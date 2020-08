CGTN : le rôle de l'armée chinoise dans l'aide humanitaire et le secours aux sinistrés en Chine

BEIJING, 24 août 2020 /PRNewswire/ -- L'aide humanitaire et le secours aux sinistrés sont devenus des missions de plus en plus importantes pour les forces de l'armée chinoise en Chine.

Plus tôt dans l'année, on a vu des médecins militaires lutter contre le coronavirus. En juin, alors que la saison des pluies commençait dans les régions du sud de la Chine, les forces armées ont été en première ligne de la lutte contre les catastrophes naturelles, évacuant des civils, renforçant les digues et déblayant les débris.