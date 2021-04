CGTN : Les universités ont un rôle essentiel à jouer dans la modernisation de la Chine

Lundi, lors d'une visite d'inspection à l'université, le président chinois Xi Jinping a lancé un appel en faveur de la construction d'universités de classe mondiale présentant des caractéristiques chinoises pour le rajeunissement national.

La visite a eu lieu quelques jours avant le 110e anniversaire de l'université. M. Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine (CPC), a félicité le corps professoral, les étudiants et les anciens de l'université au nom du Comité central du CPC.

La Chine a « plus que jamais » besoin de connaissances scientifiques

M. Jinping a visité l'Académie des arts et du design, un laboratoire sur l'imagerie et l'intelligence, une exposition sur les réalisations clés de l'université en matière d'éducation et de recherche scientifique, et un gymnase.

Il a également pris connaissance de la réforme de Tsinghua, du développement des ressources humaines, de l'innovation dans l'éducation et la recherche scientifique, ainsi que du rôle de l'université au service du développement national, avant de rencontrer des représentants de la faculté et des étudiants lors d'un symposium et de prononcer un discours clé.

Cette année marque le 100e anniversaire de la fondation du CPC, a souligné M. Jinping, ajoutant que 2021 marque également le début du nouveau cheminement de la Chine vers la modernisation socialiste. « Le développement de la Chine et de son parti au pouvoir passe plus que jamais par l'enseignement supérieur, les connaissances scientifiques et l'excellence du talent », a-t-il souligné.

Il a encouragé les jeunes Chinois à assumer leurs responsabilités historiques et à aspirer au renouveau national.

Selon les grandes lignes du 14e Plan quinquennal (2021-2025) pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme jusqu'en 2035, la Chine poursuivra sa croissance axée sur l'innovation et s'efforcera de réaliser des percées majeures dans les technologies clés et de base.

« L'innovation est au cœur de l'effort de modernisation de la Chine », comme indiqué dans le plan directeur, appelant à une plus grande autonomie dans le domaine des sciences et de la technologie.

Dans le cadre de ce plan, le pays s'est également engagé à soutenir le développement d'universités de recherche de grande qualité et à cultiver un plus grand nombre de talents de premier ordre en sciences et en technologie.

M. Jinping a exhorté l'Université Tsinghua à mettre à niveau le système de disciplines et de spécialités, et à cultiver les talents dans les régions pionnières et les domaines clés de la science et de la technologie. Il a appelé à des efforts pour briser le goulot d'étranglement des technologies clés et de base.

Xi Jinping et l'Université Tsinghua

L'Université Tsinghua a été fondée en 1911 à Pékin dans les derniers mois de la dynastie Qing (1644-1912).

Après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, l'université a été transformée en institut polytechnique axé sur l'ingénierie. Depuis le lancement de la réforme et de la politique d'ouverture de la Chine en 1978, elle est progressivement devenue une université de recherche complète comptant 21 écoles et 59 départements.

M. Jinping a étudié la synthèse organique de base au département de génie chimique de l'université de 1975 à 1979, alors qu'il était dans la vingtaine.

Quand il était haut fonctionnaire dans la province du Fujian dans le sud-est de la Chine, M. Jinping a suivi un programme d'études supérieures en théorie marxiste et en éducation idéologique et politique à l'École des sciences humaines et sociales de l'université de 1998 à 2002 et a obtenu un doctorat en droit.

La visite de lundi était la deuxième visite de M. Jinping à l'Université Tsinghua en un peu plus d'un an. Le 2 mars 2020, il a visité la faculté de médecine de l'université et a pris connaissance des progrès de la recherche scientifique sur la COVID-19.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-19/Chinese-President-Xi-Jinping-inspects-Tsinghua-University-ZAlAUAd2zC/index.html

Vidéo - - https://www.youtube.com/watch?v=qFJPeY-yDaY

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN