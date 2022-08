CGTN : la Chine accentue la revitalisation du nord-est dans sa quête de prospérité commune

BEIJING , 19 août 2022 /PRNewswire/ -- Après avoir gagné la lutte contre la pauvreté absolue et achevé le premier objectif du centenaire visant à bâtir une société modérément prospère à tous égards, l'expression « prospérité commune » a pris de l'importance, la Chine étant déterminée à améliorer la vie d'un plus grand nombre de personnes.

« La modernisation à la chinoise est une modernisation caractérisée par la prospérité et le bonheur communs pour tous, et pas seulement pour quelques-uns », a déclaré le Président Xi Jinping lors de sa récente visite dans la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine.

Au cours de sa visite de deux jours qui a débuté mardi, le Président Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a appelé à coordonner la réponse au COVID-19 avec le développement économique et social, à équilibrer les impératifs de développement et de sécurité, à mettre en œuvre pleinement et fidèlement la nouvelle philosophie de développement et à promouvoir fermement un développement de haute qualité.

Le nord-est de la Chine, qui compte les trois provinces de Heilongjiang, Jilin et Liaoning, était autrefois une puissance prospère grâce à des industries traditionnelles telles que la sidérurgie, la construction automobile et aéronautique, la construction navale et le raffinage du pétrole. Cependant, affligée par des difficultés intrinsèques telles que le vieillissement de la population, la diminution des investissements et l'exode des talents, la région a vu ses indicateurs de performance économique décliner progressivement.

En 2003, le Comité central du PCC a lancé une stratégie de revitalisation de la région et, en 2016, a renouvelé un plan d'action de mesures de soutien ciblées.

Des efforts doivent être déployés pour promouvoir la prospérité commune pour tous, faire progresser la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de la Chine, et approfondir l'autonomie complète et rigoureuse du Parti, afin de préparer le terrain pour le 20e Congrès national du PCC, a déclaré le président Xi aux responsables du Liaoning lors de sa visite.

Un développement axé sur l'innovation

Lors de la visite d'une entreprise de robotique mercredi à Shenyang, la capitale provinciale du Liaoning, le Président Xi a insisté sur l'importance de l'innovation indépendante, qui facilitera le passage de la Chine d'une économie de quantité à une économie et un fabricant de qualité.

Le président Xi a appelé à des efforts immédiats pour promouvoir l'autonomie en matière de science et de technologie et à une plus grande impulsion pour assurer la mainmise du pays sur les technologies de base dans les domaines clés et la fabrication d'équipements, tout en soulignant les progrès réalisés par la société en matière d'innovation indépendante et de développement industrialisé.

Il a fait état des efforts déployés pour créer un nouveau modèle de développement axé sur l'économie nationale mais caractérisé par une interaction positive entre les flux économiques nationaux et internationaux, précisant que la Chine continuerait à s'ouvrir au monde.

« Nous avons pleinement confiance dans la revitalisation du nord-est du pays », a-t-il déclaré mardi dans la ville de Jinzhou, appelant à accélérer la restructuration industrielle et à répondre aux exigences de la réforme et du développement dans la nouvelle ère.

En 2020, la province du Liaoning, ainsi que les deux autres provinces du nord-est, ont enregistré une croissance économique positive, signe de la résilience économique du pays dans le contexte de la pire pandémie mondiale depuis des décennies.

Un environnement commercial sain a également été mis en place. Les données officielles du Liaoning montrent que le nombre d'entités commerciales dans la province a atteint 4,58 millions, soit une hausse de 9,1 % en un an. Le nombre de petites et moyennes entreprises scientifiques et technologiques a atteint le seuil de 18 158, soit une augmentation de 34,6 % en un an.

Xi Jinping : Le PCC est toujours avec le peuple

Le Président Xi a également rendu visite à une communauté locale dans le district de Huanggu de la ville de Shenyang, où il a appelé à la rénovation des anciennes communautés résidentielles, un travail important pour améliorer la qualité de vie des gens, non seulement au niveau du cadre de vie et des équipements, mais aussi des services communautaires.

Davantage d'efforts doivent être déployés pour que le peuple ait le sentiment que le PCC est au service du peuple et toujours avec le peuple, a indiqué Xi Jinping mercredi.

Compte tenu du vieillissement de la population chinoise et de l'augmentation de l'espérance de vie des personnes âgées, les services de soins aux personnes âgées doivent continuer à se développer, a précisé le Président Xi.

Xi Jinping a également appelé à renforcer les services de soins et de développement des enfants.

https://news.cgtn.com/news/2022-08-18/Xi-Jinping-inspects-NE-Chinese-city-of-Shenyang-1cAFM6snuEg/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Dh61H9UVkog

SOURCE CGTN