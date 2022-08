CGTN: China destaca a revitalização do nordeste como impulso para a prosperidade comum

PEQUIM, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Após vencer a luta contra a pobreza absoluta e concluir o primeiro objetivo centenário de construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, a frase "prosperidade comum" ganhou destaque à medida que a China está determinada a melhorar a vida de mais pessoas.

"A modernização no estilo chinês é a modernização com prosperidade e felicidade comuns para todos, não apenas para alguns", segundo declarou o presidente Xi Jinping em sua recente inspeção na província de Liaoning, no nordeste da China.

Durante sua visita de dois dias, que começou na terça-feira, o presidente Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC), conclamou a coordenação da resposta à COVID-19 com desenvolvimento econômico e social, equilibrando os imperativos de desenvolvimento e segurança, implementando de forma completa e fiel a nova filosofia de desenvolvimento e promovendo com firmeza o desenvolvimento de alta qualidade.

O nordeste da China – compreendendo as três províncias de Heilongjiang, Jilin e Liaoning – já foi uma próspera potência apoiada por indústrias tradicionais, incluindo siderurgia, fabricação de automóveis e aeronaves, construção naval e refino de petróleo. Entretanto, afligida por problemas profundamente enraizados, incluindo o envelhecimento da população, a diminuição do investimento e a saída de talentos, a região foi apresentando gradualmente um declínio acentuado em seus indicadores de desempenho econômico.

Em 2003, o Comitê Central do PCC lançou uma estratégia de revitalização para a região e, em 2016, renovou um plano de ação de medidas de apoio direcionadas.

No discurso proferido para funcionários de Liaoning durante a visita, Xi declarou que devem ser envidados esforços para promover a prosperidade comum para todos, promover a modernização do sistema e a capacidade de governança da China e aprofundar a autogovernança total e rigorosa do partido, para estabelecer o cenário para o 20º Congresso Nacional do PCC.

Desenvolvimento orientado para a inovação

Ao visitar uma empresa de robótica na quarta-feira em Shenyang, capital provincial de Liaoning, o presidente Xi destacou uma importância extra da inovação independente, o que facilitará a mudança da China de uma economia de quantidade para uma economia e fabricante de qualidade.

Xi conclamou esforços imediatos para promover a autossuficiência em ciência e tecnologia e um maior impulso para garantir o controle do país sobre tecnologias essenciais em áreas-chave e fabricação de equipamentos, ao mesmo tempo em que afirma o progresso feito pela empresa em inovação independente e desenvolvimento industrializado.

Ele destacou os esforços para criar um novo padrão de desenvolvimento que esteja focado na economia doméstica, mas apresenta uma interação positiva entre os fluxos econômicos nacionais e internacionais, ressaltando que a China continuará a se abrir para o mundo.

"Temos total confiança na revitalização da região nordeste", disse ele na terça-feira na cidade de Jinzhou, conclamando a aceleração da reestruturação industrial e atendendo aos requisitos de reforma e desenvolvimento na nova era.

Em 2020, a província de Liaoning, juntamente com as outras duas províncias do nordeste, obteve um crescimento econômico positivo, um sinal da resiliência econômica do país no cenário da pior pandemia do mundo em décadas.

Um ambiente de negócios sólido também foi formado. Em Liaoning, os dados oficiais indicam que o número de entidades de mercado na província atingiu 4,58 milhões, um aumento de 9,1% em relação ao ano anterior. O número de pequenas e médias empresas científicas e tecnológicas atingiu 18.158, um aumento de 34,6% em relação ao ano anterior.

Xi: o PCC está sempre com o povo

O presidente Xi também visitou uma comunidade local no distrito de Huanggu, na cidade de Shenyang, onde pediu a renovação de antigas comunidades residenciais, um trabalho importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas, não apenas o ambiente e as instalações, mas também os serviços comunitários.

Segundo Xi declarou na quarta-feira, mais esforços devem ser feitos para que o povo sinta que o PCCh atende o povo de todo o coração e está sempre do lado do povo.

Considerando o envelhecimento da população da China e o aumento da expectativa de vida dos idosos, os serviços de atendimento a essa população devem continuar a se expandir, segundo declarado por Xi.

O presidente também clamou por mais cuidados e atendimentos à população infantil.

