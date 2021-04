CGTN: As universidades desempenham um papel essencial no impulso da modernização da China

Durante uma visita de inspeção à universidade na segunda-feira, o presidente chinês, Xi Jinping, pediu a construção de universidades de classe mundial com características chinesas para servir ao rejuvenescimento nacional.

A visita aconteceu dias antes do 110º aniversário da universidade. Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC), parabenizou o corpo docente, os alunos e ex-alunos da universidade em nome do Comitê Central do PCC.

A China precisa do conhecimento científico "mais do que nunca"

Xi Jinping visitou a Academia de Artes e Design, um laboratório de imagem e inteligência, uma exposição sobre as principais conquistas da universidade em educação e pesquisa científica e um ginásio de esportes.

Ele também aprendeu sobre a reforma, o desenvolvimento de recursos humanos e a inovação em educação e pesquisa científica da universidade, bem como o papel da mesma no desenvolvimento nacional, antes de se reunir com representantes do corpo docente e alunos em um simpósio no qual fez um discurso-chave.

Este ano marca o 100º aniversário da fundação do PCC, Xi Jinping observou, acrescentando que 2021 também é o início da nova jornada da China rumo à modernização socialista. "O desenvolvimento da China e seu partido governante precisam de ensino superior, conhecimento científico e excelentes talentos mais do que nunca", enfatizou.

Ele incentivou a juventude chinesa a assumir suas responsabilidades históricas e se esforçar para o rejuvenescimento nacional.

De acordo com o esboço do 14º Plano Quinquenal (2021-2025) para o Desenvolvimento Econômico e Social Nacional e os objetivos de longo prazo até o ano de 2035, a China buscará o desenvolvimento impulsionado pela inovação e se esforçará para fazer grandes avanços em tecnologias essenciais e fundamentais.

Além de pedir pelo aumento da autossuficiência em ciência e tecnologia, o plano também cita que "A inovação é o foco central do movimento de modernização da China".

O plano também promete apoiar o desenvolvimento de universidades de pesquisa de alta qualidade e cultivar mais talentos de primeira linha em ciência e tecnologia.

Xi Jinping pediu à Universidade Tsinghua para atualizar o sistema de disciplinas e especialidades e cultivar talentos nas principais áreas de avanço da ciência e tecnologia, além de reivindicar esforços para romper as barreiras das principais tecnologias.

Xi Jinping e a Universidade Tsinghua

A Universidade Tsinghua foi fundada em 1911, em Beijing, durante os últimos meses da dinastia Qing (1644-1912).

Após a fundação da República Popular da China em 1949, a universidade foi transformada em um Instituto Politécnico com foco em engenharia. Desde o lançamento da política de reforma e abertura da China em 1978, ela gradualmente se desenvolveu em uma universidade de pesquisa abrangente com 21 cursos e 59 departamentos.

Durante 1975 a 1979, Xi Jinping, na época com 20 anos, estudou síntese orgânica básica no departamento de engenharia química da Universidade Tsinghua.

Quando era funcionário sênior na província de Fujian, sudeste da China, participou de um programa de pós-graduação em teoria marxista e educação ideológica e política na faculdade de ciências humanas e sociais da Universidade Tsinghua de 1998 a 2002 e recebeu o título de doutor em Direito.

A visita na segunda-feira foi a segunda de Xi Jinping à Universidade Tsinghua em pouco mais de um ano. Em 2 de março de 2020, ele visitou a faculdade de medicina da universidade e aprendeu sobre o progresso da pesquisa científica sobre a COVID-19.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-19/Chinese-President-Xi-Jinping-inspects-Tsinghua-University-ZAlAUAd2zC/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=qFJPeY-yDaY

FONTE CGTN

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN