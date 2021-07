CGTN : le PCC donne l'exemple en matière de développement mondial

En cette année anniversaire, on se souviendra certainement de la façon dont les réformes et les politiques axées sur la population mises de l'avant par le PCC ont transformé la Chine, sortant 740 millions de personnes de la pauvreté au cours des 40 dernières années et réduisant le taux de pauvreté par habitant de 94,4 points de pourcentage.

La pensée et les théories économiques occidentales courantes ne suffisent pas à expliquer l'éventail des réalisations de la Chine au cours des 50 dernières années, comme la façon dont elle est passée de pays pauvre et rétrograde à un chef de file mondial de la fabrication de produits techniques.

Le développement des infrastructures de la Chine, son urbanisation rapide et sa capacité d'améliorer le bien-être et le bonheur de sa population sont inégalés dans le monde. Ce miracle économique, la Chine le doit au leadership du PCC.

La Chine ne se soucie toutefois pas seulement de son propre développement. Elle ne ménage pas ses efforts pour promouvoir le multilatéralisme et résoudre les problèmes climatiques mondiaux.

Comme l'a dit George A. Papandréou, ancien premier ministre de la Grèce et président de l'Internationale socialiste, l'engagement de la Chine à l'égard de l'ouverture et du multilatéralisme est d'une importance capitale non seulement pour la prospérité de la Chine, mais aussi pour la résolution efficace des défis mondiaux communs, qui exigent des solutions communes. La voie à suivre consiste dès lors à se fixer des objectifs communs et à embrasser la diversité.

La pandémie actuelle a démontré l'importance de l'harmonie entre l'homme et la nature. Elle nous a montrés de la façon la plus cruelle qui soit qu'il y a un lien entre l'environnement, l'alimentation, le bien-être des animaux et les zoonoses. Nous avons pris conscience que les politiques de lutte contre le changement climatique doivent aller de pair avec celles visant à protéger la biodiversité.

Pour la Chine, le combat contre le changement climatique n'est pas seulement une problématique à régler, mais aussi une occasion de croissance économique durable. Elle peut devenir une force motrice de la modernisation, avec le potentiel d'être bénéfique non seulement pour les pays en développement, mais aussi pour les pays développés, en parallèle avec les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Si l'on veut réduire les émissions mondiales par habitant, tous les pays doivent assumer leur part de responsabilité. Bien entendu, les nations les plus riches doivent porter la part la plus lourde du fardeau et tenir compte des différences entre les pays développés et ceux en développement.

Decode the Real China (Décoder la vraie Chine) est une série de 13 épisodes qui donne la parole à 13 politiciens de premier plan – incluant d'anciens premiers ministres et ambassadeurs de la Chine –, afin d'interpréter le discours du président Xi Jinping du 1er juillet du point de vue du « miracle chinois » concrétisé sous la gouverne du PCC, mais aussi grâce à la coopération multilatérale, aux perspectives de coopération dans le cadre de la Belt and Road Initiative (BRI) et à la réponse face au changement climatique mondial.

La série met l'accent sur l'efficacité du leadership du PCC et les réalisations de la Chine en matière de développement, vues à travers le regard d'autres nations, dans le but de montrer au monde un portrait réel, tridimensionnel et entier de la Chine.

