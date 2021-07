CGTN: KPCH przykładem dla globalnego rozwoju

PEKIN, 23 lipca 2021 r. /PRNewswire/ -- W przemówieniu wygłoszonym podczas obchodów 100. rocznicy powstania Komunistycznej Partii Chin (KPCh) prezydent Chin Xi Jinping odniósł się do wielkich osiągnięć Partii w społeczno-gospodarczym rozwoju Chin.

W tym roku rocznicowym nie zabraknie okazji do przypomnienia, jak promowane przez KPCh reforma i strategie ukierunkowane na dobrostan społeczeństwa przyczyniły się do zmian, jakie zaszły w Chinach, do wydobycia 740 milionów obywateli z ubóstwa w ciągu ostatnich 40 lat oraz zmniejszenia liczby osób żyjących w ubóstwie o 94,4 pp.