, а также 66 тысяч километров сетей передачи и распределения электроэнергии.

Построение китайско-африканского сообщества с общим будущим

В этом году отмечается 65-я годовщина начала дипломатических отношений между Китаем и странами Африки.

Высоко оценив дух китайско-африканской дружбы и сотрудничества, Си Цзиньпин заявил, что это отражает опыт обеих сторон, заключающийся в совместном преодолении кризисов и радости достижений, и служит источником силы для развития китайско-африканских связей.

По его словам, за последние 65 лет Китай и Африка выработали непоколебимое братство в борьбе против империализма и колониализма и вступили на особый путь сотрудничества на пути к развитию и возрождению.

«Мы вместе написали великолепную главу программы взаимной помощи на фоне сложных изменений и заложили яркий пример для построения нового типа международных отношений», — заявил он.

Си Цзиньпин выдвинул принципы африканской политики Китая: искренность, реальные результаты, дружба и добросовестность, а также стремление к благим и общим интересам.

FOCAC был открыт по инициативе Китая и африканских стран на первой Конференции на уровне министров в Пекине в октябре 2000 года с целью реагирования на вызовы, возникающие в результате экономической глобализации и поиска путей общего развития.

В настоящее время FOCAC насчитывает 55 стран-участниц, включая Китай, 53 африканские страны, имеющие дипломатические отношения с Китаем, и Комиссию АС.

