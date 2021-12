CGTN : La démocratie ne doit pas être décidée par des « juges autoproclamés », déclare la Chine dans un livre blanc

BEIJING, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- « Il n'existe pas de modèle fixe de démocratie », a déclaré la Chine dans un document officiel publié samedi et détaillant ses efforts en matière de démocratie, et la question de savoir si un pays est démocratique « doit être reconnue par la communauté internationale, et non décidée arbitrairement par quelques juges autoproclamés ».

La démocratie, le livre blanc intitulé « La Chine : La démocratie qui fonctionne » a déclaré, est « un idéal » qui a toujours été chéri par le Parti communiste chinois (PCC) et le peuple chinois.

« Au cours des cent dernières années, le Parti a mené le peuple à réaliser la démocratie populaire en Chine. Le peuple chinois tient désormais entre ses mains son propre avenir et celui de la société et du pays », peut-on lire dans le journal.

La Chine a qualifié son système de « démocratie populaire intégrale », après que le président Xi Jinping ait proposé le concept il y a deux ans dans la ville de Shanghai. Ce principe légitime la participation du peuple aux activités politiques quotidiennes à tous les niveaux, en combinant élections démocratiques, consultation politique, prise de décision et contrôle.

Le statut du peuple en tant que maître du pays est l'essence de la démocratie populaire, indique le document publié par le bureau d'information du Conseil d'État chinois.

« La démocratie chinoise a des pratiques concrètes et pragmatiques »

« En Chine, la pratique courante consiste à écouter la voix des gens, à agir en fonction de leurs besoins et à mettre en commun leurs idées et leurs forces », indique le document.

Selon les données officielles, depuis le début de la réforme et de l'ouverture, la Chine a organisé 12 élections directes au congrès du peuple au niveau du canton et 11 élections directes au niveau du comté, avec un taux de participation actuel d'environ 90 %.

La consultation démocratique est une caractéristique particulière de la démocratie en Chine. Les Chinois exercent largement leur droit de vote aux élections et entreprennent de vastes délibérations avant que des décisions importantes ne soient prises.

Le document a également souligné que l'abus de pouvoir à des fins personnelles est éradiqué par une surveillance démocratique saine et efficace.

La supervision de l'électricité s'étend à tous les secteurs et à tous les coins, a-t-elle ajouté.

Un modèle de démocratie propre à la Chine

Au lieu de se contenter de copier les modèles démocratiques des autres, la Chine prend en considération ses « conditions et réalités nationales » et manifeste sa propre vérité.

« La Chine s'appuie sur chaque réalisation politique d'autres pays, mais n'imite aucun de leurs modèles de démocratie », a déclaré le document. « Le modèle qui convient le mieux est toujours le plus approprié. »

L'ensemble du processus démocratique populaire s'aligne sur les traits distinctifs du pays, reflétant en même temps « le désir universel de l'humanité pour la démocratie. »

La quête et les expériences de l'humanité pour une plus grande démocratie ne prendront jamais fin, a déclaré le journal.

Le véritable obstacle à la démocratie ne réside pas dans les différents modèles de démocratie, mais dans l'arrogance, les préjugés et l'hostilité à l'égard des tentatives des autres pays d'explorer leurs propres voies vers la démocratie, ainsi que dans la supériorité présumée et la détermination à imposer son propre modèle de démocratie aux autres, a-t-il ajouté.

https://news.cgtn.com/news/2021-12-04/China-issues-white-paper-on-its-democracy-15IaQ4prtq8/index.html

